Hamburgerin Tamamını Çiğnemeden Yutan Genç Yoğun Bakıma Kaldırıldı

22 yaşındaki genç 13 Kasım’da arkadaşlarıyla gittiği kafede şaka olsun diye akılalmaz bir olaya imza attı. Bir hamburgeri çiğnemeden yutan genç fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı an yanında olan arkadaşı Yunanistan yerel basınına konuştu. “Panik atak geçirmeye başladı” diyen kişi, “ayağa kalkıp ileriye doğru koştu, biz de kusmak istemiş olabileceğini düşündük. Sonra döner gibi yaptı, yine uzaklaştı. 'Tamam şimdi çıkaracak' dedik ama olmadı” dedi.