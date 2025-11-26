Günlük Rutinine Keyif Katacak Şey Ne?
Sürekli günlük rutinini soruyoruz ve sonucunda başka bir şeyden bahsediyoruz gibi duruyor, değil mi? Bu sefer günlük rutininde ne eksik, onu söyleyeceğiz.
Önerilerimiz hoşuna giderse yorumlarda belirtmeyi unutma!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Bu sefer gece rutinini soralım! Genellikle hangi saatlerde uyuyorsun?
4. Gece uyumadan önce hiç temizlik yapıyor musun?
5. Şimdi gündüz rutinini soracağız. Hangi saat diliminde temizlik yapıyorsun?
6. Evden çıkmadan önce en çok neyi kontrol ediyorsun?
7. Hemen cevapla: Çöpü attın mı?
8. Akşam eve döndüğünde kapıyı açar açmaz hissettiğin şey bunlardan hangisine yakın?
9. Son olarak şunu soralım: Hafta boyunca seni en çok rahatlatan ev içi küçük detay ne oluyor?
Temizlik sonrası Türk kahvesi içmelisin!
Yeni bir oda kokusu almalısın!
Temizlik sonrası sıcak bir duş almalısın!
Ev işleri bittikten sonra çekilebileceğin bir köşe hazırlamalısın!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
