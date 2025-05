Günlük Harcamalarında Ne Kadar Bilinçlisin?

Senin yaklaşımın genelde mantıklı. Günü kurtarmaya değil, uzun vadede rahat etmeye çalışıyorsun ama arada ipin ucunu biraz bırakabiliyorsun. Harcadığın zaman aklının bir köşesinde “biraz fazla mı oldu?” hissi oluyor ama bu seni çok da germiyor. İndirim görünce bir süre durup düşünüyorsun ama bazen de kendine “hak ettim ya” diyerek sepete ekliyorsun. Fişlere göz gezdiriyorsun, ama her zaman değil. Kısaca: Bilinçlisin ama daha net adımlar atsan çok daha rahat edebilirsin. Tavsiyemiz: Her harcamanı not al demiyoruz ama en azından ayın sonunda şöyle bir göz atmak sana çok şey katabilir. Ufak detaylar, büyük fark yaratır. Mevcut bilincin iyi, üstüne biraz daha sistem eklesen seni kimse tutamaz.