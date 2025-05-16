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Günlük Harcamalarında Ne Kadar Bilinçlisin?

etiket Günlük Harcamalarında Ne Kadar Bilinçlisin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 17:01

Kahve mi alayım, yoksa evde mi demlesem? Üç liralık zam için market market dolaşmak mı, yoksa “hadi al gitsin” mi? Günlük harcamalar bazen fark etmeden cebimizi deliyor. Bu sefer öyle “maliye uzmanı mısın?” diye sormuyoruz ama “küçük giderler konusunda ne kadar ayıksın?” onu anlamaya çalışıyoruz!

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Harcama bilincin epey yüksek!

Senin harcamaların net, düzenli ve kontrol altında. Ne zaman neye ne kadar para gideceğini çoğunlukla biliyorsun. Kafanda bir limit var ve onu aşmamaya dikkat ediyorsun. Harcamadan önce durup düşünüyorsun ve “Gerçekten ihtiyacım var mı?” sorusu sende otomatik çalışıyor gibi. Bu kendini kısıtladığın anlamına gelmiyor. Aksine, keyif aldığın şeylere yer açmak için dengeli davranıyorsun. Gereksiz yere para harcamadığın için sonrasında pişmanlık da duymuyorsun. İyi bir denge kurmuşsun. Tavsiyemiz ise bu alışkanlığını koruman yönünde. Harcamalarını zaten bilinçli yapıyorsun, belki bir adım ötesine geçip seni zorlamayacak küçük birikimler ya da ihtiyaçlarına uygun sade bir bütçe planı ekleyebilirsin. Çok büyük sistemlere gerek yok, bu düzeni küçük dokunuşlarla daha da rahat hale getirebilirsin.

Genel olarak dengelisin!

Senin yaklaşımın genelde mantıklı. Günü kurtarmaya değil, uzun vadede rahat etmeye çalışıyorsun ama arada ipin ucunu biraz bırakabiliyorsun. Harcadığın zaman aklının bir köşesinde “biraz fazla mı oldu?” hissi oluyor ama bu seni çok da germiyor. İndirim görünce bir süre durup düşünüyorsun ama bazen de kendine “hak ettim ya” diyerek sepete ekliyorsun. Fişlere göz gezdiriyorsun, ama her zaman değil. Kısaca: Bilinçlisin ama daha net adımlar atsan çok daha rahat edebilirsin. Tavsiyemiz: Her harcamanı not al demiyoruz ama en azından ayın sonunda şöyle bir göz atmak sana çok şey katabilir. Ufak detaylar, büyük fark yaratır. Mevcut bilincin iyi, üstüne biraz daha sistem eklesen seni kimse tutamaz.

Farkındalığın var ama uygulamaya geçirme konusunda biraz daha yol katetmen lazım!

Bazı şeyleri biliyorsun ama harekete geçmek konusunda çok disiplinli olduğun söylenemez. “Bir ay geçsin de bakarız” düşüncesi biraz fazla yerleşmiş olabilir. Harcamaların plansız değil ama plansızlığa da açık. Bir yandan kontrol etmek istiyorsun ama gündelik koşturma arasında takip etmek zor geliyor. Kendine yüklenme. Bu durum çok kişide var. Ama senin için en işe yarayacak şey, harcamalarını az da olsa yazılı hale getirmek olabilir. Ne zaman neye ne kadar gittiğini bir ay boyunca not etsen, büyük ihtimalle seni yoran kalemleri fark edersin. Tavsiyemiz: Büyük değişiklikler yerine, küçük alışkanlıklar edin. Her gün değil, haftada bir 10 dakika harcamalarını gözden geçirmek bile yeterli olabilir. Bu farkındalığı zaten taşıyorsun, ufak bir adımla daha güvenli bir denge kurabilirsin.

Aboneliklerinin kartından ne kadar para çektiğini bilmiyorsun gibi!

Bütçe planı, harcama takibi gibi konular sana uzak geliyor olabilir. “Ay başı geldi mi yetiyor, sonuna kadar idare ederiz” diyorsun belki ama işler çoğu zaman umduğun gibi gitmiyor. Alışveriş yaparken çok düşünmüyorsun, ihtiyaç mı istek mi ayrımı yapmadan harcayabiliyorsun. Bu durum seni yargılamak için değil, biraz toparlanman için bir fırsat olarak düşünebilirsin. Çünkü bu alışkanlıklar değişebilir, sadece biraz dikkat ve sabır gerekiyor. En küçük adım bile büyük fark yaratır. Tavsiyemiz: Önce harcamalarını fark etmekle başlayabilirsin. Bugün neye para harcadın, akşam bir not al. Yarın da devam et. Sadece gözlemle. Zamanla seni yoran alışkanlıkları fark edersin ve yavaş yavaş yerine daha rahatlatıcı seçimler koyabilirsin. Kimse senden bir anda mükemmel olmanı beklemiyor.

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Ma Belle
Ma Belle
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