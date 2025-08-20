onedio
Gargara Alkollü Çıkarır mı? Ağız Gargarası Yapıp Hemen Trafiğe Çıkarsanız Alkollü Çıkabilirsiniz!

Gargara Alkollü Çıkarır mı? Ağız Gargarası Yapıp Hemen Trafiğe Çıkarsanız Alkollü Çıkabilirsiniz!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.08.2025 - 13:58

Trafik denetimlerinde kullanılan alkolmetre cihazları, bazı durumlarda yanlış sonuçlar ortaya koyabiliyor. Uzmanlara göre özellikle alkol bazlı ağız gargaraları veya benzeri kişisel bakım ürünleri, testten hemen sonra ölçüm yapıldığında sürücünün alkol oranını olduğundan yüksek gösterebiliyor.

Gargara yaptı alkollü çıktı, ehliyetine el koyuldu!

Mersin'den Adana'ya gelirken yolda gargara yapan bir vatandaş, denetimde 1.12 promil alkollü çıktı ve ehliyetine el konuldu. Hastanedeki testinde sonuç 0.10 promil çıkınca konu yargıya taşındı. Mahkeme, cezayı iptal etti.

Peki gargara kullanıp alkolmetre üfleyen bir kişi neden alkollü çıkar?

Bilimsel çalışmalarda, gargara kullanan bazı kişilerin yalnızca birkaç dakika içinde yasal sınırın üzerinde ölçümler verdiği tespit edildi. Ancak bu etki kısa süreli oluyor; genellikle 15–20 dakika içerisinde ölçüm değeri normale dönüyor.

Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu ve Danıştay, bu tip yanılmalara karşı emniyet birimlerinin sürücüleri bilgilendirmesi ve makul bir süre beklenmeden ölçüm yapılmaması gerektiğini vurguluyor. Yetkililere, özellikle gargara gibi ürünlerin etkisinin geçmesi için kısa bir zaman tanınmasının mağduriyetlerin önüne geçeceği yönünde tavsiyeler iletilmiş durumda.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sürücüler, alkolmetre sonucuna itiraz etme hakkına sahip. Bu kapsamda şüpheli görülen ölçümlerde sürücüye kan testi yaptırma veya adli tıp kurumuna sevk edilme seçeneği tanınıyor. Hatalı sonuçlardan doğabilecek cezaların önüne geçmek için bu yasal hak büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, “Alkol içermeyen gargara kullansanız bile testten hemen önce ağızda bulunan maddeler alkolmetreyi yanıltabilir. Bu nedenle ölçümden önce birkaç dakika beklenmesi ve gerektiğinde kan testiyle doğrulama yapılması şart” uyarısında bulunuyor.

Kısacası, gargara kullanmak alkolmetrede geçici olarak alkollü çıkmanıza yol açabilir. Bu durumla karşılaşan sürücüler, haklarını bilerek hem bekleme süresini talep edebilir hem de ölçüme itiraz ederek kan testi isteyebilir.

