1 - 7 Kasım 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.10.2025 - 19:48

1 - 7 Kasım 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 Kasım 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Sırma Ayçiçek Yağı 5 Litre 429,50 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 25 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 1 Kg 62,50 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 139,90 TL

  • Bal Küpü / Irmak / Nar Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

  • Doğuş Gurme Çay 1 Kg 265 TL

  • Perwoll Sıvı Deterjan 2,97 Litre 189 TL

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 220 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 89,75 TL

  • Nivea Mini Roll-On 25 ml 54 TL

  • Nivea Deodorant 150 ml 107 TL

  • Nivea Deodorant 75 ml 93 TL

  • Signal White System Diş Macunu 75 ml 69,50 TL

  • Signal Çürüklere Karşı Diş Macunu 100 ml 30,90 TL

  • Silk&Blue Kadın Modal Bato 3'lü 95 TL

  • Silk&Blue Kadın Desenli Slip 3'lü 79 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 115 TL

  • Birşah Süzme Yoğurt 900 gr 89,50 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 239 TL

  • Torku / Sütaş Ayran 2,5 Litre 75 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 175 TL

  • Başyazıcı Dana Evlik Sucuk 400 gr 225 TL

  • Özlem Dana Parmak Sucuk 400 gr 225 TL

  • Piliç Nugget 300 gr 47 TL

  • Piliç Jumbo Sosis 330 gr 69,50 TL

  • Coca-Cola Gazlı İçecek 3 Litre 86 TL

  • Nestle Antep Fıstıklı Çikolata 60 gr 49 TL

Elidor Saç Kremi 115 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Torku Süt 4x1 Litre 109 TL 

  • Nestle Nesfit Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 400 gr 97,50 TL

  • Nestle Nesfit Granola 300 gr 97,50 TL

  • Balparmak Çıt Kapak Yayla Çiçek Balı 250 gr 139 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

