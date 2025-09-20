onedio
En Fazla Şirketin Listelendiği Borsayı Doğru Tahmin Edebilecek misin?

En Fazla Şirketin Listelendiği Borsayı Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
20.09.2025 - 17:03

Küresel piyasalara dair bilgini borsa bilginle ölçmeye çalışacağız! Hangi borsada en çok şirket listeleniyor?

Tek hamlede bileceğini düşünüyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu borsalardan hangisinde en çok şirket listeleniyor?

Tebrikler, doğru bildin!

Asya'nın en eski borsası olan BSE, 5.500'den fazla şirkete ev sahipliği yaparak dünyada en çok listelenmiş şirkete sahip borsadır. Bu özelliği, Hindistan ekonomisinin çeşitliliğini ve küçük işletmelere sağladığı finansman imkanlarını yansıtır.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Hindistan'ın bir diğer büyük borsası olan NSE, 2.600'den fazla şirketin işlem gördüğü bir platformdur. Daha çok büyük ve orta ölçekli şirketlerin hisselerinin işlem gördüğü bu borsa, yüksek işlem hacmiyle bilinir.

Bilemedin, tekrar dener misin?

İki ayrı borsanın birleşimi olan bu platformlar, toplamda 3.000'den fazla şirkete ev sahipliği yapar. Özellikle madencilik, petrol ve gaz şirketleri için küresel bir merkez konumundadır.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Asya'nın en büyük borsalarından biri olan Tokyo Borsası, 3.800'den fazla şirketle Japonya'nın en büyük ve önemli şirketlerine ev sahipliği yapar.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Küresel piyasa değeri en yüksek borsa olan NYSE'de 2.400'den fazla şirket işlem görür. 'Büyük tahta' olarak da bilinen bu borsa, dev sanayi ve finans şirketleri için bir sembol haline gelmiştir.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Özellikle teknoloji şirketlerinin tercih ettiği NASDAQ, 2.400'den fazla şirketin hissesini barındırır. Apple, Microsoft, Amazon gibi teknoloji devlerine ev sahipliği yapar.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Güney Kore'deki tek borsa olan KRX'te 2.600'den fazla şirket işlem görür. Samsung, LG gibi teknoloji ve sanayi devlerinin hisseleri bu borsada bulunur.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Çin anakarasının en büyük iki borsasından biri olan SZSE, 2.300'den fazla şirkete ev sahipliği yapar. Daha çok teknoloji odaklı ve büyüme potansiyeli yüksek şirketlere odaklanır.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Avustralya'nın birincil borsası olan ASX, 2.000'den fazla şirketi listeler. Özellikle madencilik ve enerji şirketleri için önemli bir pazar oluşturur.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Paris, Amsterdam, Brüksel ve Lizbon gibi önemli Avrupa borsalarını birleştiren bu platformda, 1.900'den fazla şirket işlem görür. Avrupa'da geniş bir likidite havuzu oluşturur.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Çin'in en büyük borsası olan SSE, 2.200'den fazla şirkete ev sahipliği yapar. Daha çok büyük devlet şirketlerine ve finansal kuruluşlara odaklanır.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Dünyanın en eski ve uluslararası borsalarından biri olan LSE, 1.200'den fazla şirketi listeler. Küresel finansal piyasaların en önemli aktörlerindendir.

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
