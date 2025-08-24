Hala Onu Neden Seviyorsun?
Bazı insanlar hayatımıza bir kez girer ve kalplerimizde iz bırakır. Zaman geçer, yollar ayrılır, ama hisler hep bir köşede bekler. Bazen bir şarkı çalar, bazen bir sokaktan geçerken onun adını duyarsın… ve o an anlarsın: Hala unutamamışsın.
Onu hala neden seviyorsun?
Haydiiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Onunla ilgili aklına ilk gelen şey nedir?
4. Onu düşündüğünde ne hissediyorsun?
5. Hala onun sosyal medyasını takip ediyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Onu gördüğünde ne yaparsın?
7. Onunla ilgili en çok özlediğin şey?
8. Şu an onunla bir daha birlikte olma şansın olsa…
9. Ondan sonra başka biriyle ciddi düşündün mü?
10. Son olarak sence sevmek mantık işi mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onu seviyorsun çünkü onun sana hissettirdiklerini başka kimse hissettiremedi.
Onu seviyorsun çünkü aranızda yarım kalan şeyler var.
Onu seviyorsun çünkü seni onun gibi kimse sevmedi.
Onu seviyorsun çünkü onun yanındayken kendin olabildin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın