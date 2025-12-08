Kolay Değiller: İlişkide En Zoru Oynayan Burçlar
Biriyle ilişkiye başlamadan önce onun ne kadar zor biri olduğunu, stratejilere ne kadar başvurduğunu ya da gerçekten onunla geçinmenin ne kadar zor olduğunu anlamak istiyorsan soracağın ilk şey doğum tarihi olmalı, çünkü burcunu öğrenmen lazım!
Peki hangi burçlar zoru oynuyor? Gel birlikte inceleyelim...
1. İlk sıraya Başak burcunu eklemeseydik diğer burçlara haksızlık olurdu...
2. Zorluk derecesi en yüksek olanlardan biri: Akrep.
3. Bazen "soğuk nevale" ismini hak ettiklerini düşünüyoruz: Oğlak.
4. "Hayat zor olabilir ama ben de o kadar kolay sayılmam." -Yay Burcu.
5. İnatlaşmaktan vazgeçmeye çalışırken bile inatlaşan bir burç: Koç.
6. Kükrediğini düşünür ama içten içe miyavlar: Aslan.
