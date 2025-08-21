Evet/Hayır Testine Göre Kalbin Acıyor mu?

Kalbinin derinliklerinde hissettiğin o acıyı biliyoruz. Bir yandan sana hüzün verirken, diğer yandan da seni daha güçlü kılan bu acı... Sanki kalbinin ritmi değişmiş, sanki her atışında biraz daha sızlıyor. Ama unutma, her acı bir ders, her ders ise hayatın kendisi. Bu acıyı da aşacak, yine gülecek, yine seveceksin. Çünkü sen bir savaşçısın, hayatın tüm zorluklarına karşı dimdik duran... Kalbin acıyor evet, ama bu acı geçici. Unutma, her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Senin de acının ardından gelecek olan mutlulukları düşün, için biraz olsun hafiflesin.