43 Yıldır Aranan Zeus Tapınağı Bulundu
Antalya’nın Finike ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Limyra Antik Kenti’nde heyecan verici gelişme yaşandı. 1982 yılından bu yana varlığı bilinen ancak bulunamayan Zeus Tapınağı 42 yıl sonra bulundu. Limyra Koordinatör Kazı Başkanı Doç. Dr. Kudret Sezgin “Hellenistik ve Roma İmparatorluğu döneminde de kentin baş tanrısının Zeus olduğunu yazılı kaynaklardan net şekilde biliyoruz. Tapınak olduğu biliniyordu ama nerede olduğu bilinmiyordu” diye konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeus Tapınağı’nın yeri tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kentin baş tanrısının Zeus olduğunu yazılı kaynaklardan net şekilde biliyoruz."
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın