İndirim Günleri Başlıyor! 1 - 7 Kasım Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 - 7 Kasım 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
1 - 7 Kasım 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Sırma Ayçiçek Yağı 5 Litre 429,50 TL
Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 115 TL
Elidor Saç Kremi 115 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
6 Kasım 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 23.999 TL
OVION V15 Lite Cep Telefonu 4.999 TL
Oyuncak Boncuklu Takı Yapma Seti 149 TL
Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.999 TL
Paşabahçe Madlen Kristalin Ayaklı Kare Servis Tabağı 299 TL
English Home Çift Kişilik Yorgan 499 TL
2 Katlı Organizer 139 TL
7 Kasım 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.750 TL
Madeni Para Sayma Makinesi 4.490 TL
Philips Azur Buharlı Ütü 2.090 TL
Takla Atan Yarış Seti 449 TL
Çift Kişilik Battaniye 549 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 239 TL
Tefal Simplicty Wok Tava 999 TL
ŞOK 1 - 4 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Barbie Moda İkonu Bebek 699 TL
Gezer Terlik Çeşitleri 189 TL
