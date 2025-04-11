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Evini Arabasını Satıp Gemide Yaşamaya Başlayan Kadın: Aylık Kaç Para Harcıyor?

Evini Arabasını Satıp Gemide Yaşamaya Başlayan Kadın: Aylık Kaç Para Harcıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.04.2025 - 11:52

Deniz üstünde bir ömür sürmek çoğu kişiye imkansız gibi gelebilir ama Lynelle için bu artık sıradan bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda. Kötü bir iş hayatı ve sağlıksız bir evliliği geride bıraktıktan sonra her şeyini satıp gemide yaşamaya başlayan bu kadın, her ay ne kadar harcadığını tek tek açıklayarak akıllardaki büyük soruyu yanıtladı. Sosyal medyada “Poverty to Paradise” ismiyle paylaşımlar yapan Lynelle, hayatının aslında o kadar da uçuk bir maliyeti olmadığını söylüyor. Yani ev kirası, fatura ve market alışverişiyle uğraşmak yerine okyanus manzarasına uyanmak... Belki de sandığınızdan daha ulaşılabilir.

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Peki bu hayat gerçekten sandığımız kadar pahalı mı?

Peki bu hayat gerçekten sandığımız kadar pahalı mı?

Lynelle’in Ekim 2024’teki harcamalarına baktığımızda toplamda 2.089 dolar (yaklaşık 79.216 TL) harcadığını görüyoruz. Bu rakamın içinde sadece gemi ücretleri yok; o ay hastalandığı için bol bol oda servisi kullanmış ayrıca gemiye binmeden önce konakladığı otellere, ulaşıma, kişisel bakımına ve küçük harcamalarına da para harcamış. 

Normal bir ayda ise bu harcamalar daha da düşüyor: Temmuz'da 2031 dolar, Ağustos'ta 1.505 dolar ve Eylül'de 1.569 dolar harcamış. Yani dört aylık ortalaması sadece 1.798 dolar. Birleşik Krallık'ta veya ABD'de yaşayan pek çok kişinin sadece kira için ödediği tutardan bile az.

Kiradan, elektrik faturasından, marketten ve hatta egzoz kokusundan bile kaçış mümkün mü?

Kiradan, elektrik faturasından, marketten ve hatta egzoz kokusundan bile kaçış mümkün mü?

Aslında Lynelle’in yaptığı tam olarak bu. Gemi yaşamında neredeyse her şey dahil olduğu için, ayrı ayrı kira, fatura, market alışverişi ya da ulaşım gibi dertleri olmuyor. Elbette zaman zaman otel masrafları ya da ekstra harcamalar oluyor ama tüm bunlara rağmen harcadığı miktar sabit bir ev hayatından çok daha az.

Ayrıca sık sık kruvaziyerlere katıldığı için iyi fırsatlar yakalayabiliyor ve bu da uzun vadede büyük tasarruf sağlıyor. 'Lüks hayat ulaşılmazdır' algısını yıkan bu yaşam biçimi, özellikle dijital olarak çalışabilen veya yatırım gelirine sahip kişiler için oldukça sürdürülebilir hale geliyor. Lynelle’in YouTube’dan elde ettiği gelir ve yatırımları da cabası.

Ama bu hayatın hiç mi zorluğu yok? Elbette var...

Ama bu hayatın hiç mi zorluğu yok? Elbette var...

Elbette tam zamanlı deniz yaşamı yalnızca turistik bir keyif değil. Her gün dalgalı denizle uğraşmak, bazen karaya çıkamamak ya da sınırlı sosyal çevre gibi zorlukları da beraberinde getiriyor.

Ancak Lynelle için tüm bu zorluklar, eski hayatının streslerinden çok daha katlanılabilir. En azından bir ofiste toksik insanlar arasında çalışmak yerine, kahvaltısını açık deniz manzarasında yapmayı tercih ediyor.

Yani anlayacağınız, tam zamanlı gemi hayatı artık sadece milyonerlerin değil, cesaret eden ve plan yapan herkesin ulaşabileceği bir seçenek haline gelmiş olabilir. Belki kalabalıktan, trafikten ve ay sonu hesaplarından uzak bir yaşam tam da size göre. Üstelik her sabah başka bir ülkede gözlerinizi açabileceğiniz bir hayatın, kira + fatura + kahve üçlüsünden daha ucuz olabileceğini kim bilebilirdi?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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