Haberler
Yaşam
Astroloji
8–14 Aralık 2025 Haftasının Altın Işık Şaman Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
08.12.2025 - 18:40

AstrodehA tarafından hazırlanan bu hafta için özel olan Altın Işık Şaman Yantrası, bolluk, bereket, zenginlik ve şans kapılarını açan kozmik bir frekans sunuyor. 8–14 Aralık 2025 haftası, gökyüzündeki önemli olaylar ve enerjilerle dolu bir dönemdir. Mars ile Satürn arasındaki gerginlik, Neptün’ün yön değiştirmesi ve İkizler Dolunayı'nın yankıları, haftayı sıradan bir zaman diliminden çıkarıp görünmeyen dünyalara açılan bir kapı hâline getiriyor. Bu süreçte, Altın Işık Şaman Yantrası, kişisel ve ruhsal büyümeyi destekleyen güçlü bir mühür gibi çalışıyor.

Yantranın Katmanları ve Enerjileri

Dış Halka

Yantranın ilk katmanı olan dış halka, kader yolunu kapatan tüm engelleri çözen koruyucu bir çemberdir. Bu alan, kısmet tıkanıklıklarını, maddi blokajları, atalardan taşınan fakirlik kayıtlarını ve 'ne yapsam olmuyor' döngüsünü dağıtan bir titreşim taşır. Güneş ile uyumlu olan bu enerji, kişiye kendi değerini hatırlatır. Güneş burada özsaygıyı, başarıyı, görünürlüğü ve kişinin hak ettiği gücü daha yüksek bir frekansta çağırmasını sağlayan bir etki oluşturur. 'Değerini hatırladığında evren sana değer verir' yasası bu katmanın özüdür.

Orta Çember

Yantranın orta çemberi, şans kapılarını açan ilahi bir akış sunar. Bu katmandaki enerji, Jüpiter ve Venüs’ün birleşimidir. Jüpiter, büyüme, genişleme ve fırsatların çoğalması prensibini devreye alırken; yeni müşteriler, yeni iş teklifleri, beklenmedik para akışları ve küçük girişimlerin büyümesi bu frekansın doğal sonuçlarıdır. Aynı çemberde aktif olan Venüs enerjisi ise parayı, konforu ve çekim yasasını güçlendirir. Para daha kolay gelir, insanlar daha cömert davranır, ilişkiler yumuşar ve işbirlikleri tatlı bir akışa geçer.

İç Merkez

Yantranın iç merkezi, gerçek zenginliği dünyaya indiren şamanik eksendir. Ay’ın kısmet ve ilham enerjisi ile maddi dünyada sonuç yaratan dikey şamanik güç burada birleşir. Ay, kişinin sezgilerini güçlendirir, doğru kişilerle doğru zamanda karşılaşmasına alan açar ve bolluğun önce ruh düzeyinde kabul edilmesini sağlar. Şamanik dikey eksen ise 'niyetin somut sonuca dönüşme yetkisi'dir. Bu merkez, maddi gerçeklik üzerinde doğrudan etki yaratır; işlerin açılmasını, paranın hızlanmasını ve fırsatların arka arkaya gelmesini sağlayan çekirdektir.

Altın Işık Şaman Yantrasının Etkileri

Bu hafta boyunca yantra, kişinin maddi akışını hızlandırır, engelleri temizler, şans alanını genişletir ve zenginliği kalıcı hâle getirir. Güneş’in değer enerjisi, Jüpiter’in büyütme gücü, Venüs’ün çekim alanı ve Ay’ın kısmet akışı birleştiğinde ortaya çıkan 'altın bir kozmik çağrı', 88776 sayı sekansı ile tamamlanır. Bu sayı sekansı, ilahi bolluk kodunu temsil eder ve yantranın etkilerini güçlendirir.

AstrodehA tarafından tescillenen bu yantra, hem enerji hem niyet hem de kader alanında güçlü bir hizalanma yaratır. Gökyüzünün rehberliğinde, yolunuz ışık olsun.

Yasal Uyarı: Tüm yantra görselleri ve içerikleri AstrodehA adına tescillenmiş olup Türk ve uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanımı yasal olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

