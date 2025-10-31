onedio
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
BİM'e Para Sayma Makinesi Geliyor! 7 Kasım 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Para Sayma Makinesi Geliyor! 7 Kasım 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.10.2025 - 12:20

7 Kasım 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.750 TL

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.750 TL

  • Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL

  • Heifer Profesyonel Fön Saç Düzleştirici 4.990 TL

  • Arzum Nuvo İyon Saç Düzleştirici 1.190 TL

  • Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.190 TL

  • Onvo Mekanik Tost Makinesi 2.290 TL

  • Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.490 TL

  • Kumtel Mini Ütü 799 TL

  • Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

  • Kumtel Cam Doğrayıcı 1.190 TL

  • Dijital Mutfak Tartısı 199 TL

  • Polosmart Smart Tartı 499 TL

  • Şarjlı Su Pompası 199 TL

  • Oral-B Şarjlı Elektronik Diş Fırçası 849 TL

  • Oral-B Şarjlı Elektronik Çocuk Diş Fırçası 849 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan muhteşem Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Madeni Para Sayma Makinesi 4.490 TL

Madeni Para Sayma Makinesi 4.490 TL

  • Senna 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 22.900 TL

  • Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL

  • Tv Arkası Led Aydınlatma 199 TL

  • Para Sayma Makinesi 2750 TL

Elektronik ürünlerinde yer alan muhteşem Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Philips Azur Buharlı Ütü 2.090 TL

Philips Azur Buharlı Ütü 2.090 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL

  • Philips Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL

  • Philips Su Isıtıcı 990 TL

  • Philips Süpürge 5.490 TL

  • Philips Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL

  • Philips Dikey Şarjlı Süpürge 9.450 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.450 TL

  • Philips Kablolu Epilatör 899 TL

Philips ürünlerinde yer alan Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Takla Atan Yarış Seti 449 TL

Takla Atan Yarış Seti 449 TL

  • Metal Model Arabalar 89 TL

  • Denge Oyunu 169 TL

  • Pelüş Ördek 379 TL

  • Kurbağa Oyunu 289 TL

Çift Kişilik Battaniye 549 TL

Çift Kişilik Battaniye 549 TL

  • Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 499 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 139 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL

  • Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

  • Flanel Yastık Kılıfı 129 TL

  • Wellsoft Kırlent Kılıfı 159 TL

  • El Havlusu 45 TL

  • Yüz Havlusu 85 TL

  • Benante 2 Katlı Kurabiyelik 229 TL

  • Kadın Pijama Takımı 359 TL

  • Benante Standlı Kupa Seti 579 TL

  • Kadın Cüzdan 139 TL

  • Kadın Kol Çantası 329 TL

  • Anahtarlık 85 TL

  • Kadın Leopar Desenli Terlik 209 TL

  • Kadın Ev Botu 239 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 239 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 239 TL

  • Chef's Tek Fiyat Bıçak / Soyacak Çeşitleri 99 TL

  • Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 0,5 Litre 39 TL

  • Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 1 Litre 69 TL

  • Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 2 Litre 89 TL

  • Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 3 Litre 99 TL

  • Hazneli Rende 159 TL

  • Kağıt Sufle Kabı 29 TL

  • Dikdörtgen Metal Sunum Tepsisi 35 TL

  • Dikdörtgen Metal Tepsi 45 TL

  • Basmalı Otomatik Çırpıcı 45 TL

  • Rulo Havluluk ve Organizer 359 TL

  • Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 349 TL

  • Bavul Düzenleyici Organizer 449 TL

Tefal Simplicty Wok Tava 999 TL

Tefal Simplicty Wok Tava 999 TL

  • Tefal Düdüklü Tencere 5.750 TL

  • Tefal Karnıyarık Tencere 1.450 TL

  • Tefal Simplicty Tava 32 cm 849 TL

  • Tefal Simplicty  Krep Tava 649 TL

  • Tefal Simplicty Tava 24 cm 629 TL

  • Bonera Tava Seti 2'li 499 TL

  • Bonera Sahan 219 TL

  • Bonera Wok Tava 309 TL

  • Kahve Fincan Seti 399 TL

  • Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1800 cc 329 TL

  • Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1000 cc 279 TL

  • Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 550 cc 229 TL

  • English Home 18 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 799 TL

  • Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 6'lı 189 TL

  • Paşabahçe Echo Su Bardağı 6'lı 169 TL

  • Paşabahçe Echo Çay Bardağı 6'lı 199 TL

  • Benante Kase 35 TL

  • Benante Salata Tabağı 129 TL

  • Benante 7 Parça Çerezlik Seti 279 TL

