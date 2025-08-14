En Çok Stalk Yapan 5 Burç: Aşka Kapılınca Takip Moduna Geçiyorlar
Stalker denince akla hep karanlık ve ürkütücü tipler geliyor. Oysa bazen masum bir platonik his de aşırı meraka dönüşebiliyor. Birini uzaktan izlemek küçük bir adrenalin gibi görülebiliyor. Üniversite koridorunda dersi bitince geçişini beklemek buna örnek. Astroloji bu eğilimi bazı burçlarda daha belirgin görür.
İşte en çok stalk yapan ve merakına yenik düşen 5 burç!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akrep: Yoğun sevgiyle bağlandığında gözünü hedefine diker
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boğa: Kafasına koyduğunu elde edene kadar vazgeçmez
Yengeç: Duygusal bağ kurdu mu, başka hiçbir şeyi öncelikli görmez
Balık: Uzaktan hayranlıkla izler, farkında olmadan derinleşir
Koç: Hislerini saklamaz, doğrudan adım atar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın