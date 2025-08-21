onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Evet/Hayır Testine Göre Kalbin Acıyor mu?

Evet/Hayır Testine Göre Kalbin Acıyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
21.08.2025 - 15:01

Bazen duygularımızı tarif etmek zor olur. Kalbimizde bir sızı vardır ama nedenini tam olarak bilemeyiz. Belki yaşanmış bir kırgınlık, belki de fark etmeden içimize attığımız duygular… Bu test, basit 'Evet' ya da 'Hayır' cevaplarıyla kalbinin gerçekten acıyıp acımadığını anlamana yardımcı olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Son zamanlarda mutlu olduğun anlarda bile içten içe bir boşluk hissediyor musun?

2. Biri seni anladığında ya da küçük bir iyilik yaptığında gözlerin doluyor mu?

3. Artık sana keyif veren şeyler bile seni eskisi gibi mutlu etmiyor mu?

4. Geçmişte yaşadığın bir olay ya da kişi aklına sık sık gelip canını yakıyor mu?

5. "Keşke bazı şeyler hiç yaşanmasaydı" diye düşündüğün oluyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İnsanlara eskisi kadar kolay güvenemediğini hissediyor musun?

7. Bazen konuşmak yerine sessiz kalmayı, içine kapanmayı tercih ediyor musun?

8. Kendini zaman zaman yetersiz, değersiz ya da sevilmeyen biri gibi hissediyor musun?

9. Gece yatağa yattığında duygularınla baş başa kalmak seni rahatsız ediyor mu?

10. Son olarak "İyiyim" derken aslında içinden bambaşka şeyler geçiyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senin kalbin acıyor!

Kalbinin derinliklerinde hissettiğin o acıyı biliyoruz. Bir yandan sana hüzün verirken, diğer yandan da seni daha güçlü kılan bu acı... Sanki kalbinin ritmi değişmiş, sanki her atışında biraz daha sızlıyor. Ama unutma, her acı bir ders, her ders ise hayatın kendisi. Bu acıyı da aşacak, yine gülecek, yine seveceksin. Çünkü sen bir savaşçısın, hayatın tüm zorluklarına karşı dimdik duran... Kalbin acıyor evet, ama bu acı geçici. Unutma, her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Senin de acının ardından gelecek olan mutlulukları düşün, için biraz olsun hafiflesin.

Senin kalbin artık acımıyor!

Kalbinin acıdan yana bir sıkıntısı kalmadı, değil mi? O hüzünlü, gözlerinden süzülen yaşların ardında saklanan acı, artık seni tüketmiyor. Kalbin, artık o ağır yükün altında ezilmiyor. Gözlerindeki o kırık dökük ışık, yerini daha parlak, daha canlı bir ışığa bıraktı. Göğsünde hissettiğin o sıkışıklık, o boğazına oturan düğüm, artık seni esir almıyor. Kalbin, artık acının pençesinde kıvranmıyor. Bir zamanlar hayatını karartan o kara bulutlar, artık ufkundan kayboldu. Yüzündeki o hüzünlü ifade, yerini umut dolu bir tebessüme bıraktı. Artık, kalbindeki o derin yaraları sarmak için zamanın merhemi yetiyor. O acı dolu anılar, artık seni geçmişe sürüklemiyor. Kalbin, artık acıyla çarpmıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın