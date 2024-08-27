Fosilleşmiş İnsan Dışkılarının Geçmişten Günümüze Getirdiği Değerli Bilgiler

İnsanların pamuğu nasıl yediği tam olarak bilinmiyor. Kimi araştırmacı, pamuk yağının tüketildiğini düşünse de pamuk yağının acı bir tadı olduğunu da belirtmek gerek.

Kimi araştırmacı ise pamuk yenmediğini, pamuk lifleriyle dokuma yapan kadınların ham ipleri hazırlamak için tükürüklerini kullandıklarını iddia ediyor.