Google'da 67 Akımından Sonra Şimdi de "Do A Barrel Roll" Akımı Başladı

Bu konuya Google'ın açıklaması şu şekilde:

Google'a 'Do a barrel roll' (veya 'Z or R twice') yazdığınızda ekranın kendi etrafında 360 derece dönmesi, Google'ın en eski ve en efsanevi 'Easter egg' şakalarından biridir.

Tıpkı '67' örneğinde olduğu gibi, bu da internet ve oyun kültürüne dayalı bilinçli bir göndermedir:

Kökeni (Star Fox 64): Bu özellik, Nintendo'nun 1997 yılında çıkardığı efsanevi uçak savaşı oyunu Star Fox 64'e bir saygı duruşudur.

İkonik Replik: Oyundaki tavşan karakter Peppy Hare, oyuncuya (Fox McCloud) düşman ateşinden sıyrılması için sürekli 'Do a barrel roll!' (Varil tono manevrası yap!) diye bağırırdı.

Manevranın Anlamı: Havacılıkta 'Barrel Roll', uçağın burnunu düz tutarken kendi ekseni etrafında tam tur dönmesi demektir. Google da arama sonuçları sayfasını sanki bir uçakmış gibi döndürerek bu manevrayı taklit eder.