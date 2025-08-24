onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Evre Başak Clarke Kimdir, Hastalığı Ne? Evre Başak Clarke Öldü mü?

Evre Başak Clarke Kimdir, Hastalığı Ne? Evre Başak Clarke Öldü mü?

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.08.2025 - 16:15

Evre Başak Clarke, bir süredir kanser mücadelesi veriyordu. Sanatçı ve fenomen Evre Başak'ın birkaç saat önce ölüm haberi geldi. Birçok kişi üzüntülerini dile getirdi. Peki Evre Başak kimdir, kaç yaşında, nereli? Evre Başak'ın hastalığı ne, neden öldü?

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evre Başak Clarke Kimdir?

Evre Başak Clarke Kimdir?

Evre Başak Clarke, 1985 doğumlu Türk kökenli bir sanatçı ve dijital tasarımcıdır. İstanbul doğumlu olan Clarke, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden gelen Ermeni bir aileye mensuptur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünden mezun olmuştur ve 2009 yılında İstikbal Ulusal Tekstil Desenleri Yarışması'nda birincilik elde etmiştir.

Sanat kariyerine Türkiye'de başlayan Clarke, daha sonra İngiltere'ye taşınarak burada yaşamaya başlamıştır. Sanatını 'Art of Evre' ve 'Pawmuseum' gibi Instagram hesapları üzerinden paylaşmaktadır.

Evre Başak Clarke Kaç Yaşında?

Evre Başak Clarke, 1985 doğumlu olup, şu anda 40 yaşındadır.

Evre Başak Clarke Nereli?

İstanbul doğumlu olan Clarke, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden gelen bir ailenin çocuğudur.

Evre Başak Clarke'nin Kariyer Başlangıcı

Evre Başak Clarke'nin Kariyer Başlangıcı

Sanat kariyerine Türkiye'de başlayan Clarke, özellikle moda tasarımı ve dijital sanat alanlarında çalışmalar yapmıştır.2009 yılında İstikbal Ulusal Tekstil Desenleri Yarışması'nda birincilik elde etmiştir . Daha sonra İngiltere'ye taşınarak burada 'Art of Evre' ve 'Pawmuseum' gibi Instagram hesapları üzerinden sanatını paylaşmaya devam etmiştir.

Evre Başak Clarke Özel Hayatı

Evre Başak Clarke Özel Hayatı

Evre Başak Clarke, İngiltere'de yaşamaktadır ve burada İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlenmiştir. Çiftin 2023 yılında bir oğulları dünyaya gelmiştir.

Evre Başak Clarke Öldü mü, Neden Öldü?

Evre Başak Clarke Öldü mü, Neden Öldü?

Evre Başak Clarke hayatını kaybetti. 31 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kanserle verdiği savaşı kaybettiğini ve doktorlarının kendisine sadece birkaç hafta ömrü kaldığını duyurmuştu.

Evre Başak Clarke, 2023 yılında doğum yaptıktan sonra metastatik bağırsak kanseri teşhisi almıştı. Hastalığı hızla ilerleyerek karaciğerine ve akciğerlerine sıçramıştı. Tedavi sürecinde GoFundMe üzerinden yardım kampanyası başlatmış ve yaklaşık 230 bin pound bağış toplamıştı.

Ailesi, Evre'nin son üç haftasını ailesi ve en yakın dostlarının derin ve kalıcı sevgisiyle geçirdiğini belirtti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın