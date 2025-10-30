onedio
Kaçıran Üzülür: Amazon'un Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Biten Flaş Fırsatları!

etiket Kaçıran Üzülür: Amazon’un Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Biten Flaş Fırsatları!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
30.10.2025 - 18:29

Amazon’un göz açıp kapayıncaya kadar tükenen Gülümseten Kasım Fırsatları'nda yer alan Flaş Fırsatları sizler için bir araya getirdik. Espresso makinelerinden akıllı telefonlara, LEGO setlerinden hava temizleyicilere kadar birçok favori ürün şu anda indirime girdi! Sevdiğiniz ürünleri tükenmeden sepete ekleyin, fırsatları yakalayan siz olun.

Bu içerik 30.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi, Gülümseten Kasım indirimleri arasından kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri!

%15 indirim fırsatıyla sunulan ürünün linki burada

Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB, 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekranı sayesinde olağanüstü bir görsel deneyim sunuyor.

Linki burada

Apple iPhone 16 Plus (512 GB), şuanda %7 indirimli fiyatıyla!

Telefon linki burada

ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME, AM5 platformuna yatırım yapmak isteyen “en iyi” donanımı arayan kullanıcılar için kesinlikle akıllı bir tercih.

Linki burada

LEGO Icons Gül Buketi, klasik çiçek buketlerine yaratıcı bir alternatif arayanlar için harika bir seçenek!

Şuanda %27 indirimde!

Linki burada

Apple iPhone Air 256 GB: Şimdiye kadarki en ince iPhone'u indirimli fiyatıyla sepete eklemenin tam zamanı!

Telefon linki burada

Bu hava temizleyici, geniş bir alan için bile güçlü bir çözüm sunuyor.

Philips Hava Temizleyici  indirimli fiyatıyla burada

ViewSonic VX2779-HD-PRO 27" Gaming Monitör, şuanda %18 indirimde!

Linki burada

Alesis Turbo Mesh Kit, sessiz ama gerçekçi bir çalma deneyimi sunan file pad’leriyle elektronik davul arayanların favorisi.

%26 indiirim fırsatıyla burada

Philips S1885/00 Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi, şuanda %22 indirim fırsatıyla!

Linki burada

Philips 500 Serisi Taşınabilir Elektrikli Tıraş Makinesi, hareket hâlindeyken bile pürüzsüz ve konforlu bir tıraş için ideal bir seçim!

%30 indirimli fiyatıyla kaçırmadan sepete eklemelik.

Dreame Airpursue Pm20 Hot & Cool Hava Temizleme Cihaz

Hareket rotanızı algılayıp takip eden Enviro Algılama teknolojisi ile beş metre mesafeden bulunduğunuz yöne hava akışı sağlar.

%10 indirim fırsatıyla ürünü burada alabilirsiniz.

HUAWEI MatePad 12 X (2025), yaratıcılığını ve üretkenliğini bir üst seviyeye taşıyacak modern bir tablet arıyorsan tam senlik bir seçenek.

Şuanda %10 indirim oranıyla sunuluyor.

Linki burada

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Kablosuz Kulaklık, 50 saat uzun pil ömrüyle indirimdeyken kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri!

Linki burada

Yemek takımını yenilemek isteyenler için Karaca 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı, zarif platin detaylarıyla sofralara modern bir dokunuş katıyor.

Şimdi %15 indirimde!

Linki burada

Hasbro Gaming Monopoly Kutu Oyunu, şimdi %11 indirimde!

Oyun linki burada

Kärcher KWD 1 W V‑12/2/18, evin temizliğinde hem kuru hem ıslak alanlarda ekstra bir yardımcı arayanlar için öne çıkan bir seçenek.

%16 indirimli fiyatıyla kaçırılmaması gerekenlerden!

Linki burada

Skin Sensual Vita-c Vitamin C Serum şuanda %32 indirimli fiyatıyla hemen sepete atmalık!

Linki burada

Avessa Pilastik Dambıl Set, her seviyedeki kullanıcı için uygun!

Linki burada

Yorum Yazın