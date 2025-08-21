Evet/Hayır Testine Göre Kalbin Acıyor mu?
Bazen duygularımızı tarif etmek zor olur. Kalbimizde bir sızı vardır ama nedenini tam olarak bilemeyiz. Belki yaşanmış bir kırgınlık, belki de fark etmeden içimize attığımız duygular… Bu test, basit 'Evet' ya da 'Hayır' cevaplarıyla kalbinin gerçekten acıyıp acımadığını anlamana yardımcı olacak.
1. Son zamanlarda mutlu olduğun anlarda bile içten içe bir boşluk hissediyor musun?
2. Biri seni anladığında ya da küçük bir iyilik yaptığında gözlerin doluyor mu?
3. Artık sana keyif veren şeyler bile seni eskisi gibi mutlu etmiyor mu?
4. Geçmişte yaşadığın bir olay ya da kişi aklına sık sık gelip canını yakıyor mu?
5. "Keşke bazı şeyler hiç yaşanmasaydı" diye düşündüğün oluyor mu?
6. İnsanlara eskisi kadar kolay güvenemediğini hissediyor musun?
7. Bazen konuşmak yerine sessiz kalmayı, içine kapanmayı tercih ediyor musun?
8. Kendini zaman zaman yetersiz, değersiz ya da sevilmeyen biri gibi hissediyor musun?
9. Gece yatağa yattığında duygularınla baş başa kalmak seni rahatsız ediyor mu?
10. Son olarak "İyiyim" derken aslında içinden bambaşka şeyler geçiyor mu?
Senin kalbin acıyor!
Senin kalbin artık acımıyor!
