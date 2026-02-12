onedio
article/share
Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan Youtube Fenomeni Enes Batur Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.02.2026 - 11:48 Son Güncelleme: 12.02.2026 - 12:14

Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında yurt dışında olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Youtube fenomeni Enes Batur, Türkiye’ye giriş yapması sonrası İstanbul Havaalanı’nda gözaltına alındı.

YouTube fenomeni Enes Batur, İstanbul Havaalanı’nda gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik bir süredir devam eden yasaklı madde operasyonları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan fenomen Enes Batur Türkiye’ye döndü. İstanbul Havaalanı’na girişte polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Enes Batur, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
