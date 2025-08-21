C2 Seviye Hangi Türk Dizisine Bağımlısın?
Televizyon karşısında saatler geçirenlerden misin? Karakterlerle birlikte ağlayıp gülen, her bölüm sonunda 'bir bölüm daha' diyerek sabahlayanlardan mı? Dram mı seni sarar, yoksa entrika mı? Belki de aksiyon ya da romantik sahnelerde kayboluyorsun...
Hangi Türk dizisine bağımlısın?
Haydiiiii!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir bölümden sonra diziye devam etme sebebin nedir?
4. En çok hangi ortam seni çeker?
5. En çok hangi dönemi seviyorsun?
6. Tartışmalı bir ortamda ne yaparsın?
7. Kalabalık bir ortama girdiğinde kendini nasıl hissedersin?
8. Bir diziyi tekrar tekrar izlemek seni güvende hissettiriyor mu?
9. Sana yapılan haksızlık karşısında?
10. Son olarak replik ezberlemek senin için kolay mı?
Aşk-ı Memnu
Yaprak Dökümü
Muhteşem Yüzyıl
Avrupa Yakası
