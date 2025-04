Evini Arabasını Satıp Gemide Yaşamaya Başlayan Kadın: Aylık Kaç Para Harcıyor?

Deniz üstünde bir ömür sürmek çoğu kişiye imkansız gibi gelebilir ama Lynelle için bu artık sıradan bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda. Kötü bir iş hayatı ve sağlıksız bir evliliği geride bıraktıktan sonra her şeyini satıp gemide yaşamaya başlayan bu kadın, her ay ne kadar harcadığını tek tek açıklayarak akıllardaki büyük soruyu yanıtladı. Sosyal medyada “Poverty to Paradise” ismiyle paylaşımlar yapan Lynelle, hayatının aslında o kadar da uçuk bir maliyeti olmadığını söylüyor. Yani ev kirası, fatura ve market alışverişiyle uğraşmak yerine okyanus manzarasına uyanmak... Belki de sandığınızdan daha ulaşılabilir.

