Hangi Orta Çağ Krallığının Kraliçesi Olmalısın?
Taçlar, tahtlar, entrikalar ve destansı kararlar… Orta Çağ’da bir kraliçe olmak, sadece zarafet değil; zekâ, strateji ve cesaret gerektirirdi. Kimi kraliçeler halkını barışla yönetirken, kimileri savaş meydanlarında kader yazdı. Peki ya sen? Hangi kudretli krallığın başında yer almalıydın?
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1. Hangi özellik seni en iyi tanımlar?
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2. Hangi hayvan senin kraliyet simgen olurdu?
3. Savaş mı, barış mı?
4. Sarayda en çok neyle ilgilenirsin?
5. Aşağıdaki yerlerden hangisinde yaşamak isterdin?
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6. Kraliçe olarak ilk kararın ne olurdu?
7. Hangi etkinliğe ev sahipliği yaparsın?
8. Son olarak zor bir karar alman gerektiğinde ne yaparsın?
İngiltere Kraliçesi
Fransa Kraliçesi
Bizans İmparatoriçesi
Çin İmparatoriçesi
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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