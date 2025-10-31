onedio
Efsane Kasım İndirimlerinde Bugün Hangi Markalar Var?

etiket Efsane Kasım İndirimlerinde Bugün Hangi Markalar Var?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
31.10.2025 - 12:17

Yılda bir kez gelen Gülümseten Kasım indirimleri ve Efsane Premium İndirimleri bugün başladı! Hafta boyunca birçok marka ve kategoride devam edecek bu indirimler sayesinde dileğin ürün senin olabilir. Birçok kategoride en beğendiğin ürünleri minimum fiyata alabilirsin. Muhteşem indirimleri kaçırma. 

Bu içerikte Hepsiburada, Trendyol ve Amazon'da yer alan muhteşem indirimleri sizlerle paylaşacağız. 

Bu içerik 31.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri'nde bugün neler var?

Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri'nde bugün neler var?

Gülümseten Kasım indirimlerinin tamamına buradan göz atın!

Braun ürünlerinde gülümseten indirimler

Prime üyelerine özel: 750 TL ve üzerine 25% indirim

Sleepy Easy yüzey temizlik havlusunda 1 alana 1 bedava

Evcil hayvan ürünlerinde Gülümseten Kasım indirimleri

Süpermarket ürünlerinde 5 al 4 öde fırsatları

Sevilen Lipton ürünlerinde 500 TL alışverişe 100 TL indirim

Kişisel bakım ve temizlik kategorisinde 2. ürüne %40 indirim

Seçili kitaplarda ikinciye %15 indirim

Ofis ve kırtasiye ürünlerinde 4 al 3 öde fırsatı

Gıda ürünlerinde 250 TL'ye %25 indirim

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde 2 ve üzeri adette sepette %25 indirim

Colgate ve Palmolive ürünlerinde  2 ve üzeri adette  %25 indirim

Seçili  elektronik aksesuarlarda sepette %20 indirim

Sevilen soslarda 250 TL'ye 75 TL indirim

Kişisel bakım ve kozmetikte bir çok markada 1.000 TL ve üzeri alışverişinize %25 indirim fırsatı

Mutfak ve çeşitli mobilyalarda 2. ürüne %15 indiirim

Seçili Royal Canin mamalarda fırsat indirimler

Gülümseten Kasım Top 100

Efsane Premium İndirimleri Hepsiburada'da başladı!

Efsane Premium İndirimleri Hepsiburada'da başladı!

Efsane Premium indirimlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz!

Efsane Kasım Efsane Ürünler

Pierre Cardin ürünlerinde sepette indirimler

Stanley Termoslarda  sepette %30'a varan indirimler

Acar ürünlerinde sepette %50'ye varan indirimler

Bella Maison ürünlerinde sepette %80 indirime ek %15 indirim

SAMSUNG Galaxy'den bambaşka bir teklif: Kartsız taksitle ödeme fırsatı

Giyim ve ayakkabılarda tüm indirimlere ek sepette %15 indirim

Kozmetik ve parfümde 1200 TL'ye 450 TL kupon fırsatı

Anne ve çocuk ürünlerinde tüm indirimlere ek Premıum'a özel sepette %15 indirim

Altınyıldız Classics ürünlerinde sepette %15 indirime ek 150 TL kupon

Rayban& Prada& Miu Miu sepette %50 indirime ek 2000 TL'ye 100 TL kupon fırsatı

Dilvin ürünlerinde sepette %15 indirim

Kiehl's ürünlerinde 1200 TL'ye 450 TL kupon fırsatı

Efsane Kasıma özel küçük ev aletlerinde sepette %10 indirim fırsatı

Spor Outdoor ürünlerinde indirimlere ek sepette %15 indirim

Efsane Kasıma özel seçili beyaz eşyalarda sepette %10 net indirim!

Sevilen kitaplarda sepet indirimleri

Supermarket ürünlerinde Premiuma özel 750 TL'ye 150 TL kupon indirimi

Penti ürünlerinde sepette fırsatlar burada

Estee Lauder, Clınıque, Orıgıns, Bobbi Brown ve MAC Marka ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar

DeFacto ürünlerinde sonbahar fırsatları

Efsane Kasıma özel elektikli kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Trendyol Kasım Süper Alışveriş İndirimleri burada!

Trendyol Kasım Süper Alışveriş İndirimleri burada!

Kasımda mobilya trendleri

USPA koleksiyonunda sepette %55'e varan indirimler

Samsung Galaxy beklenen fırsatlar

New Balance flaş indirimler

Penti ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatları

Lovelyİstanbul 750 TL'ye 150 TL indirim

Elle ürünlerinde 2. ürüne %28 indirim

Derimod sepette 4000 TL indirim fırsatı

Defacto %50'ye varan indirimler

Madame Coco ürünlerinde sepette %80 indirim

400 TL altı pijamalar

Lufian sepette %10 indirim

