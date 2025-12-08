onedio
Kolay Değiller: İlişkide En Zoru Oynayan Burçlar

Erkan Tuna Budak
08.12.2025 - 23:46

Biriyle ilişkiye başlamadan önce onun ne kadar zor biri olduğunu, stratejilere ne kadar başvurduğunu ya da gerçekten onunla geçinmenin ne kadar zor olduğunu anlamak istiyorsan soracağın ilk şey doğum tarihi olmalı, çünkü burcunu öğrenmen lazım!

Peki hangi burçlar zoru oynuyor? Gel birlikte inceleyelim...

1. İlk sıraya Başak burcunu eklemeseydik diğer burçlara haksızlık olurdu...

Başak burcu değil ilişkide, flörtte bile kalite kontrol yapar. Duygularını analiz eder, karşındaki kişinin cümlelerini filtreler ve sonra “Hmm, belki olur.” cümlesi uzaklardan duyulur. Duygusal olarak ona ulaşmak kolay değildir çünkü her şeyin mantıklı olmasını ister. O yüzden ilgilense bile belli etmez. Hatta çoğu zaman kendi hislerinden bile emin olamaz. Hayatı spontane yaşayan biriysen Başak burcundan uzak durmalısın...

2. Zorluk derecesi en yüksek olanlardan biri: Akrep.

Akrep burcuyla ilişki yaşamak istiyorsan onun her şey güzel gidiyor derken bir anda sessizleşmesine alışman gerekecek. Çünkü Akrep burcu sevse de hemen teslim olmaz. Duygularını göstermek onun için çıplak kalmak gibi bir şey. Güvende hissetmezse soğuk bir duvar örer ve o duvarı eritmek de o kadar kolay değil. Açıkçası Akrep burcunun zor oynama hali aslında kendini koruma refleksi diyebiliriz. Biriyle bağ kurmak ister ama kontrolü kaybetmekten nefret eder. Kontrolcü olması onu zor biri yapıyor diyebiliriz.

3. Bazen "soğuk nevale" ismini hak ettiklerini düşünüyoruz: Oğlak.

Oğlaklar pratiklik, verimlilik ve sıkı çalışmanın simgesi haline gelmiş bir burç. Bu onları inanılmaz derecede güvenilir bir burç yapsa da aynı zamanda her ilişkiye bir iş anlaşması gibi yaklaştıkları anlamına da geliyor. Hiçbir partner, artılar ve eksiler listesinde değerlendirildiğini ve tartıldığını hissetmek istemez. Bir Oğlak burcu gerçek ve kalıcı aşkı bulabilmek için aklı kadar kalbine de güvenmeyi öğrenmelidir diye düşünüyoruz.

4. "Hayat zor olabilir ama ben de o kadar kolay sayılmam." -Yay Burcu.

Yay burcunun zorluk anlayışı onun peşinden koşman ve peşinden koşmasına izin vermenden ibaret. Görünürde kolay görünüyor ama işin rengi ilişkiye girince epey zorlaşıyor. Yay burcunu aradığında evdedir ama 5 dakikaya her yerdedir. Ek olarak şunu da söyleyelim: Yay burcu ciddiye alınmak ister ama onu noter huzurundaymış gibi dinlersen senden sıkılır ve kaçar. Yeri geldiğinde onu eğlendirmesini bilmelisin. Eğer bunları yaparsan Yay burcu ile zor ama bir o kadar eğlenceli bir ilişkiye hazırla kendini!

5. İnatlaşmaktan vazgeçmeye çalışırken bile inatlaşan bir burç: Koç.

Bir Koç burcu ilişkide zoru oynarken taktiklere başvurmaz, kendisi epey zor biri çünkü. O kadar zor ki bazen kendi hayatında güzel giden bir şeyi bile negatif düşünerek zorlaştırabiliyor. Bu da ister istemez ilişkide zoru oynamasına sebep oluyor. Koç burcunun zor görünmesinin sebebi de saman alevine benzeyen öfkesi. Onun zoru oynaması yerine yumuşak huylu olmasını istiyorsan sadece onu anla ve bunu ona hissettir. Eğer onun açısından bir olaya bakmıyorsan üzgünüz, Koç burcunun gazabından koru kendini! 😅

6. Kükrediğini düşünür ama içten içe miyavlar: Aslan.

İhtişam, gösteriş, lüks ve şımartılmak denince akla sadece Aslan burcu geliyor. Bazı durumlarda uyumsuz davrandığı için ilişkideki konfor alanı sağlanmadığı sürece onun sürekli bir şeylerden şikayetçi olduğunu görebilirsin. Eğer dediği her şeye tamam dersen kendisi zorluğun sözlükteki karşılığına bürünür, bu yüzden biraz da rekabet ortamı oluşturmak önemli onun için. Onun gururunu okşamak bu zorluğu hafifletir ama kükrediğini düşündüğünde onun minik bir kedi gibi olduğunu unutmaman lazım.

