Evdeki Ortak Yaşamda Partnerinin Senden Beklediği 10 Şey

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
26.09.2025 - 11:33

Beraber yaşamak sadece aynı yatakta uyumak değil, aynı zamanda aynı çöp kutusuna, aynı buzdolabına ve aynı temizlik bezine ortak olmak demek aslında. Partnerinin senden beklediği şeyler ilişkide romantik jestler olabilir ama ortak yaşam alanında çoğu zaman deterjan şişesinin kapağını kapatmak gibi basit ama kritik noktalar oluyor. Ya da çorabını kanepeye fırlatmamak gibi...

Sesinizi duyurmak istedik ve partnerler ortak yaşamda birbirinden neler bekler sorusunu cevapladık!

1. Evin kokmaması için çöpü hatırlatmalısın.

Sadece evin kokmaması değil, aynı zamanda sinirlerin gerilmemesi için çöpü hatırlatman gerekiyor. Partnerin senden kahramanlık değil, mutfağı kokutmamanı bekliyor.

2. Lavaboyu bulduğumuz gibi bırakmamız daha güzel olmaz mıydı sevgilim?

Diş macunu artığı, kahve telvesi, dökülen saç… Bunlar kimsenin görmekten hoşlanmadığı minik ama sinir bozucu detaylar. Ortak yaşam alanını önemsiyorsan temiz tutmak şart.

3. Çamaşır ve bulaşık makinesini boşaltmak için anons geçmek yerine harekete geçmelisin.

Çamaşırların ve bulaşıkların foşur foşur yıkanması iyi hoş da makineleri kim boşaltacak? Müsait olan boşaltsın ama kimse birbirine yük olmasın. Sonuç olarak sadece bir kişinin değil, evde bulunan herkesin (sadece iki kişi) kullandığı şeyler yıkanıyor.

4. Ortak alanda kendi alanımız da var elbette. Orayı da düzenli tutmalısın.

Ortak alanlardaki dağınıklık beraber yaşarken en hızlı gerilim sebebi diyebiliriz. Koltuğun üstüne atılmış tişörtten tut da mutfak tezgahında unutulmuş tabağa kadar her yerde minik bir dağınıklık olabilir. Ama bunları toparlaman hem temizlik hem de huzur açısından çok büyük artı desek abartmış olmayız.

5. Diş macununu ortadan sıkmak yerine görseldeki gibi kullanarak daha huzurlu bir ortam yaratılabilir.

Diş macunu ortadan sıkılmaz, bu kural artık evrensel bir noktada. Ortak kullanıma dahil olan diş macununu ortadan sıkmak yerine dibinden sıkmak her zaman daha çok işe yarar. Hatta bitmeye yakın olan diş macunu tüpünü makasla keserek kenarlarında birikmiş macunu kullanarak ev ekonomisine katkı bile sağlayabilirsin.

6. Çoraplar çıkarıldıktan sonra neden kanepenin üstünde bırakılır ki?

Yeri geldiğinde beraber soğanlı bir yemek yenir ve soğan kokusu bile çekilebilir bir halde olur ama kanepeye savrulan çoraplar pek de hoş bir görüntü vermiyor ya... Kokuyor demiyoruz ama sonuç olarak kaç saat ayakta kalmış bir şey. Onun yeri kirli sepeti olmalı.

7. Evin huzuru için elektronik aletler belirli bir saatten sonra çalıştırılmamalı.

Elektrikli süpürgeyi gecenin bir yarısı çalıştırarak sessizlik kuralını bozmuş oluyorsun. Keza çamaşır makinesini de çalıştırarak aynı kural ihlali oluyor. Sükunet güzeldir, hele ki o gün çok yorucu geçmişse.

8. "Hadi temizle" demek yerine "Hadi temizleyelim" demek kadar yapıcı bir cümle yok.

Ortak alanın bakımı tek kişilik değil. Her zaman iki kişinin adil bir şekilde özen göstermesi gerek. Partnerine 'Salonu süpürdün mü?' demek yerine 'Sen salonu süpür, ben de bulaşıkları yıkayayım.' demek ne kadar güzel geliyor kulağa, değil mi?

9. Partnerin senden "İçimden gelmedi." kaçışlarını azaltmanı bekler.

Kimsenin canı sürekli cam silmek istemez ya da banyodaki derz aralarını fırçayla ovmayı hobi edinmez. Ama “benlik değil” tavrı partnerine yük bindirir. Ufak tefek işleri ertelememek ortak yaşamda altın kuraldır.

10. Market alışverişini de eksiksiz yapmanı ister. Sonra kim bir daha markete gidip yüzey temizleyici alacak...

Alışveriş listesini tamamladığını sanarsın ama ne için gittiğini unutup bambaşka şeyler almışsındır. Resmen kriz! Partnerin markete gittiğinde evin eksiklerini gidermeni bekler elbette. Yeni çıkmış olan ve tadını merak ettiğin dondurmayı almanı değil...

Erkan Tuna Budak
