onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İçi Boş Diye Satılan Dededen Kalma Kasanın Gizli Bölmesinden Çıkan Eşyalar Şaşırttı

İçi Boş Diye Satılan Dededen Kalma Kasanın Gizli Bölmesinden Çıkan Eşyalar Şaşırttı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.12.2025 - 15:51

İçerik Devam Ediyor

İnsanlar hayatını kaybeden yakınlarının eşyalarını bazen saklayabiliyor, bazen de düşük fiyatlara veya hayır için ücretsiz verebiliyor. Ancak bu eşyaların gerçek değerleri sonradan anlaşılabiliyor. Bir vatandaş da anahtarı olmadığı için kullanamayacağını düşündüğü dedesinden kalma kasayı bir hurdacıya düşük fiyata sattı. Ancak kasanın gizli bölmesi olduğundan ve o gizli bölmedeki değerli eşyalardan habersizdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Video şöyle;

Bazı sosyal medya yorumları şöyle;

Bazı sosyal medya yorumları şöyle;

'Dürüst insanların hala olduğunu görmek, gerçekten mutlu etti.'

'Arkadaşlar video kurgu değildir büyük ihtimalle, o çakmaklar o hurdacıda bulunan bir şey değil Dupont çakmak güncel değeri bile en düşük modeli 60 binden başlıyor. Dede yatırımı direkt çakmağa yapmış orada en az 800 bin liralık değere sahip çakmak koleksiyonu var.'

'Bari kurgu yapıyorsanız inandırıcı olsun, hurdacı önemli bir şey bulacak da, sahibini geri arayacak da peh peh…'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın