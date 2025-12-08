Kolay Değiller: İlişkide En Zoru Oynayan Burçlar

Akrep burcuyla ilişki yaşamak istiyorsan onun her şey güzel gidiyor derken bir anda sessizleşmesine alışman gerekecek. Çünkü Akrep burcu sevse de hemen teslim olmaz. Duygularını göstermek onun için çıplak kalmak gibi bir şey. Güvende hissetmezse soğuk bir duvar örer ve o duvarı eritmek de o kadar kolay değil. Açıkçası Akrep burcunun zor oynama hali aslında kendini koruma refleksi diyebiliriz. Biriyle bağ kurmak ister ama kontrolü kaybetmekten nefret eder. Kontrolcü olması onu zor biri yapıyor diyebiliriz.