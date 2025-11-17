Havalar Soğudu! 10 Adımda Kış Temizliği
Havalar soğudu... Artık evde daha çok vakit geçiriyoruz ama soğuk günlerde keyifle oturabilmek için önce o evi bir güzel arındırmak gerek! Kış temizliği, sadece toz almak değil; yeni mevsime ferah bir başlangıç yapmak demek. Camlardan perdelerine, halılardan battaniyelere kadar her şeyin tazelenmesi gerekiyor. Ama panik yok! Adım adım, yormadan, keyifle yapabileceğin bir plan hazırladık. Hazırsan, kışa hazırlık başlasın!
1. En önemlisiyle başlıyoruz: Planlama!
2. Şipşak dağınıklık topla ve fazlalıklardan kurtul.
3. Kış temizliğine evin en zor kısımdan başla!
4. Yazlıklara veda et!
5. Halı ve perdelerin arınma zamanı geldi!
6. Yorganlar ve battaniyeler...
7. Havalandırma yapmaya özen göster.
8. Koltuk aralarını ve dolap üstlerini unutma!
9. Yardım al!
10. Son olarak, peteklerin sesini duymalısın!
