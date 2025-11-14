onedio
Hamburgerin Tamamını Çiğnemeden Yutan Genç Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Hamburgerin Tamamını Çiğnemeden Yutan Genç Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2025 - 22:00

Yunanistan’ın Koropi kentinde 22 yaşındaki bir genç arkadaşlarıyla şakalaşırken hayatından oluyordu. Genç, hamburgerin tamamını çiğnemeden yuttuktan sonra hastaneye kaldırıldı. Gencin 2 dakika nefessiz kaldığı ortaya çıkarken entübe edildiği öğrenildi.

Şaka hastanede bitti... Arkadaşlarıyla şakalaşmak için hamburgeri bütün yutan genç hastaneye kaldırıldı.

Şaka hastanede bitti... Arkadaşlarıyla şakalaşmak için hamburgeri bütün yutan genç hastaneye kaldırıldı.

22 yaşındaki genç 13 Kasım’da arkadaşlarıyla gittiği kafede şaka olsun diye akılalmaz bir olaya imza attı. Bir hamburgeri çiğnemeden yutan genç fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı an yanında olan arkadaşı Yunanistan yerel basınına konuştu. “Panik atak geçirmeye başladı” diyen kişi, “ayağa kalkıp ileriye doğru koştu, biz de kusmak istemiş olabileceğini düşündük. Sonra döner gibi yaptı, yine uzaklaştı. 'Tamam şimdi çıkaracak' dedik ama olmadı” dedi.

2 dakika nefessiz kaldı. Hayati tehlikesi sürüyor.

2 dakika nefessiz kaldı. Hayati tehlikesi sürüyor.

Doktorlar gencin 2 dakika nefessiz kaldığını açıkladı. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden gencin entübe edildiği belirtildi. Doktorlar hayati tehlikesinin devam ettiğini söylerken organlarda ciddi hasar olduğunu kaydetti. Gencin durumunun son derece kritik olduğu belirtilirken doktorlar bu durumun vücutta hasar bırakacağını dile getirdi. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

