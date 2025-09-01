onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'den Ayrılmasından Müge Anlı'da Çözülen Cinayete TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'den Ayrılmasından Müge Anlı'da Çözülen Cinayete TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.09.2025 - 23:17

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

1 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Müge Anlı'da 19 yıllık cinayet çözüldü.

1. Müge Anlı'da 19 yıllık cinayet çözüldü.

Mühendis Gökhan Atakan'ın ölümünün üstünden 16 yıl geçtikten sonra gelinlerinden şüphelenen ailesi, bu iddiayı araştırmaya başlamıştı. Cinayet, Müge Anlı'da çözüldü!

Detaylar:

2. İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldı!

2. İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldı!

Üç yıl sonra FOX TV'den Halk TV'ye transfer olan İsmail Küçükkaya, bugün itibarıyla kanaldan ayrıldı. Küçükkaya'nın hangi kanalla anlaştığı merak konusu.

Detaylar:

3. Mert Ramazan Demir'den yeni bir rekor geldi.

3. Mert Ramazan Demir'den yeni bir rekor geldi.

Mert Ramazan Demir, IMDb Starmetre’de 1725 sıra birden ilerleyerek adını listenin birinciliğine yazdırdı. Bu durum hayranları arasında coşkuyla karşılandı.

Detaylar:

4. Teşkilat dizisine yeni karakterler eklenmeye devam ediyor.

4. Teşkilat dizisine yeni karakterler eklenmeye devam ediyor.

Aybüke Pusat ayrılığından sonra dizide başka isimler de veda etmişti. Teşkilat'a Bahar karakterinin dahil olduğu öğrenildi.

Detaylar:

5. Uğur Aslan, yine eşinin dizisine dahil oldu!

5. Uğur Aslan, yine eşinin dizisine dahil oldu!

Sema Ergenekon'un yazdığı Yargı'da rol alan Uğur Aslan'ın yeni adresi Sahtekarlar oldu. Yine eşinin yazdığı dizide rol alması izleyicilerden eleştiri aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. TELE 1'in 5 günlük yayın durdurma cezası başladı.

6. TELE 1'in 5 günlük yayın durdurma cezası başladı.

Tele1 ekranları, 31 Ağustos Pazar'ı 1 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece karartıldı. Kanal, 5 gün boyunca kapalı kalacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın