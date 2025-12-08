onedio
8–14 Aralık 2025 Haftasının Kristali Mercan Ağacı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.12.2025 - 18:36

'Köklenme – Korunma – Şans – Bereket – İrade'

Bu hafta gökyüzü; Mars–Satürn gerilimini, Neptün’ün yön değiştirmesini ve İkizler Dolunayı’nın ardıl etkilerini ön plana çıkarıyor. Bu olayların etkileri altında, kök çakrayı güçlendiren, kişiyi dış etkilerden koruyan, iradeyi keskinleştiren ve ruhsal filtreleme sistemi kuran en güçlü taşlardan biri Mercan Ağacıdır.

Mercan Ağacı Haftanın Enerjisini Neden Mükemmel Tamamlıyor?

  • Negatif enerjiyi geri yansıtır: Kişiyi nazara, kıskançlığa ve manipülasyona karşı korur.

  • Kan akışını artırır: Yaşam gücünü ve dayanıklılığı artırır.

  • Kararsızlık ve kaygıyı toparlar: Yönsüzlük halini ortadan kaldırır.

  • Cesaret ve netlik verir: Kararlılık kazandırır.

  • Kader yolunda rehberlik eder: “Yanlış kişileri” ayıklar.

  • Ruh ve bedeni hizalar: Enerji dengesi sağlar.

  • Bereket ve şansı artırır: Şans kapılarını aktive eder.

  • Aile karma enerjisini dengeler.

  • Sakral ve kök çakrada temizlik sağlar.

Özetle

Bu hafta Mercan Ağacı; koruma zırhı, kader kapısını açan güç ve doğru seçim enerjisi olarak çalışır.

Her Burç İçin Mercan Ağacı Kullanım Cümlesi

♈ Koç

“Mercan Ağacı, bu hafta öfkeyi cesarete dönüştürüp hedeflerime odaklanmamı sağlasın.”

♉ Boğa

“Mercan Ağacı, kırılgan duygularımı güçlendirerek finansal istikrarımı korusun.”

♊ İkizler

“Mercan Ağacı, zihnimi sakinleştirip doğru iletişimi seçmemde bana rehberlik etsin.”

♋ Yengeç

“Mercan Ağacı, aile alanımdaki yükleri hafifletip beni negatif enerjilerden arındırsın.”

♌ Aslan

“Mercan Ağacı, görünürlük enerjimi güçlendirip özgüvenimi parlatan bir kalkan olsun.”

♍ Başak

“Mercan Ağacı, kaygılarımı azaltıp günlük düzenimi istikrara kavuştursun.”

♎ Terazi

“Mercan Ağacı, ilişkilerdeki dengesiz enerjileri süzüp bana netlik kazandırsın.”

♏ Akrep

“Mercan Ağacı, içsel dönüşümümü hızlandırıp sezgilerimi güçlendirsin.”

♐ Yay

“Mercan Ağacı, bu hafta yolculuklarım ve kararlarım için beni koruyup yolumu açsın.”

♑ Oğlak

“Mercan Ağacı, kariyer hedeflerim için disiplin, dayanıklılık ve şans enerjisi getirsin.”

♒ Kova

“Mercan Ağacı, sosyal çevremdeki karışık enerjileri temizleyip doğru insanları hayatıma çeksin.”

♓ Balık

“Mercan Ağacı, sezgilerimi aşırı hassasiyetten koruyup beni ruhsal olarak güçlendirsin.”

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

