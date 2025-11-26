Günlük Rutinine Keyif Katacak Şey Ne?

Günlük rutinini keyiflendirecek şeyler düzen ve rahat içeren bir şey olmalı. Çamaşırlar mis gibi yıkanıp yerine yerleştikten sonra hem senin hem de evin havası değişiyor. O anı boşa harcama. Kendine yumuşacık bir battaniye, rahat bir minder ve belki küçük bir atıştırmalık alıp rahat bir köşe hazırlayabilirsin. Günün en tatlı molasını böyle verebilirsin. Hem temizlik bittiği için iç huzur hem köşen hazır olduğu için rahatlık hissi bambaşka!