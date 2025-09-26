Evdeki Ortak Yaşamda Partnerinin Senden Beklediği 10 Şey
Beraber yaşamak sadece aynı yatakta uyumak değil, aynı zamanda aynı çöp kutusuna, aynı buzdolabına ve aynı temizlik bezine ortak olmak demek aslında. Partnerinin senden beklediği şeyler ilişkide romantik jestler olabilir ama ortak yaşam alanında çoğu zaman deterjan şişesinin kapağını kapatmak gibi basit ama kritik noktalar oluyor. Ya da çorabını kanepeye fırlatmamak gibi...
Sesinizi duyurmak istedik ve partnerler ortak yaşamda birbirinden neler bekler sorusunu cevapladık!
1. Evin kokmaması için çöpü hatırlatmalısın.
2. Lavaboyu bulduğumuz gibi bırakmamız daha güzel olmaz mıydı sevgilim?
3. Çamaşır ve bulaşık makinesini boşaltmak için anons geçmek yerine harekete geçmelisin.
4. Ortak alanda kendi alanımız da var elbette. Orayı da düzenli tutmalısın.
5. Diş macununu ortadan sıkmak yerine görseldeki gibi kullanarak daha huzurlu bir ortam yaratılabilir.
6. Çoraplar çıkarıldıktan sonra neden kanepenin üstünde bırakılır ki?
7. Evin huzuru için elektronik aletler belirli bir saatten sonra çalıştırılmamalı.
8. "Hadi temizle" demek yerine "Hadi temizleyelim" demek kadar yapıcı bir cümle yok.
9. Partnerin senden "İçimden gelmedi." kaçışlarını azaltmanı bekler.
10. Market alışverişini de eksiksiz yapmanı ister. Sonra kim bir daha markete gidip yüzey temizleyici alacak...
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
