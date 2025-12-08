8–14 Aralık 2025 Haftası Dünya ve Türkiye İçin Kader Eşiği: Sis Dağılırken Gerçeklik Sertleşiyor

8 Aralık: Mars’ın Sert Duvarla Çarpıştığı Gün

Mars’ın Yay burcundan Satürn–Neptün kavuşumuna yaptığı kare açı, girişim gücüyle sistemin sert kırılma noktalarını karşı karşıya getiriyor.

Bu dönem, engellenen planlar, geciken işler, ret edilen talepler ve frenlenmiş eylemlerle dolu olabilir. Siyasal alanlarda, ideolojik ve inanç temelli görüş ayrılıklarının daha da keskinleşmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Toplumun farklı kesimlerini tetikleyen açıklamalar, güvensizlik duygusunu artıran uygulamalar veya düşüncesizce yapılan çıkışlar özellikle bu tarihlerde daha fazla gündeme taşınabilir.

10 Aralık: Neptün Direkt Hareket ve Aniden Aydınlanan Gerçekler

Neptün, Balık burcunda son kez direkt harekete geçerken, 2011’den bu yana devam eden küresel belirsizlik döngüsünün son perdesini açıyor.

Göç, mülteci politikaları, denizler, su kaynakları, salgın sonrası sağlık sistemleri, manevi arayışlar ve toplumsal kırılganlıklarla ilgili büyük bir dönem kapanıyor ve hesaplaşma süreci başlıyor.

Aynı gün yaşanan Merkür–Uranüs karşıtlığı ise iletişimde beklenmedik gelişmeler, sarsıcı haberler, büyük teknoloji şirketleriyle ilgili ifşalar, veri kayıpları ve altyapı sorunlarına işaret ediyor.

Elektrik, internet, bankacılık ve ulaşım sistemlerinde ani kesintiler veya siber saldırılar bu etki altında daha olası hale geliyor.

11 Aralık: Merkür’ün Yay’a Dönüşü ve Eski Dosyaların Açılması

Merkür retrosu sırasında ertelenen, rafa kaldırılan ya da beklemeye alınan pek çok konu yeniden masaya taşınıyor.

Hukuk, yargı, üniversiteler, medya kuruluşları, göç ve vize konuları, uluslararası anlaşmalar gibi Yay burcuna bağlı başlıklar özellikle öne çıkıyor.

Devletler, kurumlar, büyük şirketler veya toplumsal figürler tarafından daha önce verilmiş bir karar geri çekilebilir, değiştirilmiş bir madde yeniden tartışmaya açılabilir.