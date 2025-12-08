8–14 Aralık 2025 Haftasının Kristali Mercan Ağacı
'Köklenme – Korunma – Şans – Bereket – İrade'
Bu hafta gökyüzü; Mars–Satürn gerilimini, Neptün’ün yön değiştirmesini ve İkizler Dolunayı’nın ardıl etkilerini ön plana çıkarıyor. Bu olayların etkileri altında, kök çakrayı güçlendiren, kişiyi dış etkilerden koruyan, iradeyi keskinleştiren ve ruhsal filtreleme sistemi kuran en güçlü taşlardan biri Mercan Ağacıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mercan Ağacı Haftanın Enerjisini Neden Mükemmel Tamamlıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her Burç İçin Mercan Ağacı Kullanım Cümlesi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video