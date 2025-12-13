Google'da 67 Akımından Sonra Şimdi de "Do A Barrel Roll" Akımı Başladı
Google arama çubuğuna “67” yazıldığında ekranın sallanması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar deneyimlerini paylaşırken, olayın nedeni merak konusu olmuştu. Google liste halinde bu sürprizleri açıklarken, sosyal medyada farklı iddialar ve ipuçları dolaşıma girmişti.
Şimdi de 'Do a barrel roll' konutuyla dönen ekran kullanıcıları şaşırtmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google'a 67 yazdıktan sonra ekranın sallanması sosyal medyada hayli konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi de "do a barrel roll" yazısının Google ekranında ilginç aksiyonlara neden olduğu ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın