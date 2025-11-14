43 Yıldır Aranan Zeus Tapınağı Bulundu

Antalya’nın Finike ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Limyra Antik Kenti’nde heyecan verici gelişme yaşandı. 1982 yılından bu yana varlığı bilinen ancak bulunamayan Zeus Tapınağı 42 yıl sonra bulundu. Limyra Koordinatör Kazı Başkanı Doç. Dr. Kudret Sezgin “Hellenistik ve Roma İmparatorluğu döneminde de kentin baş tanrısının Zeus olduğunu yazılı kaynaklardan net şekilde biliyoruz. Tapınak olduğu biliniyordu ama nerede olduğu bilinmiyordu” diye konuştu.