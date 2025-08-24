Evre Başak Clarke Kimdir, Hastalığı Ne? Evre Başak Clarke Öldü mü?

Evre Başak Clarke hayatını kaybetti. 31 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kanserle verdiği savaşı kaybettiğini ve doktorlarının kendisine sadece birkaç hafta ömrü kaldığını duyurmuştu.

Evre Başak Clarke, 2023 yılında doğum yaptıktan sonra metastatik bağırsak kanseri teşhisi almıştı. Hastalığı hızla ilerleyerek karaciğerine ve akciğerlerine sıçramıştı. Tedavi sürecinde GoFundMe üzerinden yardım kampanyası başlatmış ve yaklaşık 230 bin pound bağış toplamıştı.

Ailesi, Evre'nin son üç haftasını ailesi ve en yakın dostlarının derin ve kalıcı sevgisiyle geçirdiğini belirtti.