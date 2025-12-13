onedio
Google'da 67 Akımından Sonra Şimdi de "Do A Barrel Roll" Akımı Başladı

Hakan Karakoca
14.12.2025 - 00:22

Google arama çubuğuna “67” yazıldığında ekranın sallanması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar deneyimlerini paylaşırken, olayın nedeni merak konusu olmuştu. Google liste halinde bu sürprizleri açıklarken, sosyal medyada farklı iddialar ve ipuçları dolaşıma girmişti. 

Şimdi de 'Do a barrel roll' konutuyla dönen ekran kullanıcıları şaşırtmayı başardı.

Google'a 67 yazdıktan sonra ekranın sallanması sosyal medyada hayli konuşuldu.

'67 yazınca ekran neden sallanıyor?' sorusunun cevabı Google'ın 'Easter Egg' listesinde yanıt buldu. Bir rap şarkısından meme haline gelen hareket Google tarafından da benimsenmiş.

Konuya dair detayları bu haberimizde paylaşmıştık.

Şimdi de "do a barrel roll" yazısının Google ekranında ilginç aksiyonlara neden olduğu ortaya çıktı.

Bu konuya Google'ın açıklaması şu şekilde: 

Google'a 'Do a barrel roll' (veya 'Z or R twice') yazdığınızda ekranın kendi etrafında 360 derece dönmesi, Google'ın en eski ve en efsanevi 'Easter egg' şakalarından biridir.

Tıpkı '67' örneğinde olduğu gibi, bu da internet ve oyun kültürüne dayalı bilinçli bir göndermedir:

Kökeni (Star Fox 64): Bu özellik, Nintendo'nun 1997 yılında çıkardığı efsanevi uçak savaşı oyunu Star Fox 64'e bir saygı duruşudur.

İkonik Replik: Oyundaki tavşan karakter Peppy Hare, oyuncuya (Fox McCloud) düşman ateşinden sıyrılması için sürekli 'Do a barrel roll!' (Varil tono manevrası yap!) diye bağırırdı.

Manevranın Anlamı: Havacılıkta 'Barrel Roll', uçağın burnunu düz tutarken kendi ekseni etrafında tam tur dönmesi demektir. Google da arama sonuçları sayfasını sanki bir uçakmış gibi döndürerek bu manevrayı taklit eder.

