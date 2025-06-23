Hataylı Bilim İnsanı Deniz Hocadan Çığır Açan Buluş! Işıkla Et Üretti: “Türkiye’de Fabrika Kuracağım”
Silikon Vadisi'nde bilimsel çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Deniz Kent, çığır açan bir keşifte bulundu. Işıkla antikor ilaç ve et üreten Kent'in bu keşfi Time dergisi tarafından 2024’ün 'En iyi buluşlar'ından biri olarak seçildi. Hürriyet'ten Umut Erdem'e konuşan Deniz Kent, Türkiye'de iki fabrika kurmayı planladığını belirtti.
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Türk bilim insanı Deniz Kent, Silikon Vadisi’nde kurduğu laboratuvarında çığır açan bir buluşa imza attı.
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Hataylı bir ailenin çocuğu olan Deniz Kent, Türkiye’de fabrika kurmayı planlıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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