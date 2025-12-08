8–14 Aralık 2025 Haftasının Altın Işık Şaman Yantrası

Dış Halka

Yantranın ilk katmanı olan dış halka, kader yolunu kapatan tüm engelleri çözen koruyucu bir çemberdir. Bu alan, kısmet tıkanıklıklarını, maddi blokajları, atalardan taşınan fakirlik kayıtlarını ve 'ne yapsam olmuyor' döngüsünü dağıtan bir titreşim taşır. Güneş ile uyumlu olan bu enerji, kişiye kendi değerini hatırlatır. Güneş burada özsaygıyı, başarıyı, görünürlüğü ve kişinin hak ettiği gücü daha yüksek bir frekansta çağırmasını sağlayan bir etki oluşturur. 'Değerini hatırladığında evren sana değer verir' yasası bu katmanın özüdür.

Orta Çember

Yantranın orta çemberi, şans kapılarını açan ilahi bir akış sunar. Bu katmandaki enerji, Jüpiter ve Venüs’ün birleşimidir. Jüpiter, büyüme, genişleme ve fırsatların çoğalması prensibini devreye alırken; yeni müşteriler, yeni iş teklifleri, beklenmedik para akışları ve küçük girişimlerin büyümesi bu frekansın doğal sonuçlarıdır. Aynı çemberde aktif olan Venüs enerjisi ise parayı, konforu ve çekim yasasını güçlendirir. Para daha kolay gelir, insanlar daha cömert davranır, ilişkiler yumuşar ve işbirlikleri tatlı bir akışa geçer.

İç Merkez

Yantranın iç merkezi, gerçek zenginliği dünyaya indiren şamanik eksendir. Ay’ın kısmet ve ilham enerjisi ile maddi dünyada sonuç yaratan dikey şamanik güç burada birleşir. Ay, kişinin sezgilerini güçlendirir, doğru kişilerle doğru zamanda karşılaşmasına alan açar ve bolluğun önce ruh düzeyinde kabul edilmesini sağlar. Şamanik dikey eksen ise 'niyetin somut sonuca dönüşme yetkisi'dir. Bu merkez, maddi gerçeklik üzerinde doğrudan etki yaratır; işlerin açılmasını, paranın hızlanmasını ve fırsatların arka arkaya gelmesini sağlayan çekirdektir.