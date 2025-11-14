Hamburgerin Tamamını Çiğnemeden Yutan Genç Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Yunanistan’ın Koropi kentinde 22 yaşındaki bir genç arkadaşlarıyla şakalaşırken hayatından oluyordu. Genç, hamburgerin tamamını çiğnemeden yuttuktan sonra hastaneye kaldırıldı. Gencin 2 dakika nefessiz kaldığı ortaya çıkarken entübe edildiği öğrenildi.
Şaka hastanede bitti... Arkadaşlarıyla şakalaşmak için hamburgeri bütün yutan genç hastaneye kaldırıldı.
2 dakika nefessiz kaldı. Hayati tehlikesi sürüyor.
