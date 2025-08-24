onedio
Hala Onu Neden Seviyorsun?

Hala Onu Neden Seviyorsun?

Sena Erdoğdu
24.08.2025 - 14:01

Bazı insanlar hayatımıza bir kez girer ve kalplerimizde iz bırakır. Zaman geçer, yollar ayrılır, ama hisler hep bir köşede bekler. Bazen bir şarkı çalar, bazen bir sokaktan geçerken onun adını duyarsın… ve o an anlarsın: Hala unutamamışsın.

Onu hala neden seviyorsun?

Haydiiiii!

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Onunla ilgili aklına ilk gelen şey nedir?

4. Onu düşündüğünde ne hissediyorsun?

5. Hala onun sosyal medyasını takip ediyor musun?

6. Onu gördüğünde ne yaparsın?

7. Onunla ilgili en çok özlediğin şey?

8. Şu an onunla bir daha birlikte olma şansın olsa…

9. Ondan sonra başka biriyle ciddi düşündün mü?

10. Son olarak sence sevmek mantık işi mi?

Onu seviyorsun çünkü onun sana hissettirdiklerini başka kimse hissettiremedi.

Kalbinin derinliklerinde bir yerlerde, ona olan bu yoğun duyguları, bu aşkı hissediyorsun. Çünkü o, senin hayatına girdiği andan itibaren, sana hiç kimsenin hissettiremediği bir şeyleri hissettirdi. Onunla geçirdiğin her an, hayatının her köşesine nüfuz eden bir büyü gibi. Onunla olmak, onunla konuşmak, onunla gülüp ağlamak... Tüm bunlar senin için öyle değerli ki, başka hiç kimse bu duyguları sana yaşatamadı. Onun yanında olmak, onunla aynı havaı solumak bile seni mutlu ediyor. Onun gülüşü, onun bakışları, onun ses tonu... Her bir detayı senin için öyle kıymetli ki, onunla geçirdiğin her anı hafızanın en özel köşesine kazıyorsun. Onunla yaşadığın her anı, her duyguyu, her düşünceyi öyle bir saklıyorsun ki, başka hiç kimse bu duyguları sana yaşatamadı.

Onu seviyorsun çünkü aranızda yarım kalan şeyler var.

Kalbinde ona karşı beslediğin duyguların varlığını inkar etmekten vazgeç ve gerçekleri kabullen. Onu neden hala sevdiğini merak ediyorsun, değil mi? İşte cevabı: Aranızda hala tamamlanmamış, yarım kalmış birçok şey var. Belki birlikte planladığınız bir tatil, belki de birlikte izlemeyi planladığınız bir film. Belki de birlikte başlamış olduğunuz bir kitabın son sayfalarını birlikte okuyamamanız. Ya da belki de söylemek isteyip de söyleyemediğiniz o son sözler. İşte tüm bu yarım kalmışlık hissi, onu hala sevmenin en büyük nedeni. Bu yarım kalmışlık hissi, ona olan sevgini besliyor ve kalbinde ona karşı bir özlem oluşturuyor. Bu durum, ona karşı olan hislerini daha da güçlendiriyor ve onu unutmanı zorlaştırıyor. Ancak unutma, bazen tamamlanmamış bir hikayenin güzelliği, tamamlanmış bir hikayeden daha büyüleyici olabilir. Bu yüzden, onu hala sevmenin nedenini yarım kalmışlık hissiyle açıklamak, aslında oldukça romantik ve duygusal bir durum.

Onu seviyorsun çünkü seni onun gibi kimse sevmedi.

Ona olan sevgin, kalbinin en derin köşelerinde saklı, çünkü o, seni hiç kimsenin sevmediği gibi sevdi. Onunla geçirdiğin her an, bir öncekinden daha değerli, daha özel. O, seni sevdiğinde, kalbindeki tüm duvarları yıktı, tüm korkularını silip attı. Onunla beraberken, dünyanın tüm karmaşasını unutuyorsun, çünkü o, seni sadece bir kişinin sevebileceği bir şekilde seviyor: Tüm kalbiyle, tüm ruhuyla, tüm varlığıyla. Bu yüzden onu seviyorsun, çünkü onun gibi kimse seni sevmedi, sevemez.

Onu seviyorsun çünkü onun yanındayken kendin olabildin.

Onunla geçirdiğin her an, hayatının en değerli anlarından biri oluyor. Çünkü onun yanında, en saf haliyle 'sen' olabiliyorsun. Ne bir maske takmak zorunda kalıyorsun, ne de başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışıyorsun. Onun yanında, kalbinin en derinlerinde yatan duyguları, düşünceleri özgürce dışa vurabiliyorsun. Onunla olduğunda, dünyanın tüm karmaşasından uzaklaşıp, sadece 'sen' olabiliyorsun. İşte bu yüzden onu seviyorsun. Onunla olduğunda, kendin olabiliyorsun. Kendin olmak, belki de aşkın en güzel hali. Onunla yaşadığın bu özgürlüğün, bu samimiyetin tadını çıkar. Çünkü aşk, en güzel haliyle, en saf haliyle, en gerçek haliyle işte tam da böyle bir şey.

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
