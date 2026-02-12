Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan Youtube Fenomeni Enes Batur Gözaltına Alındı
Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında yurt dışında olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Youtube fenomeni Enes Batur, Türkiye’ye giriş yapması sonrası İstanbul Havaalanı’nda gözaltına alındı.
YouTube fenomeni Enes Batur, İstanbul Havaalanı’nda gözaltına alındı.
