article/comments
Havalar Soğudu! 10 Adımda Kış Temizliği

Havalar Soğudu! 10 Adımda Kış Temizliği

17.11.2025 - 12:01

Havalar soğudu... Artık evde daha çok vakit geçiriyoruz ama soğuk günlerde keyifle oturabilmek için önce o evi bir güzel arındırmak gerek! Kış temizliği, sadece toz almak değil; yeni mevsime ferah bir başlangıç yapmak demek. Camlardan perdelerine, halılardan battaniyelere kadar her şeyin tazelenmesi gerekiyor. Ama panik yok! Adım adım, yormadan, keyifle yapabileceğin bir plan hazırladık. Hazırsan, kışa hazırlık başlasın!

1. En önemlisiyle başlıyoruz: Planlama!

onedio.com

Bir çoğumuz planlama yapmaya üşeniyoruz ama ev temizliği yapmadan önce bir plan oluşturmak çok önemli. Özelikle kış temizliğinin!  Yapman gereken temizlik işlerini günlük, haftalık ve aylık olarak sınıflandırmak. Çünkü hangi alanları ne zaman temizleyeceğini belirleyerek, temizlik sürecini daha düzenli ve verimli hale getireceksin.

2. Şipşak dağınıklık topla ve fazlalıklardan kurtul.

Temizlik yapmadan önce evdeki dağınıklığı toparlamak da işleri çok kolaylaştırır. Eşyaları yerli yerine koymak, odaların daha düzenli ve temiz görünmesini sağlar. Fazla eşyaları da gözden geçirip gereksiz olanlardan kurtulmak iyi bir fikir. Fazla eşya evin içinde ağırlık yapar ve karmaşayı artırır. Gereksiz şeyleri ayırarak, temizlik işini daha basit ve hızlı hale getirebilirsin. Böylece kış temizliği süreci daha az karmaşık ve daha keyifli olacak.

3. Kış temizliğine evin en zor kısımdan başla!

onedio.com

Hangi alanın temizliği gözünü daha çok korkutuyor? Yatak odası, mutfak, banyo, çocuk odası… Hangi alanın temizliği seni daha çok endişelendiriyorsa, işte oradan başlamalısın. Zor gibi görünen alanlardan başlayarak işin üstesinden gelmek, başarılarını görebilmeni ve motive olmanı sağlar. Her tamamladığın bölüm, sana ilerlediğini ve işe koyulduğunu hatırlatacak.

4. Yazlıklara veda et!

Bizce en zor iş yazlıkları göz önünden kaldırmak. O incecik tişörtler, şortlar, uçuşan elbiseler artık bir süre tatildeler. Onları mutlaka yıkayıp, mis gibi kokularla vakumlu poşetlere veya hurçlara yerleştir. Hem kışlıklar için ferah bir alan açılacak hem de bahara tertemiz bir başlangıç yapacaksın. Dolabı yerleştirirken de 'Belki giyerim' diye iki kıştır beklettiğin o kazağı kenara ayırmanın tam zamanı. Gerçekten giyeceğin, seni sıcacık tutacak giysilere yer aç.

5. Halı ve perdelerin arınma zamanı geldi!

Yaz boyu açık pencereler yüzünden perdelerimiz ne kadar çok toz topladı, farkında mısın? Kışın kapalı pencerelerin ardında o tozu solumak istemeyiz. Hadi, sök hepsini ve bir güzel yıka; o temiz perde kokusu tüm evi saracak. Halılar ise kışın en çok vakit geçireceğimiz yerler olacak. İmkanın varsa profesyonel bir yıkamaya ver; 'yok, ben hallederim' diyorsanız, güzelce silkeleyip, köpüklü bir silme işlemi yap. Kışın evde daha çok vakit geçireceğiz, bastığımız yerin temiz olduğundan emin olmalıyız.

6. Yorganlar ve battaniyeler...

İşte kış modunun asıl kahramanları! Kış akşamlarının en yakın dostları onlar, o yüzden bu özel muameleyi hak ediyorlar.  Dolapların derinliklerinden çıkma zamanları geldi. Ama çıkardığımız gibi kullanmak olmaz, yaz boyu beklerken biraz havasız kalmış olabilirler. Hepsini güzelce havalandır, mümkünse yıka veya kuru temizlemeye ver. Çünkü temiz, yumuşacık ve mis kokulu bir yorganın altına girmenin keyfi bütün yorgunluğunu alacak. Temiz bir yorgan, kaliteli bir kış uykusunun da anahtarıdır unutma!

7. Havalandırma yapmaya özen göster.

Soğuk havalarda cam açıp evi havalandırmak pek olası olmuyor. Fakat çok gerekli çünkü evini havalandırmak, havadaki kir ve tozların dışarı çıkmasına yardımcı olur. Üşümüyorsan, pencereleri açarak temiz havanın içeri girmesini sağlayabilirsin. Ancak, bir hava temizleyici edinmek kış aylarında çok işine yarayabilir. Bu cihazlar, güçlü hava akımlarıyla odanın her köşesine temiz hava sağlar, tozlanmayı geciktirir ve hava kaliteni artırır. Böylece, kışın yaptığın evindeki temizlik daha etkili hale gelir.

8. Koltuk aralarını ve dolap üstlerini unutma!

onedio.com

Hepimizin evinde o 'kör noktalar' vardır; koltukların arkası, dolapların üstü, kapıların pervazları... Yaz boyu buralar ne kadar toz topladı bir bilsen! Kışın evde daha kapalı bir ortamda olacağımız için bu tozların havada uçuşmasını istemeyiz. Koltukları şöyle bir çek, altlarını süpürüp sil. Dolap üstlerini nemli bir bezle al. O 'temizlik bitti' hissini tam olarak yaşamak için bu detaylar şart.

9. Yardım al!

Kışın evdeki temizlik işlerini halletmek senin için ekstra bir yük gibi. Çünkü insan her gün artan soğuklarda ayaklarını oturup biraz yatmak istiyor. İşte burada robot süpürgeler devreye giriyor ve hayatını büyük ölçüde kolaylaştırıyor! Bu akıllı robot süpürge, evdeki temizlik işini senin yerine üstlenecek. Her gün zeminlerde biriken ince tozları zahmetsizce temizleyecek. Artık sürekli tertemiz kalan zeminlerin tadını çıkarabilirsin.

10. Son olarak, peteklerin sesini duymalısın!

onedio.com

Kombiyi yakmadan önce yapılacak en önemli işlerden biri! Peteklerin içini ve arkasını temizlemek çoğumuzun aklına gelmez. Ama o aralarda biriken tozlar, petek yandığında ısıyla birlikte odaya yayılır ve hem alerjiyi tetikler hem de kötü bir 'yanık toz' kokusu yapar. Ayrıca, toz tabakası peteğin ısıyı tam olarak yaymasına da engel olur. İnce bir petek fırçasıyla aralarını, nemli bir bezle de dışını güzelce silebilirsin.

