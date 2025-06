Hataylı Bilim İnsanı Deniz Hocadan Çığır Açan Buluş! Işıkla Et Üretti: “Türkiye’de Fabrika Kuracağım”

Deniz Kent, Hataylı bir ailenin çocuğu. Işıkla üretilen etin gerçek etten hiçbir farkı olmadığını vurgulayan Deniz Kent, “Işıkla Wagyu (Japon ineği) eti yaptık. Sadece yatırımcılara göstermek için. 30 yatırımcıya yedirdik. Bu et üretimi daha sağlıklı da olacak. Mesela proteinini yükseltebiliyorsun, vitamin ve mineral değerlerini yükseltebiliyorsun. Birçok şef bize yatırım yaptı ve o şefler bu teknolojiyi kullanarak yeni et çeşitlerine ulaşmak istiyorlar. Yani sadece hayvanların eti değil, kendilerinin desenlediği et. Düşünün yani her şef kendi etini dizayn edebiliyor. Lokantacılık için yeni bir çağ diyebiliriz. Hiçbir hayvana ait olmayan, bildiğimizin dışında da et tatları olacak” dedi.

90 milyon dolar yatırım alan Deniz Kent, Türkiye’de et ve ilaç için iki fabrika açmayı planladığını belirtti.