1 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

29.10.2025 - 13:08

ŞOK 1 - 4 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım  1 - 4 Kasım 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Barbie Moda İkonu Bebek 699 TL

  • Barbie Deluxe Kariyer Bebek Bilim İnsanı 699 TL 

  • Hot Wheels Temalı Tekli Arabalar 179 TL 

  • Peluş Dinazor 599 TL 

  • Peluş Arı 199 TL 

  • Akrobat Karınca 100 TL

  • Lisanslı Top 119 TL 

  • Bastır Gitsin Polis Araçları 75 TL 

  • Dollyland Luvlie Garden Partisi 199 TL 

  • Sevimli Dino Sünger Atış Oyunu 199 TL 

  • Sürtmeli Dino İş Makineleri 129 TL

  • Tak Fil 119 TL 

  • Dollyland Minkie Şirin Bebek Aksesuarlı Set 219 TL 

  • Fırlatıcılı Suv Araçlar 50 TL 

  • Uzaktan Kumandalı Gratfiti Jip 299 TL

  • Blok Kaktüs 129 TL

İndirimli oyuncaklara buradan göz atabilirsiniz.

Gezer Terlik Çeşitleri 189 TL

