onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
ŞOK'a Ekranlı IP Kamera Geliyor! 29 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Ekranlı IP Kamera Geliyor! 29 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.10.2025 - 15:18

ŞOK 29 Ekim - 4 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım  29 Ekim - 4 Kasım 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

👇

👇

Öeş

Öeş

Epson Ecotank L3210 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 5.299 TL

Epson Ecotank L3210 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 5.299 TL

  • Lisanslı Beslenmeli Art İlkokul Çantası 499 TL 

  • Laptop Çantası 229 TL 

  • Tek Gözlü Üçgen Kalem Çantası 59,95 TL

  • Peluş Kalem Çanta 59,95 TL 

  • Çift Taraflı Ayaklı Yazı Tahtası 499 TL 

  • Everest Dijital Yazı Tahtası 100 TL 

  • Tek Gözlü Kalem Çantası 50 TL 

  • Akordiyon Figürlü Kalem Çantası 100 TL 

  • Ambalaj Lastiği 36,95 TL 

  • Geyik Figürlü Matara 89,90 TL 

  • Yemek Termosu 449 TL 

  • Lisanslı Alüminyum Matara 149 TL 

  • Desenli Cam Matara 50 TL 

  • Denni Bodrum Çalışma Masası 1.299 TL 

  • Mobya Lara Çalışma Koltuğu 1.899 TL

Masaj Tabancası 749 TL

Masaj Tabancası 749 TL

  • Egzersiz Matı 299 TL 

  • Pilates Egzersiz Seti 149 TL

  • Egzersiz Minderi 349 TL 

  • Pilates Çemberi 199 TL 

  • 3'lü Pilates Bant 119 TL 

  • 3'lü Pilates Mini Loop Bant 89,95 TL 

  • Karın Kası Aleti 249 TL 

  • Egzersiz Direnç Bandı 119 TL 

  • Masaj Barı 119 TL 

  • Ayarlanabilir El Yayı 119 TL 

  • Çelik Atlama İpi 100 TL 

  • Rulmanlı Atlama İpi 89,95 TL 

  • 2'li El / Ayak Bilek Ağırlığı 199 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kiwi Çiftli Otomatik Göğüs Pompası 799 TL

Kiwi Çiftli Otomatik Göğüs Pompası 799 TL

  • Kiwi Elektronik IP Kamera 799 TL 

  • Dinarsu Karanlıkta Parlayan Bebek Battaniyesi 249 TL 

  • Dinarsu Karanlıkta Parlayan Çocuk Halısı 249 TL 

  • Çocuk Bambu Külotlu Çorap 100 TL 

  • 3'lü Havlu Bebek Çorap 100 TL 

  • 2'li Çocuk Çizgili Soket Çorap 50 TL 

  • 3'lü Çocuk Desenli Soket Çorap 75 TL 

  • KANZ Bebek Atlet Body 75 TL 

  • Bebek Kısa Kol Jakarlı Body 100 TL 

  • Kalp Baskılı Bebek Battaniyesi 249 TL

Hattrick Builder Eliptik Bisiklet 9.990 TL

Hattrick Builder Eliptik Bisiklet 9.990 TL

  • Hattrick Convert Manuel Eğimli Koşu Bandı 16.990 TL

  • Hattrick 50 Kg Dambıl Ağırlık Seti 3.990 TL

Dijital Kas ve Karın Geliştirme Aleti 1.490 TL

Dijital Kas ve Karın Geliştirme Aleti 1.490 TL
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın