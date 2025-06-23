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Hataylı Bilim İnsanı Deniz Hocadan Çığır Açan Buluş! Işıkla Et Üretti: “Türkiye’de Fabrika Kuracağım”

Hataylı Bilim İnsanı Deniz Hocadan Çığır Açan Buluş! Işıkla Et Üretti: “Türkiye’de Fabrika Kuracağım”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.06.2025 - 11:55

Silikon Vadisi'nde bilimsel çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Deniz Kent, çığır açan bir keşifte bulundu. Işıkla antikor ilaç ve et üreten Kent'in bu keşfi Time dergisi tarafından 2024’ün 'En iyi buluşlar'ından biri olarak seçildi. Hürriyet'ten Umut Erdem'e konuşan Deniz Kent, Türkiye'de iki fabrika kurmayı planladığını belirtti. 

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Türk bilim insanı Deniz Kent, Silikon Vadisi’nde kurduğu laboratuvarında çığır açan bir buluşa imza attı.

Türk bilim insanı Deniz Kent, Silikon Vadisi’nde kurduğu laboratuvarında çığır açan bir buluşa imza attı.

Işıkla hücreleri araştıran çalışmalarıyla dikkat çeken Deniz Kent, ışıkla et ve ilaç üretti. Hücreleri ışıkla kontrol etmeyi başaran Kent’in bu çalışması dünyada çığır açacak türden. ABD’nin önde gelen şefleri ve iş insanı Kent’in ışık hücrelerinden ürettiği yeni et çeşitleri için şimdiden firmaya yatırım yaptı. Öte yandan bu keşif Time tarafından 2024’ün en iyi buluşlarından biri olarak seçildi. 

Hürriyet’ten Umut Erdem’e konuşan Kent, buluşuyla ilgili “Değişik renkte ışık ile hücrelere müdahale ederek seçilmiş proteinleri daha az kimyasal ile ve daha güvenli şekilde sentezleyebiliyoruz. Biyolojiden yapılan herhangi bir ürünü de böyle üretebiliyoruz. Mesela ilaç, et, süt ürünleri, plastik... Hücreden yapılan herhangi bir şey veya hücrelerin yaptığı herhangi bir şey. Işık kullanarak, hücreden her şeyi yapabiliyoruz. Şu an ilk önce ilaçlar üzerinden çalışmaya başlıyoruz. Bu ilaçları, kullandığımız teknoloji ile daha ucuza üretebiliyoruz” dedi.

Hataylı bir ailenin çocuğu olan Deniz Kent, Türkiye’de fabrika kurmayı planlıyor.

Hataylı bir ailenin çocuğu olan Deniz Kent, Türkiye’de fabrika kurmayı planlıyor.

Deniz Kent, Hataylı bir ailenin çocuğu. Işıkla üretilen etin gerçek etten hiçbir farkı olmadığını vurgulayan Deniz Kent, “Işıkla Wagyu (Japon ineği) eti yaptık. Sadece yatırımcılara göstermek için. 30 yatırımcıya yedirdik. Bu et üretimi daha sağlıklı da olacak. Mesela proteinini yükseltebiliyorsun, vitamin ve mineral değerlerini yükseltebiliyorsun. Birçok şef bize yatırım yaptı ve o şefler bu teknolojiyi kullanarak yeni et çeşitlerine ulaşmak istiyorlar. Yani sadece hayvanların eti değil, kendilerinin desenlediği et. Düşünün yani her şef kendi etini dizayn edebiliyor. Lokantacılık için yeni bir çağ diyebiliriz. Hiçbir hayvana ait olmayan, bildiğimizin dışında da et tatları olacak” dedi. 

90 milyon dolar yatırım alan Deniz Kent, Türkiye’de et ve ilaç için iki fabrika açmayı planladığını belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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