8–14 Aralık Haftası Numeroskopu

Doğum Yılı Sayısı 1 Olanlar
Bu hafta senin için yeni bir kader kapısı açılıyor. Uzun süredir beklediğin bir başlangıç artık ertelenemeyecek hale geliyor. İşte yeni adımlar, aşkta yeni bir kişi, hayatta yeni bir yön belirginleşiyor. Para konusunda riskleri doğru yönetmen gerekiyor. İlişkilerde liderlik sende.
Doğum Yılı Sayısı 2 Olanlar
İlişkiler senin ana sahnen. Aşkta ya netleşme ya da kopuş yaşanabilir. Duygusal karmaşalar çözülüyor. Ortaklı işler, iş birlikleri ve anlaşmalar gündeme geliyor. Para desteği başkaları üzerinden gelebilir.
Doğum Yılı Sayısı 3 Olanlar
Bereket enerjin yükseliyor. Üretkenliğin artıyor, fikirlerin değer kazanıyor. Para, yetenek üzerinden geliyor. Aşkta daha neşeli ve akışta olacağın bir süreç başlıyor. Sosyal çevren genişliyor.
Doğum Yılı Sayısı 4 Olanlar
Hayat sana sağlam zemin kurduruyor. İş düzenin, çalışma biçimin, yaşam planın yeniden şekilleniyor. Para artışı kalıcı kaynaklardan geliyor. Aşkta güven teması çok güçlü çalışıyor.
Doğum Yılı Sayısı 5 Olanlar
Değişim kaçınılmaz. Eski düzenler yıkılırken yeni fırsatlar açılıyor. Aşkta sürpriz gelişmeler, işte ani yön değişiklikleri oluşabilir. Para girişleri düzensiz ama ardışık olabilir.
Doğum Yılı Sayısı 6 Olanlar
Aşk, aile ve kalp konuları ana gündemin. İlişki içinde ciddi kararlar alınabilir. Evlilik, ayrılık, barışma gibi net süreçler yaşanabilir. Para aile bağlantıları üzerinden gelebilir.
Doğum Yılı Sayısı 7 Olanlar
İçsel uyanış haftası. Sezgilerin çok güçleniyor. Gizli düşmanlıklar, arkandan dönen işler açığa çıkabilir. Aşkta ruhsal bağlar ön plana çıkıyor. Para konusunda sabır büyük kazanç getirir.
Doğum Yılı Sayısı 8 Olanlar
Güç, para ve yükselme haftası. Kariyerle ilgili büyük bir gelişme, teklif veya fırsat kapıda. Gelir artışı mümkün. Aşkta ise güç savaşlarına dikkat etmen gerekiyor.
Doğum Yılı Sayısı 9 Olanlar
Tamamlanma ve kapanış enerjisi çok yoğun. Hayatından gitmesi gereken kapasını çarpıp giderken, yerine yeni ve temiz sayfalar açılıyor. Aşkta geçmiş bağlar çözülüyor. Para eski borçların kapanmasıyla rahatlıyor.