Hala Onu Neden Seviyorsun?

Kalbinin derinliklerinde bir yerlerde, ona olan bu yoğun duyguları, bu aşkı hissediyorsun. Çünkü o, senin hayatına girdiği andan itibaren, sana hiç kimsenin hissettiremediği bir şeyleri hissettirdi. Onunla geçirdiğin her an, hayatının her köşesine nüfuz eden bir büyü gibi. Onunla olmak, onunla konuşmak, onunla gülüp ağlamak... Tüm bunlar senin için öyle değerli ki, başka hiç kimse bu duyguları sana yaşatamadı. Onun yanında olmak, onunla aynı havaı solumak bile seni mutlu ediyor. Onun gülüşü, onun bakışları, onun ses tonu... Her bir detayı senin için öyle kıymetli ki, onunla geçirdiğin her anı hafızanın en özel köşesine kazıyorsun. Onunla yaşadığın her anı, her duyguyu, her düşünceyi öyle bir saklıyorsun ki, başka hiç kimse bu duyguları sana yaşatamadı.