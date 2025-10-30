Kaçıran Üzülür: Amazon’un Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Biten Flaş Fırsatları!
Amazon’un göz açıp kapayıncaya kadar tükenen Gülümseten Kasım Fırsatları'nda yer alan Flaş Fırsatları sizler için bir araya getirdik. Espresso makinelerinden akıllı telefonlara, LEGO setlerinden hava temizleyicilere kadar birçok favori ürün şu anda indirime girdi! Sevdiğiniz ürünleri tükenmeden sepete ekleyin, fırsatları yakalayan siz olun.
Bu içerik 30.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi, Gülümseten Kasım indirimleri arasından kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB, 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekranı sayesinde olağanüstü bir görsel deneyim sunuyor.
Apple iPhone 16 Plus (512 GB), şuanda %7 indirimli fiyatıyla!
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME, AM5 platformuna yatırım yapmak isteyen “en iyi” donanımı arayan kullanıcılar için kesinlikle akıllı bir tercih.
LEGO Icons Gül Buketi, klasik çiçek buketlerine yaratıcı bir alternatif arayanlar için harika bir seçenek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple iPhone Air 256 GB: Şimdiye kadarki en ince iPhone'u indirimli fiyatıyla sepete eklemenin tam zamanı!
Bu hava temizleyici, geniş bir alan için bile güçlü bir çözüm sunuyor.
ViewSonic VX2779-HD-PRO 27" Gaming Monitör, şuanda %18 indirimde!
Alesis Turbo Mesh Kit, sessiz ama gerçekçi bir çalma deneyimi sunan file pad’leriyle elektronik davul arayanların favorisi.
Philips S1885/00 Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi, şuanda %22 indirim fırsatıyla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Philips 500 Serisi Taşınabilir Elektrikli Tıraş Makinesi, hareket hâlindeyken bile pürüzsüz ve konforlu bir tıraş için ideal bir seçim!
Dreame Airpursue Pm20 Hot & Cool Hava Temizleme Cihaz
HUAWEI MatePad 12 X (2025), yaratıcılığını ve üretkenliğini bir üst seviyeye taşıyacak modern bir tablet arıyorsan tam senlik bir seçenek.
HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Kablosuz Kulaklık, 50 saat uzun pil ömrüyle indirimdeyken kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri!
Yemek takımını yenilemek isteyenler için Karaca 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı, zarif platin detaylarıyla sofralara modern bir dokunuş katıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hasbro Gaming Monopoly Kutu Oyunu, şimdi %11 indirimde!
Kärcher KWD 1 W V‑12/2/18, evin temizliğinde hem kuru hem ıslak alanlarda ekstra bir yardımcı arayanlar için öne çıkan bir seçenek.
Skin Sensual Vita-c Vitamin C Serum şuanda %32 indirimli fiyatıyla hemen sepete atmalık!
Avessa Pilastik Dambıl Set, her seviyedeki kullanıcı için uygun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın