43 Yıldır Aranan Zeus Tapınağı Bulundu

43 Yıldır Aranan Zeus Tapınağı Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2025 - 20:46

Antalya’nın Finike ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Limyra Antik Kenti’nde heyecan verici gelişme yaşandı. 1982 yılından bu yana varlığı bilinen ancak bulunamayan Zeus Tapınağı 42 yıl sonra bulundu. Limyra Koordinatör Kazı Başkanı Doç. Dr. Kudret Sezgin “Hellenistik ve Roma İmparatorluğu döneminde de kentin baş tanrısının Zeus olduğunu yazılı kaynaklardan net şekilde biliyoruz. Tapınak olduğu biliniyordu ama nerede olduğu bilinmiyordu” diye konuştu.

Zeus Tapınağı'nın yeri tespit edildi.

Zeus Tapınağı’nın yeri tespit edildi.

Likya Uygarlığı’nın kentlerinden Limyra Antik Kenti, Antalya’nın Finike ilçesine yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Limyra, Likya Kralı Perikle’nin hüküm sürdüğü zamanlarda başkent olarak yer alıyordu. Bizans döneminde ise bölgenin piskoposluk merkezi olarak biliniyordu. 

Limyra Antik Kenti’nde devam eden kazılarda heyecan verici gelişmeler yaşandı. 42 yıldır aranan Zeus Tapınağı bulundu.

Zeus Tapınağı nerede?

Zeus Tapınağı, Antalya'nın Finike ilçesinde yer alıyor.

"Kentin baş tanrısının Zeus olduğunu yazılı kaynaklardan net şekilde biliyoruz."

"Kentin baş tanrısının Zeus olduğunu yazılı kaynaklardan net şekilde biliyoruz."

Limyra Koordinatör Kazı Başkanı Doç. Dr. Kudret Sezgin, keşfe dair bilgiler verdi. Sezgin, '1982 yılından bu yana Epigrafik kaynaklardan bilinen ama yeri yıllardır tespit edilemeyen tapınak yapısını bulduk. Arkeolojik verilerle tapınağın klasik dönemde inşa edilmiş Zeus Tapınağı olduğu sonucuna vardık. Hellenistik ve Roma İmparatorluğu döneminde de kentin baş tanrısının Zeus olduğunu yazılı kaynaklardan net şekilde biliyoruz. Tapınak olduğu biliniyordu ama nerede olduğu bilinmiyordu' dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
