Günlük Harcamalarında Ne Kadar Bilinçlisin?
Kahve mi alayım, yoksa evde mi demlesem? Üç liralık zam için market market dolaşmak mı, yoksa “hadi al gitsin” mi? Günlük harcamalar bazen fark etmeden cebimizi deliyor. Bu sefer öyle “maliye uzmanı mısın?” diye sormuyoruz ama “küçük giderler konusunda ne kadar ayıksın?” onu anlamaya çalışıyoruz!
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Cebinde 1000 lira var ve gün boyu dışardasın. Ne yaparsın?
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Market alışverişinden sonra fişi inceliyor musun?
Online alışveriş sepetinde neler olur genelde?
Arkadaşlarınla dışarda yemek yiyorsun. Restoran hemen kapatmaları gerektiğini söyledi ve hesabı masaya getirdiler. Hesaba şöööyle bir göz attın...
Her gün kahve almak mı yoksa evde termosa koymak mı?
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Çoook istediğin bir güneş gözlüğünü uzun zaman sonra mağazada buldun ama yeteri kadar paran yok. Borç almak ya da kredi çekmek gibi yöntemlere başvurur musun?
Aylık aboneliklerin kontrol altında mı?
Son soru! Çok yorgun olduğun bir günün ardından eve geldin ve çok acıktın. Evde de sevdiğin yemeği yapmak için gerekli malzemeler var. Tercihin hangi yönde olur?
Harcama bilincin epey yüksek!
Genel olarak dengelisin!
Farkındalığın var ama uygulamaya geçirme konusunda biraz daha yol katetmen lazım!
Aboneliklerinin kartından ne kadar para çektiğini bilmiyorsun gibi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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