Günlük Rutinine Keyif Katacak Şey Ne?

Erkan Tuna Budak
26.11.2025 - 10:31

Sürekli günlük rutinini soruyoruz ve sonucunda başka bir şeyden bahsediyoruz gibi duruyor, değil mi? Bu sefer günlük rutininde ne eksik, onu söyleyeceğiz.

Önerilerimiz hoşuna giderse yorumlarda belirtmeyi unutma!

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Bu sefer gece rutinini soralım! Genellikle hangi saatlerde uyuyorsun?

4. Gece uyumadan önce hiç temizlik yapıyor musun?

5. Şimdi gündüz rutinini soracağız. Hangi saat diliminde temizlik yapıyorsun?

6. Evden çıkmadan önce en çok neyi kontrol ediyorsun?

7. Hemen cevapla: Çöpü attın mı?

8. Akşam eve döndüğünde kapıyı açar açmaz hissettiğin şey bunlardan hangisine yakın?

9. Son olarak şunu soralım: Hafta boyunca seni en çok rahatlatan ev içi küçük detay ne oluyor?

Temizlik sonrası Türk kahvesi içmelisin!

Senin gününe en çok yakışan şey o mis gibi tazelik hissinin üstüne gelen küçük bir kahve molası olacak! Evi toparladıktan sonra oturup şöyle booool köpüklü bir Türk kahvesi içmek tam sana göre. Kafanı toplar ve günün hızını dengeler. Üstelik temiz bir ortamda kahve daha keyifli oluyor. Birkaç dakika kendine ayırman bile günün kalanını toparlıyor muhakkak!

Yeni bir oda kokusu almalısın!

Günlük ritmin bir tık daha enerjik olabilir. Evin havasını değiştirince senin enerjin de değişiyor çünkü. Hafif ve ferah bir oda kokusu hem ortamı toparlanmış gibi hissettirir hem de günün temposuna güzel bir başlangıç olur diye düşünüyoruz. Evi düzene soktuğunda o koku daha da güzel yayılıyor. Sanki yeniden başlat butonuna basmış gibi hissedeceksin!

Temizlik sonrası sıcak bir duş almalısın!

Senin için en iyi keyif artırıcı şey kesinlikle ortalığı toparladıktan sonra sıcak bir duşun verdiği o rahatlama hissi! Sıcak bir duştan sonra bütün günün ağırlığı gidiyor ve bedenin yumuşuyor. Evin düzeniyle sıcak bir duş birleşince gerçekten başka bir seviye huzur çıkıyor ortaya. Ev tertipliyken kendini de daha derli toplu hissediyorsun zaten, ona lafımız yok!

Ev işleri bittikten sonra çekilebileceğin bir köşe hazırlamalısın!

Günlük rutinini keyiflendirecek şeyler düzen ve rahat içeren bir şey olmalı. Çamaşırlar mis gibi yıkanıp yerine yerleştikten sonra hem senin hem de evin havası değişiyor. O anı boşa harcama. Kendine yumuşacık bir battaniye, rahat bir minder ve belki küçük bir atıştırmalık alıp rahat bir köşe hazırlayabilirsin. Günün en tatlı molasını böyle verebilirsin. Hem temizlik bittiği için iç huzur hem köşen hazır olduğu için rahatlık hissi bambaşka!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
