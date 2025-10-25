onedio
Hindistan'da Bir Gazete Dağıtıcısının Yaptığı Nokta Atışı Teslimatları İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
25.10.2025 - 09:37

İşini severek yapmak hem o işi en iyi şekilde yapabilmenin hem de mutluluğun anahtarı. Çünkü işini sevdiğin zaman, işin sadece bir görev olmaktan çıkıyor, hayatın bir parçası haline geliyor. İşini sevmek sadece işini en iyi şekilde yapmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda hayatının genelinde de mutluluk ve tatmin duygusu yaratır. Hele bir de işini eğlenceli hale getirebilirsen bulunmaz bir nimet haline gelir. 

Hindistan'da bir gazete dağıtıcısının motoruyla yaptığı dağıtım gündem oldu. Motorunu hiç durdurmadan yaptığı nokta atışı teslimatlar izleyenleri adeta hipnotize etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQGjFbhkdPN/
Buradan izleyebilirsiniz;

Bilgisayar oyunu gibi.

Bilgisayar oyunu gibi.

Gazeteleri dağıtırken yavaşlama ihtiyacı bile duymayan adam, gazeteleri neredeyse müşterilerinin eline fırlattı. Ortaya çıkan görüntü ise bilgisayar oyunlarına benzetildi.

