Fosilleşmiş İnsan Dışkılarının Geçmişten Günümüze Getirdiği Değerli Bilgiler
Fosilleşmiş İnsan Dışkılarının Geçmişten Günümüze Getirdiği Değerli Bilgiler
Prensesler bile kaka yapar. Fakat herkesin kakası eşit midir? Eğer taşıdıkları değer açısından bakacak olursak, cevabımız hayır olurdu. Günümüze kadar gelen fosilleşmiş kakalar, geçmişe ışık tutmamıza yardımcı oluyor.
Gelin, hangi kakanın günümüze hangi değerli bilgiyi taşıdığına bir bakalım.
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Evet, herkes kaka yapar. Fakat kaka deyip geçmeyin!
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Zamanla fosilleşen bazı dışkılar, 'koprolit' adı verilen bir maddeye dönüşüyor.
Fosilleşen insan dışkıları, antik dünyada bağırsak parazitlerinin oldukça yaygın olduğunu ortaya çıkardı.
Amerika'ya ilk yerleşen insanların 13 bin yıl önce geldikleri düşünülüyordu. Fakat dışkılar, ABD'ye gelen ilk insanların tam 14 bin 500 yıl önce geldiğini ortaya çıkardı.
Stonehenge inşaat işçileri, kış aylarında etlerle donatılmış ziyafetler çekmişlerdi.
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Porto Riko'da analiz edilen dışkılarda, insanların mısır patates, acı biber, yer fıstığı, pamuk ve tütün yediği görüldü.
Günümüzde sahip olduğumuz beslenme rutinimizde, geçmiş yıllarda olduğundan tam 20 ila 30 kat daha az lif var.
Atalarımız sadece lifli gıdalarla beslenmiyordu. Günlük yemekleri içerisinde insan eti de vardı.
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