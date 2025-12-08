8–14 Aralık 2025 Haftasının Kristali Mercan Ağacı

'Köklenme – Korunma – Şans – Bereket – İrade'

Bu hafta gökyüzü; Mars–Satürn gerilimini, Neptün’ün yön değiştirmesini ve İkizler Dolunayı’nın ardıl etkilerini ön plana çıkarıyor. Bu olayların etkileri altında, kök çakrayı güçlendiren, kişiyi dış etkilerden koruyan, iradeyi keskinleştiren ve ruhsal filtreleme sistemi kuran en güçlü taşlardan biri Mercan Ağacıdır.