Haberler
Yaşam
Astroloji
8–14 Aralık 2025 Haftası Dünya ve Türkiye İçin Kader Eşiği: Sis Dağılırken Gerçeklik Sertleşiyor

etiket 8–14 Aralık 2025 Haftası Dünya ve Türkiye İçin Kader Eşiği: Sis Dağılırken Gerçeklik Sertleşiyor

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.12.2025 - 18:17

Aralık ayının ikinci haftası, gökyüzüyle birlikte kolektif bilincin de keskin bir dönüm noktasına giriyor. Bu dönem, hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde, uzun süredir biriken gerilimlerin görünür hale geldiği, perde arkasında dönen süreçlerin yüzeye çıktığı bir eşik niteliği taşıyor. Sanki geçmiş yılların biriktirdiği belirsizlikler, kaygılar ve yarım kalmış hesaplar bu hafta tamamlanmak, adı konmak ve sonuçlanmak istiyor.

Neptün’ün Balık burcunda direkt harekete geçmesi, Mars’ın Satürn ve Neptün’e yaptığı sert açı ve Merkür–Uranüs karşıtlığı. Bu kombinasyon, sisin bir anda dağılmasını sağlarken aynı anda sert gerçeklerin de ortaya saçılmasına zemin hazırlıyor.

Üstelik tüm bunlar, 4–5 Aralık’taki İkizler Süper Dolunayı’nın hemen ardından yaşanıyor. O dolunay zaten bilgi, belge, skandal, sır, medya ve iletişim alanlarında kapıları açmıştı. Şimdi ise o kapıdan içeri ışık, gölge ve gerilim aynı anda giriyor.

8 Aralık: Mars’ın Sert Duvarla Çarpıştığı Gün

Mars’ın Yay burcundan Satürn–Neptün kavuşumuna yaptığı kare açı, girişim gücüyle sistemin sert kırılma noktalarını karşı karşıya getiriyor. 

Bu dönem, engellenen planlar, geciken işler, ret edilen talepler ve frenlenmiş eylemlerle dolu olabilir. Siyasal alanlarda, ideolojik ve inanç temelli görüş ayrılıklarının daha da keskinleşmesi şaşırtıcı olmayacaktır. 

Toplumun farklı kesimlerini tetikleyen açıklamalar, güvensizlik duygusunu artıran uygulamalar veya düşüncesizce yapılan çıkışlar özellikle bu tarihlerde daha fazla gündeme taşınabilir.

10 Aralık: Neptün Direkt Hareket ve Aniden Aydınlanan Gerçekler

Neptün, Balık burcunda son kez direkt harekete geçerken, 2011’den bu yana devam eden küresel belirsizlik döngüsünün son perdesini açıyor. 

Göç, mülteci politikaları, denizler, su kaynakları, salgın sonrası sağlık sistemleri, manevi arayışlar ve toplumsal kırılganlıklarla ilgili büyük bir dönem kapanıyor ve hesaplaşma süreci başlıyor.

Aynı gün yaşanan Merkür–Uranüs karşıtlığı ise iletişimde beklenmedik gelişmeler, sarsıcı haberler, büyük teknoloji şirketleriyle ilgili ifşalar, veri kayıpları ve altyapı sorunlarına işaret ediyor. 

Elektrik, internet, bankacılık ve ulaşım sistemlerinde ani kesintiler veya siber saldırılar bu etki altında daha olası hale geliyor.

11 Aralık: Merkür’ün Yay’a Dönüşü ve Eski Dosyaların Açılması

Merkür retrosu sırasında ertelenen, rafa kaldırılan ya da beklemeye alınan pek çok konu yeniden masaya taşınıyor. 

Hukuk, yargı, üniversiteler, medya kuruluşları, göç ve vize konuları, uluslararası anlaşmalar gibi Yay burcuna bağlı başlıklar özellikle öne çıkıyor. 

Devletler, kurumlar, büyük şirketler veya toplumsal figürler tarafından daha önce verilmiş bir karar geri çekilebilir, değiştirilmiş bir madde yeniden tartışmaya açılabilir.

Siyaset ve Diplomasi

Göç politikaları, güvenlik anlaşmaları, sınır kontrolleri, uluslararası kuruluşlar ve iklim anlaşmalarını içeren konular bu hafta yeniden tanımlanıyor. 

Devletler arasındaki ilişkiler değişiyor, bazı ülkeler beklenmedik şekilde pozisyon değiştirebiliyor. 

İdeolojik kutuplaşma artarken, liderler toplum psikolojisinin baskısıyla daha sert söylemler veya daha korumacı adımlar atabiliyor.

Ekonomi, Finans ve Teknoloji

Merkür–Uranüs karşıtlığı finansal piyasalarda ani dalgalanmaların kapısını aralıyor. 

Kripto para, teknoloji hisseleri, enerji şirketleri ve bankacılık sektörü özellikle etki altında. 

Siber güvenlik açıkları, sosyal medya platformlarında kaos yaratabilecek bilgi sızıntıları veya şirket skandalları gündeme gelebilir.

Jüpiter’in su burcundaki konumu, devletlerin sosyal destek paketleri açıklamasına yol açabilir ancak bu süreçte yanlış yönetim, yolsuzluk veya suistimallerin ortaya çıkması da mümkün.

Doğa ve İklim Olayları

Balık–Yengeç–Boğa aksı, doğal afet kırılganlığını yükseltiyor. 

Su taşkınları, kıyı bölgelerinde kaymalar, yoğun yağışlar ve deniz kazaları özellikle dikkat çekiyor. 

Tarım, toprak, gıda tedariki ve enerji altyapıları da ani ve beklenmedik sorunlarla karşılaşabilir.

Türkiye’nin sabit burç temasına sahip Cumhuriyet haritası, Aralık ayının bu enerjisini doğrudan ve güçlü şekilde hissediyor. Yay, Balık ve Boğa vurgusu; ekonomiyi, medyayı, yargıyı, eğitimi, dış politikayı ve güvenlik başlıklarını aynı anda tetikliyor.

Ekonomi ve Finans

Kur, faiz, vergi, borçlanma ve bütçe konularında beklenmedik değişiklikler yaşanabilir. 

Borsa ve bankacılık alanlarında hızlı iniş çıkışlar görülebilir. 

E-devlet, online bankacılık veya ödeme sistemlerinde teknik aksaklıklar gündeme gelebilir.

Devletin halkı koruma amacıyla aldığı ekonomik tedbirler artabilir fakat bu tedbirler kısa vadede belirsizlik yaratma potansiyeli taşır.

Siyaset, Hukuk ve Dış İlişkiler

Uluslararası müzakereler, göçmen politikaları, büyükelçiliklerle ilgili gelişmeler ve yüksek yargıdaki tartışmalar öne çıkacaktır. 

Satürn ve Neptün’ün Balık burcundaki konumu, Türkiye’nin din, ideoloji ve eğitim alanlarında kritik düzenlemeler yapma eğilimini artırır. 

Tarikat, cemaat, ideolojik yapı, kaçak oluşumlar ve benzeri konularla ilgili yeni dosyalar açılabilir.

Güvenlik ve Toplumsal Psikoloji

Mars–Satürn karesi Türkiye açısından hassas bir iklime işaret ediyor. Güvenlik güçleri, ordu, spor ve toplu organizasyon alanları dikkat gerektiriyor. 

Toplum psikolojisinde belirsizlik ve endişe ön planda olurken, bilgi kirliliği ve manipülasyonun yoğunlaşması olasıdır. 

9–12 Aralık arası sosyal medya kaynaklı kargaşa, yanlış bilgilendirme ve linç kültürü belirgin şekilde artabilir.

Doğa, Altyapı ve Şehir Hayatı

Özellikle İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya gibi kıyı kentlerinde su baskınları ve altyapı zorlanmaları görülebilir. 

Balıkçılık, deniz taşımacılığı ve liman faaliyetlerinde aksaklıklar yaşanması mümkündür. 

Boğa–Akrep ekseni zaten uzun süredir deprem döngüsünü aktif tuttuğu için bu hafta ekstra bir uyarı niteliği taşımaktadır: riskli bölgelerde tedbiri elden bırakmamak gerekir.

8–9 Aralık, planlanan işlerin gecikmeye daha açık olduğu, sabrın sınandığı günlerdir. 

10–11 Aralık, sezgilerin güçlendiği ancak bilgi karmaşasının arttığı bir dönemdir; kritik imzalar için uygun değildir. 

12–14 Aralık ise uzun vadeli hedefler, eğitim ve stratejik planlama için verimli bir süreçtir.

Sonuç

Bu hafta, hem dünya hem de Türkiye için “bulanık fakat kader belirleyici” bir kırılma noktasıdır. 

Gökyüzü; gerçekleri, yanlışları, boşlukları ve zayıf bağları görünür kılmak için çalışıyor. 

Bu süreçte en önemli rehber, Satürn’ün gerçekçiliği, Neptün’ün merhameti ve Mars ile Merkür’ün cesur fakat bilgili hamleleridir.

Bu hafta, geleceğe hangi gözle baktığımızı ve hangi adımı hangi bilinçle attığımızı belirleyen bir sınav niteliği taşıyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

