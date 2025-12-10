İçi Boş Diye Satılan Dededen Kalma Kasanın Gizli Bölmesinden Çıkan Eşyalar Şaşırttı

İnsanlar hayatını kaybeden yakınlarının eşyalarını bazen saklayabiliyor, bazen de düşük fiyatlara veya hayır için ücretsiz verebiliyor. Ancak bu eşyaların gerçek değerleri sonradan anlaşılabiliyor. Bir vatandaş da anahtarı olmadığı için kullanamayacağını düşündüğü dedesinden kalma kasayı bir hurdacıya düşük fiyata sattı. Ancak kasanın gizli bölmesi olduğundan ve o gizli bölmedeki değerli eşyalardan habersizdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Video şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı sosyal medya yorumları şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın