Evini Arabasını Satıp Gemide Yaşamaya Başlayan Kadın: Aylık Kaç Para Harcıyor?

Lynelle’in Ekim 2024’teki harcamalarına baktığımızda toplamda 2.089 dolar (yaklaşık 79.216 TL) harcadığını görüyoruz. Bu rakamın içinde sadece gemi ücretleri yok; o ay hastalandığı için bol bol oda servisi kullanmış ayrıca gemiye binmeden önce konakladığı otellere, ulaşıma, kişisel bakımına ve küçük harcamalarına da para harcamış.

Normal bir ayda ise bu harcamalar daha da düşüyor: Temmuz'da 2031 dolar, Ağustos'ta 1.505 dolar ve Eylül'de 1.569 dolar harcamış. Yani dört aylık ortalaması sadece 1.798 dolar. Birleşik Krallık'ta veya ABD'de yaşayan pek çok kişinin sadece kira için ödediği tutardan bile az.