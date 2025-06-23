Hataylı Bilim İnsanı Deniz Hocadan Çığır Açan Buluş! Işıkla Et Üretti: “Türkiye’de Fabrika Kuracağım”

Işıkla hücreleri araştıran çalışmalarıyla dikkat çeken Deniz Kent, ışıkla et ve ilaç üretti. Hücreleri ışıkla kontrol etmeyi başaran Kent’in bu çalışması dünyada çığır açacak türden. ABD’nin önde gelen şefleri ve iş insanı Kent’in ışık hücrelerinden ürettiği yeni et çeşitleri için şimdiden firmaya yatırım yaptı. Öte yandan bu keşif Time tarafından 2024’ün en iyi buluşlarından biri olarak seçildi.

Hürriyet’ten Umut Erdem’e konuşan Kent, buluşuyla ilgili “Değişik renkte ışık ile hücrelere müdahale ederek seçilmiş proteinleri daha az kimyasal ile ve daha güvenli şekilde sentezleyebiliyoruz. Biyolojiden yapılan herhangi bir ürünü de böyle üretebiliyoruz. Mesela ilaç, et, süt ürünleri, plastik... Hücreden yapılan herhangi bir şey veya hücrelerin yaptığı herhangi bir şey. Işık kullanarak, hücreden her şeyi yapabiliyoruz. Şu an ilk önce ilaçlar üzerinden çalışmaya başlıyoruz. Bu ilaçları, kullandığımız teknoloji ile daha ucuza üretebiliyoruz” dedi.