BİM'e Para Sayma Makinesi Geliyor! 7 Kasım 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
7 Kasım 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.750 TL
Madeni Para Sayma Makinesi 4.490 TL
Philips Azur Buharlı Ütü 2.090 TL
Takla Atan Yarış Seti 449 TL
Çift Kişilik Battaniye 549 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 239 TL
Tefal Simplicty Wok Tava 999 TL
