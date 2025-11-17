Havalar Soğudu! 10 Adımda Kış Temizliği

Bizce en zor iş yazlıkları göz önünden kaldırmak. O incecik tişörtler, şortlar, uçuşan elbiseler artık bir süre tatildeler. Onları mutlaka yıkayıp, mis gibi kokularla vakumlu poşetlere veya hurçlara yerleştir. Hem kışlıklar için ferah bir alan açılacak hem de bahara tertemiz bir başlangıç yapacaksın. Dolabı yerleştirirken de 'Belki giyerim' diye iki kıştır beklettiğin o kazağı kenara ayırmanın tam zamanı. Gerçekten giyeceğin, seni sıcacık tutacak giysilere yer aç.