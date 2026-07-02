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Eleştirmenlerden En Yüksek Puanları Tek Tek Kapan Arjantin Sinemasının Gelmiş Geçmiş En İyi Filmleri

Eleştirmenlerden En Yüksek Puanları Tek Tek Kapan Arjantin Sinemasının Gelmiş Geçmiş En İyi Filmleri

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2026 - 15:36
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Sürekli aynı Hollywood yapımlarını izlemekten, birbirinin kopyası senaryolar arasında dönüp durmaktan sıkılmadınız mı? Eğer sinema dünyasında taze bir nefes, derin hikayeler ve çarpıcı gerçeklikler arıyorsanız, rotamızı Güney Amerika’nın en büyüleyici sinema kültürlerinden birine çeviriyoruz: Arjantin! Politik çalkantılardan tutkulu aşklara, deneysel başyapıtlardan dünya çapında ses getiren dramalara kadar eleştirmenlerin radarından kaçmayan, ödülleri tek tek toplayan Arjantin sinemasının gelmiş geçmiş en iyi filmlerini bir araya getirdik. Patlamış mısırlarınızı hazırlayın, çünkü bu liste izleme listenizi tamamen değiştirecek!

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1. P3nd3jo5 (2013)

1. P3nd3jo5 (2013)

IMDb: 5.7

Özet: Müzikal olan filmde hayaletler, yüzler, bakışlar, arzu, aşk, dram, trajedi gibi konuları ele alınıyor.

Yönetmen: Raúl Perrone

Oyuncular: Mariano Blanco,Fernando Daniel, Eugenia Juárez

2. Los rubios / The Blonds (2003)

2. Los rubios / The Blonds (2003)

IMDb: 6.3

Özet: Yönetmen filminde, o daha dört yaşındayken Arjantin'in acımasız askeri cuntasının kurbanları olarak arkalarında bir iz bırakmadan ortadan kaybolan ailesinin hikayesini anlatıyor. 

Yönetmen: Albertina Carri

Oyuncular: Analía Couceyro, Albertina Carri, Santiago Giralt

3. Las mil y una / One in a Thousand (2020)

3. Las mil y una / One in a Thousand (2020)

IMDb: 6.3

Özet: Iris okuldan atılır ve günlerini kuzenlerinin yanında geçirmeye başlar. Renata ile tanıştığında ondan çok etkilenir ve kısa süre sonra Renata'nın geçmişi hakkında artan söylentilere rağmen flört etmeye başlarlar.

Yönetmen: Clarisa Navas

Oyuncular: Sofia Cabrera, Ana Carolina Garcia, Mauricio Vila

4. Parapalos / Pin Boy (2004)

4. Parapalos / Pin Boy (2004)

IMDb: 6.4

Özet: Bir köylü çocuğu Buenos Aires'teki yaşamaya çalışmaktadır. Dış banliyölerde kuzeniyle yaşamaya gider ve şehrin elle çalıştırılan son bowling salonlarından birinde parapalos ('lobut dizici') olarak işe başlar.

Yönetmen: Ana Poliak

Oyuncular: Adrián Suárez, Roque Chappay, Armando Quiroga

5. Rojo (2018)

5. Rojo (2018)

IMDb: 6.4

Özet: Arjantin eyaletinde küçük bir kasabasında başarılı bir avukat olan Claudio'nun hayatı, kalabalık bir restoranda bir yabancıyla aptalca bir tartışmaya girince karmakarışık bir hal alır.

Yönetmen: Benjamín Naishtat

Oyuncular: Darío Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro

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6. La mujer sin cabeza / The Headless Woman (2008)

6. La mujer sin cabeza / The Headless Woman (2008)
i0.wp.com

IMDb: 6.5

Özet: Arabasıyla bir şeye çarpan Vero, ilginç bir psikolojik durum yaşamaktadır ve birini öldürmüş olabileceğini fark eder.

Yönetmen: Lucrecia Martel

Oyuncular: María Onetto, Claudia Cantero, César Bordón

7. Habeas Corpus (1986)

7. Habeas Corpus (1986)

IMDb: 6.6

Özet: Esaret altında tutulan bir adamın hayatının dört gününü anlatan deneysel bir kısa filmdir. 

Yönetmen: Jorge Acha

Oyuncular: Jorge Díez, Luis Nieto, Óscar Bernales

8. Miss Mary (1986)

8. Miss Mary (1986)

IMDb: 6.6

Özet: Genç bir İngiliz kadın, zengin bir Arjantinli aile tarafından mürebbiye olarak işe alınır. Konumu aracılığıyla, toplumun üst sınıfının nasıl yavaş yavaş parçalandığını ve bir halk hareketinin nasıl iktidara gelmeye hazırlandığını yavaş yavaş görmeye başlar.

Yönetmen: María Luisa Bemberg

Oyuncular: Julie Christie, Nacha Guevara, Eduardo Pavlovsky

9. Rapado (1992)

9. Rapado (1992)

IMDb: 6.6

Özet: Motosikletinin çalınmasının ardından Lucio, Buenos Aires' sokaklarında amaçsızca dolaşır. Oyun salonuna ve plak dükkanlarına diğerine gider, arkadaşlarıyla kısa sohbetler eder ve genelde tek başına sokaklara çıkarak başıboş dolaşır.

Yönetmen: Martín Rejtman

Oyuncular: Ezequiel Cavia, Damián Dreizik, Mirta Busnelli

10. Las furias / The Furies (1960)

10. Las furias / The Furies (1960)

IMDb: 6.7

Özet: Hayatları kayıp bir adam etrafında dönen beş kadın, eski köşklerinde sürekli olarak birbirleriyle savaşırlar. 

Yönetmen: Vlasta Lah

Oyuncular: Mecha Ortiz, Olga Zubarry, Aída Luz

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11. Los guantes mágicos / The Magic Gloves (2003)

11. Los guantes mágicos / The Magic Gloves (2003)

IMDb: 6.7

Özet: Alejandro yaklaşık otuz beş yaşında bir taksi şoförüdür ve bir anda kendisini ayrılıkların, şiddetli hava değişimlerinin, ani zenginliğin ve Arjantin'e dönmek isteyen karakterlerin ortasında bulur.

Yönetmen: Martín Rejtman

Oyuncular: Vicentico, Valeria Bertuccelli, Fabián Arenillas

12. La niña santa / The Holy Girl (2004)

12. La niña santa / The Holy Girl (2004)

IMDb: 6.7

Özet: Amalia, cinselliği yeni keşfeden ve Katolik inancına da bağlı ergenlik çağındaki bir kızdır. Ziyarete gelen Dr. Jano, kıza uygunsuz bir şekilde yaklaşmak için kalabalıktan yararlandığında bu iki dürtü birbirine karışır. Doktordan tiksinen ama aynı zamanda içinde bir dürtü hisseden Amelia, doktoru bu davranışından kurtarmanın Tanrı tarafından kendisine verilmiş bir görev olduğuna karar verir ve doktoru takip etmeye başlar.

Yönetmen: Lucrecia Martel

Oyuncular: Mercedes Morán, Carlos Belloso, Alejandro Urdapilleta

13. Los paranoicos / The Paranoids (2008)

13. Los paranoicos / The Paranoids (2008)

IMDb: 6.7

Özet: Luciano doğum günü partilerinde çalışmaktadır ve bir yandan da ilk senaryosunu yazmaktadır. Bu arada arkadaşı Manuel, kız arkadaşı Sofia ile birlikte “The Paranoids” isimli şov programını sunmak için İspanya'ya dönmüştür. Manuel bir gün kız arkadaşı Sofia’yı işleri nedeniyle Luciano ile iki günlügüne yalnız bıraktığında ise olaylar karışacaktır.

Yönetmen: Gabriel Medina

Oyuncular: Daniel Hendler, Martín Feldman, Walter Jakob

14. Zama (2017)

14. Zama (2017)

IMDb: 6.7

Özet: 18. yüzyılın sonlarında ücra bir Güney Amerika kolonisinde, İspanyol kraliyetinden subay Zama daha prestijli bir yere nakledilmek için beklemektedir ama çabası boşunadır. Şehvet ve paranoyaya giderek daha fazla yenik düştüğü için küçük aşağılanmalara ve küçük politik oyunlara maruz kalır.

Yönetmen: Lucrecia Martel

Oyuncular: Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Matheus Nachtergaele

15. Nazareno Cruz y el lobo / Nazareno Cruz and the Wolf (1975)

15. Nazareno Cruz y el lobo / Nazareno Cruz and the Wolf (1975)

IMDb: 6.8

Özet: Nazareno Cruz, yüksek bir dağ köyünde yaşayan bir çiftin yedinci oğludur. Bir efsaneye göre, yedinci oğul dolunay gecelerinde kurda dönüşecektir ancak bu onda gerçekleşmez. Büyüdüğünde ise Şeytan ile tanışır ve Şeytan ona yeni tanıştığı aşkına sırtını dönerse ona dünyanın zenginliğini sunacağını ancak reddederse bir kurda dönüşeceğini söyler.

Yönetmen: Leonardo Favio

Oyuncular: Juan José Camero, Marina Magali, Alfredo Alcón

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16. Ofrenda / Offering (1978)

16. Ofrenda / Offering (1978)

IMDb: 6.8

Özet: Bir gün boyunca drone müziği eşliğinde papatyaların anlatıldığı kısa bir filmdir.

Yönetmen: Claudio Caldini

17. Camila (1984)

17. Camila (1984)

IMDb: 6.8

Özet: 1840'ların Buenos Aires'inde, genç bir Cizvit ve zengin bir sosyetik aşık olur ve aralarında ateşli bir ilişki başlar. Şehirden kaçarlar ve kılık değiştirerek, güvende olduklarını ve kimsenin umurunda olmadığını varsayarak bir köyde ev kurarlar. Ancak hem kilise hem de Camila'nın ailesi öfkelenir ve aşıkları işledikleri bu büyük suç için yakalamaya ant içer. 

Yönetmen: María Luisa Bemberg

Oyuncular: Susú Pecoraro, Imanol Arias, Héctor Alterio

18. Silvia Prieto (1999)

18. Silvia Prieto (1999)

IMDb: 6.8

Özet: Silvia Prieto adında yirmili yaşlarının sonlarında bir kadın kendini geliştirmek istemektedir. Silvia Prieto adında başka bir kadınla tanışması, kendisinin hayatını tamamen değiştirecektir. 

Yönetmen: Martín Rejtman

Oyuncular: Rosario Bléfari, Valeria Bertuccelli,Vicentico

19. La fe del volcán (2001)

19. La fe del volcán (2001)

IMDb: 6.8

Özet: Kuaför çıraklığı yapan ve işini kaybeden Ani, kırklı yaşlarında bir sokak makası bileyicisi olan Danilo ile tanışır.

Yönetmen: Ana Poliak

Oyuncular: Mónica Donay, Jorge Prado, Alejandra Alvarez

20. La libertad (2001)

20. La libertad (2001)

IMDb: 6.8

Özet: Filmde bir oduncunun günlük hayatından kesitler gösteriliyor. Ağaçları kesiyor, gövdeleri düzenler, temizliyor, yemek yiyor, uyuyor ve kerestesini satmaya devam ediyor.

Yönetmen: Lisandro Alonso

Oyuncular: Misael Saavedra, Humberto Estrada, Rafael Estrada

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21. Los muertos (2004)

21. Los muertos (2004)

IMDb: 6.8

Özet: 54 yaşında bir adam, Arjantin'in Corrientes eyaletinde hapisten çıkar. Serbest bırakıldıktan sonra, bataklık ve ücra bir bölgede yaşayan artık yetişkin olmuş kızını bulmak ister ancak gizemli bir olay onu beklemektedir.

Yönetmen: Lisandro Alonso

Oyuncular: Argentino Vargas, Francisco Dornez, Yolanda Galarza

22. Cuatreros / Rustlers (2016)

22. Cuatreros / Rustlers (2016)

IMDb: 6.8

Özet: Yönetmen Albertina Carri filminde 1967'de polis tarafından vurularak öldürülen Kuzey Arjantin'den neredeyse efsanevi bir kanun kaçağı olan Isidro Velázquez’i anlatıyor.

Yönetmen: Albertina Carri

Oyuncular: Albertina Carri

23. Los isleros / Outcast of the Islands (1951)

23. Los isleros / Outcast of the Islands (1951)

IMDb: 6.9

Özet: Leandro ve Carancha, Parana deltasında bulunan adalarda yaşamaktadır. Bir gün oğulları bir kız ile geldiğinde Carancha kızı kıskanır ve dramatik olaylar yaşanır.

Yönetmen: Carol Reed

Oyuncular: Ralph Richardson, Trevor Howard, Robert Morley

24. El hombre de la esquina rosada / Man on Pink Corner (1963)

24. El hombre de la esquina rosada / Man on Pink Corner (1963)
4.bp.blogspot.com

IMDb: 6.9

Özet: 1910 yılında, Arjantin'de bağımsızlığın birinci yüzyılı nedeniyle, Buenos Aires valisi bazı mahkumları affeder. Özgürlüğünü geri kazanan insanlardan biri de hayatını değiştirmek isteyen ve herhangi bir çatışmadan kaçınmaya karar veren kiralık katil El Corralero'dur ve çıktıktan sonra San Telmo'ya döner. Aklında ise aftan önce ölen ve eski sevgilisi ve bazı eski arkadaşlarına ihanet ettiği için hapse atılan hücre arkadaşı Nicolás Fuente'nin hikayesi vardır.  Nicolás'ın intikamını almaya karar verir.

Yönetmen: René Múgica

Oyuncular: Ricardo Argemí, Alberto Barcel, Susana Brunetti

25. Boquitas pintadas / Painted Lips (1974)

25. Boquitas pintadas / Painted Lips (1974)

IMDb: 6.9

Özet: Bir taşra kasabasındaki birkaç genç kadının hayatı ve onların sevgilileri anlatılır.

Yönetmen: Leopoldo Torre Nilsson

Oyuncular: Alfredo Alcón, Marta González, Luisina Brando

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26. ¡Que vivan los crotos! (1990)

26. ¡Que vivan los crotos! (1990)

IMDb: 6.9

Özet: Film, Arjantin'e göçen ve Arjantin demiryolu şirketinde çalışan bir göçmenin hikayesini anlatıyor. Gümüş diyarının bu yüzyıldaki tarihine ayna tutan film, aynı zamanda Arjantin'de son 100 yılda yaşanan değişimlerin de kısa bir kesitidir.

Yönetmen: Ana Poliak

Oyuncular: Oscar MendyJose Americo GhezziPedro Moisas

27. Un muro de silencio / A Wall of Silence (1993)

27. Un muro de silencio / A Wall of Silence (1993)

IMDb: 6.9

Özet: Bir film yönetmeni, özellikle şiddetli bir savaş sırasında kocasını kaybeden bir kadın olan Silvia hakkında bir film yapmaya karar verir. 

Yönetmen: Lita Stantic

Oyuncular: Vanessa Redgrave, Ofelia Medina, Lautaro Murúa

28. El abrazo partido / Lost Embrace (2004)

28. El abrazo partido / Lost Embrace (2004)

IMDb: 6.9

Özet: Buenos Aires'te yirmili yaşlarındaki Yahudi-Arjantinli Ariel Makaroff, okuduğu mimarlık bölümünü bırakır ve zamanını annesinin bir iç çamaşırı mağazasının olduğu ve erkek kardeşinin de bir ithalat işi yürüttüğü şehir merkezindeki galeride dolaşarak geçirir. Ariel, o daha bebekken babasının onu neden terk ettiğini hiçbir zaman anlamamıştır ancak babası Arjantin'e döndüğünde bu durum yakında değişecektir.

Yönetmen: Daniel Burman

Oyuncular: Daniel Hendler, Adriana Aizemberg, Jorge D'Elía

29. Prisioneros de la tierra / Prisoners of the Land (1939)

29. Prisioneros de la tierra / Prisoners of the Land (1939)

IMDb: 7.0

Özet: Yerba-mate adlı bir bitkinin yetiştirildiği çiftliği acımasız bir şekilde yöneten acımasız bir ustabaşı, bir doktor ve onun güzel kızı Köhner işçi kiralamak amacıyla Posadas şehrine gelir.

Yönetmen: Mario Soffici

Oyuncular: Homero Cárpena, Raúl De Lange, Roberto Fugazot

30. Vidalita (1949)

30. Vidalita (1949)

IMDb: 7.0

Özet: 1830'da yetim bir genç kadın, amcasının beklentilerini karşılamak için erkek kılığına girer.

Yönetmen: Luis Saslavsky

Oyuncular: Mirtha Legrand, Narciso Ibáñez Menta, Fernando Lamas

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31. Toss Me a Dime / Tire dié (1958)

31. Toss Me a Dime / Tire dié (1958)

IMDb: 7.0

Özet: Santa Fe şehrinde “Tire Die” olarak bilinen mahallenin çocukları her gün “Tire die” diye bağırarak para istemek için treni beklemektedir. 

Yönetmen: Fernando Birri

Oyuncular: Guillermo Cervantes Luro, María Rosa Gallo, Francisco Petrone

32. Fin de fiesta (1960)

32. Fin de fiesta (1960)

IMDb: 7.0

Özet:  Buenos Aires Eyaleti'nin muhafazakar bir liderinin torunu, büyükbabasının işlerine karışır ve bir yolsuzluk dünyasını keşfeder.

Yönetmen: Leopoldo Torre Nilsson

Oyuncular: Arturo García Buhr, Lautaro Murúa, Graciela Borges

33. La película del rey / A King and His Movie (1986)

33. La película del rey / A King and His Movie (1986)

IMDb: 7.0

Özet: Patagonya Kralı ve Araucania efsanesine çok düşkün olan Buenos Aires film yönetmeni, bu konuda bir film yapmaya karar verir. Maddi sıkıntılara, teknik sorunlara, talihsizliklere ve firarlara rağmen ikinci sınıf bir oyuncu kadrosuyla film için Patagonya yolculuğuna çıkar. Önce yapımcı sonra da şirket tarafından ihmal edilince filmi kendi çekmeye karar verir. 

Yönetmen: Carlos Sorin

Oyuncular: Ulises Dumont, Julio Chávez, Villanueva Cosse

34. De eso no se habla / I Don’t Want to Talk About It (1993)

34. De eso no se habla / I Don’t Want to Talk About It (1993)

IMDb: 7.0

Özet: Küçük bir Güney Amerika kasabasında yaşayan Leonor, bir kız bebek doğurur ancak bebek cücedir. Anne, kızı Charlotte'a yalnızca zengin bir çocukluk sağlamakla kalmaz, kızının görebileceği ve onun farklı olduğunu düşünmesine yol açabilecek her türlü ipucunu siler. Pamuk Prenses gibi kitapları yakar ve çim cüce heykellerini yok eder. Kısacası anne, modern bir Rapunzel yaratmayı başarır ancak bir gün şehre sirk gelir.

Yönetmen: María Luisa Bemberg

Oyuncular: Marcello Mastroianni, Luisina Brando, Alejandra Podesta

35. Picado fino (1996)

35. Picado fino (1996)
upload.wikimedia.org

IMDb: 7.0

Özet: Buenos Aires'in banliyölerinde yaşayan genç bir adam olan Thomas Roads, kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenir. Kız arkadaşının hamileliği, diğer sevgilisi ve kendi problemleriyle baş etmek zorundadır.

Yönetmen: Esteban Sapir

Oyuncular: Belén Blanco, Marcela Guerty, Facundo Luengo

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36. Pizza, birra, faso / Pizza, Beer, and Cigarettes (1998)

36. Pizza, birra, faso / Pizza, Beer, and Cigarettes (1998)

IMDb: 7.0

Özet: Bir grup genç yolcuları soymak için bir taksi şoforüyle birlikte çalışmaktadır. Bu gençler kendi başlarına hareket edemez ve patronları da kazancın çoğunu ellerinden almaktadır ancak emirleri yerine getirmekten başka çareleri yoktur.

Yönetmen: Israel Adrián Caetano, Bruno Stagnaro

Oyuncular: Héctor Anglada, Jorge Sesán, Pamela Jordán

37. Mundo grúa / Crane World (1999)

37. Mundo grúa / Crane World (1999)
r3.abcimg.es

IMDb: 7.0

Özet: İşini kaybettikten sonra hayatını düzene koymaya çalışan bir adamın hikayesi anlatılıyor.

Yönetmen: Pablo Trapero

Oyuncular: Luis Margani, Daniel Valenzuela, Adriana Aizemberg

38. La Ciénaga (2001)

38. La Ciénaga (2001)

IMDb: 7.0

Özet: Film Arjantin'in küçük bir taşra kasabası olan Salta'da iki kadın ve ailelerinin hayatını konu alıyor.

Yönetmen: Lucrecia Martel

Oyuncular: Mercedes Morán, Graciela Borges, Mercedes Morán

39. Aniceto (2008)

39. Aniceto (2008)

IMDb: 7.0

Özet: Aniceto, Mendoza'da küçük bir kasabada horozuyla birlikte yaşayan yalnız bir adamdır. Bir gün Francisca adlı bir kadına aşık olur ancak gizemli ve karşı konulamaz Lucia ile de bir ilişkiye başladığında işler karışır.

Yönetmen: Leonardo Favio

Oyuncular: Hernán Piquín, Natalia Pelayo, Alejandra Baldoni

40. A Farewell to Memory / A Farewell to Memory (2020)

40. A Farewell to Memory / A Farewell to Memory (2020)

IMDb: 7.0

Özet: Filmin yönetmeni Nicolás Prividera babasının Alzheimer hastalığından muzdarip olduğunu öğrenir. Annesinin günlüğünden tutun babasıyla olan diyaloglara ve ailenin eski günlerine kadar filmde pek çok farklı unsur bulunuyor.

Yönetmen: Nicolás Prividera

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41. La mano en la trampa / The Hand in the Trap (1961)

41. La mano en la trampa / The Hand in the Trap (1961)

IMDb: 7.1

Özet: Bu unutulmaz dram filminde, yatılı okuldan tatile çıkan bir kadın, teyzesini tavan arasına kapatılmış olarak bulur.

Yönetmen: Leopoldo Torre Nilsson

Oyuncular: Elsa Daniel, Francisco Rabal, Leonardo Favio

42. Señora de nadie / Nobody's Wife (1982)

42. Señora de nadie / Nobody's Wife (1982)

IMDb: 7.1

Özet: Kocasının onu aldattığını öğrenen Leonor, gerçek kimliğini bulmak için kocasından ayrılmaya karar verir.

Yönetmen: María Luisa Bemberg

Oyuncular: Luisina Brando, Rodolfo Ranni, Julio Chávez

43. Yo, la peor de todas / I, the Worst of All (1990)

43. Yo, la peor de todas / I, the Worst of All (1990)

IMDb: 7.1

Özet: Gerçeklere dayalı bu film, İspanyol Engizisyonu'nun ortasında kendisini önemli bir Yeni Dünya filozofu, şairi, oyun yazarı ve yazar olarak kabul ettiren Mexico City'li bir Roma Katolik rahibesi olan Sor Juana Inés de la Cruz'un hayatını inceliyor.

Yönetmen: María Luisa Bemberg

Oyuncular: Assumpta Serna, Dominique Sanda, Héctor Alterio

44. La vuelta al nido (1938)

44. La vuelta al nido (1938)

IMDb: 7.2

Özet: Zaten tutkusuz bir evlilik yaşayan ofis çalışanı Enrique, karısının onu aldattığını söyleyen isimsiz bir kişiyle karşılaşınca hayatı üzerine yeniden düşünmeye başlar.

Yönetmen: Leopoldo Torres Ríos

Oyuncular: José Gola, Amelia Bence, Cielito

45. La guerra gaucha / The Gaucho War (1942)

45. La guerra gaucha / The Gaucho War (1942)

IMDb: 7.2

Özet: Arjantin'in kuzeyinde bağımsızlık için İspanyol Krallığı'na karşı savaşan düzensiz güçlerin hikayesi anlatılıyor.

Yönetmen: Lucas Demare

Oyuncular: Enrique Muiño, Francisco Petrone, Ángel Magaña

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46. La cabalgata del circo (1945)

46. La cabalgata del circo (1945)

IMDb: 7.2

Özet: Yüzyılın başında Arjantin Pampalarında bir grup sirk sanatçısının hayatları, aşkları ve cilveleri şarkılar eşliğinde canlandırılıyor.

Yönetmen: Eduardo Boneo Mario Soffici

Oyuncular: Libertad Lamarque, Hugo del Carril, José Olarra

47. No abras nunca esa puerta / Don’t Ever Open That Door (1952)

47. No abras nunca esa puerta / Don’t Ever Open That Door (1952)

IMDb: 7.2

Özet: İki bölümden oluşan filmin ilk bölümünde bir adam, kumar borçları yüzünden intihar eden kız kardeşinin intikamını almaya çalışır. İkinci bölümde ise suç işlediğinde ıslık çalan eski bir mahkum, kör annesiyle yeniden bir araya gelir.

Yönetmen: Carlos Hugo Christensen

Oyuncular: Ángel Magaña, Renée Dumas, Nicolás Fregues

48. Rosaura a las 10 / Rosaura at 10 O’Clock (1958)

48. Rosaura a las 10 / Rosaura at 10 O’Clock (1958)

IMDb: 7.2

Özet: Birdenbire yaşlı bir ressam, Rosaura adlı birinden aşk mektupları almaya başlar. Bu, arkadaşlarının da ilgisini çeker bu yüzden gizemli Rosaura ortaya çıkana kadar onlar da kendilerini bu ilişkiye dahil ederler.

Yönetmen: Mario Soffici

Oyuncular: Juan Verdaguer, Susana Campos, María Luisa Robledo

49. El romance del Aniceto y la Francisca / The Romance of Aniceto and Francisca (1966)

49. El romance del Aniceto y la Francisca / The Romance of Aniceto and Francisca (1966)

IMDb: 7.2

Özet: Aniceto yalnız olmaya alışkın bir adamdır. Francisca ona sevgisini sunduğunda, Aniceto’nun kişisel sınırları ve acıları ortaya çıkmaya başlar.

Yönetmen: Leonardo Favio

Oyuncular: Federico Luppi, Elsa Daniel, María Vaner

50. Invasion (1969)

50. Invasion (1969)

IMDb: 7.2

Özet: Yaşlı bir adamın çağrısını duyan orta yaşlı gönüllü bir grup, ülkelerini karanlık yabancı işgalcilere karşı savunmak için toplanır.

Yönetmen: Hugo Santiago

Oyuncular: Olga Zubarry, Lautaro Murúa, Juan Carlos Paz

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51. La parte del león / The Lion’s Share (1978)

51. La parte del león / The Lion’s Share (1978)
upload.wikimedia.org

IMDb: 7.2

Özet: Bir bankadan çalınan parayı tesadüfen ele geçiren ve bunun tüm sorunlarını çözeceğini düşünen bir adamın hikayesi anlatılır.

Yönetmen: Adolfo Aristarain

Oyuncular: Julio De GraziaLuisina BrandoFernanda Mistral

52. El exilio de Gardel: Tangos / Tangos, the Exile of Gardel (1985)

52. El exilio de Gardel: Tangos / Tangos, the Exile of Gardel (1985)

IMDb: 7.2

Özet: Paris'te sürgündeki bazı Arjantinliler, Arjantinli efsanevi tango yıldızı Carlos Gardel'e adanmış bir tango balesi sergilemeye karar verirler.

Yönetmen: Fernando E. Solanas

Oyuncular: Marie Laforêt, Philippe Léotard, Miguel Ángel Solá

53. Les trottoirs de Saturne / The Sidewalks of Saturn (1986)

53. Les trottoirs de Saturne / The Sidewalks of Saturn (1986)

IMDb: 7.2

Özet: Hugo Santiago ve yazarlar Juan José Saer ve Jorge Semprún, Paris ile Aquilea şehri arasında gidip gelmektedir. İki şehir arasındaki sınırda, Bandoneoncu Rodolfo Mederos'un bir gerilla örgütünün üyesi olan kız kardeşi tarafından ziyaret edilmesinin ardından sorunlar çıkmaya başlar.

Yönetmen: Hugo Santiago

Oyuncular: Rodolfo Mederos, Bérangère Bonvoisin, Edgardo Lusi

54. Gatica el Mono / Gatica, the Monkey (1993)

54. Gatica el Mono / Gatica, the Monkey (1993)

IMDb: 7.2

Özet: 1940'lar ve 50'lerde Arjantin'in boks yıldızı olan, daha çok Gatica el Mono olarak bilinen Jose Maria Gatica'nın hikayesi anlatılıyor.

Yönetmen: Leonardo Favio

Oyuncular: Edgardo Nieva, Horacio Taicher, Juan Costa

55. Felicidades (2000)

55. Felicidades (2000)

IMDb: 7.2

Özet: Çaresizce oğlunun oyuncağını bulmaya çalışan bir dişçi. mutlu olmayan ve hayallerinin kadınını aramaya karar veren bir yazar. ve İspanyol bir kadınla flört etmeye niyetli bir doktor olan sıradan üç insanın hikayesi Noel arifesinde kesişir.

Yönetmen: Lucho Bender

Oyuncular: Luis Machín, Gastón Pauls, Silke

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56. Un oso rojo / A Red Bear (2002)

56. Un oso rojo / A Red Bear (2002)

IMDb: 7.2

Özet: Bear, silahlı soygun ve cinayetten hüküm giyip cezaevine gönderildikten sonra karısından ve kızından ayrılmayı bir türlü atlatamaz. Hedefi ise paradan payını almak ve ailesiyle yeniden bir araya gelmek ya da en azından verilen zararın intikamını almaktır.

Yönetmen: Israel Adrián Caetano

Oyuncular: Julio Chávez, Soledad Villamil, Luis Machín

57. El aura / The Aura (2005)

57. El aura / The Aura (2005)

IMDb: 7.2

Özet: Espinoza’nın en büyük hayali mükemmel bir soyguna imza atmaktır ve bu hayali artık takıntı haline gelmiştir. Bir gün sürekli hayalini kurduğu bu soygunu yapmak için fırsat ayağına gelir.

Yönetmen: Fabián Bielinsky

Oyuncular: Ricardo Darín, Manuel Rodal, Dolores Fonzi

58. Apenas un delincuente / Hardly a Criminal (1949)

58. Apenas un delincuente / Hardly a Criminal (1949)

IMDb: 7.3

Özet: Altı yıl hapis yattıktan sonra zimmete para geçirmenin meyvelerini toplamayı planlayan bir banka çalışanı, mükemmel suçu işlemek için Arjantin yasalarındaki bir boşluktan yararlanır.

Yönetmen: Hugo Fregonese

Oyuncular: Jorge Salcedo, Sebastián Chiola, Tito Alonso

59. La casa del ángel / The House of the Angel (1957)

59. La casa del ángel / The House of the Angel (1957)

IMDb: 7.3

Özet: Film, siyasi tartışmaların genellikle düellolarla çözüldüğü ve genç kadınların seks konusunda tamamen cahil olmalarının beklendiği, son derece baskıcı bir toplum olan 1920'lerin Arjantin'indeki yönetici sınıfa odaklanıyor.

Yönetmen: Leopoldo Torre Nilsson

Oyuncular: Elsa Daniel, Lautaro Murúa, Berta Ortegosa

60. Los inundados / Flooded Out (1962)

60. Los inundados / Flooded Out (1962)

IMDb: 7.3

Özet: Film, Güneydeki Santa Fe eyaletinin sakinleri olan ve sular Salado nehir vagonunu çekene kadar terk edilmiş bir demiryoluna taşınmak zorunda kalan fakir bir ailenin hikayesini ele alıyor.

Yönetmen: Fernando Birri

Oyuncular: Pirucho Gómez, Lola Palombo, María Vera

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61. La tregua / The Truce (1974)

61. La tregua / The Truce (1974)

IMDb: 7.3

Özet: Bir adam, boşa giden gençliğiyle, yabancılaşmış ailesiyle ve geleceğe dair korkunç umutlarla yüzleşmek zorundadır. 

Yönetmen: Sergio Renán

Oyuncular: Héctor Alterio,Luis Brandoni, Ana María Picchio

62. Soñar, soñar (1976)

62. Soñar, soñar (1976)

IMDb: 7.3

Özet: Mario sanatsal performanslar sunarak dolaşan bir gezgindir. Bir gün, ressam olmak isteyen bir belediye çalışanı olan Carlos'un memleketine gelir ve iki adam arkadaş olur. Carlos, Mario'nun izinden gitmek için küçük kasaba hayatından ayrılır ve birlikte ünlü olma macerasını atılırlar.

Yönetmen: Leonardo Favio

Oyuncular: Gian Franco Pagliaro, Carlos Monzón, Nora Cullen

63. The South / Sur (1988)

63. The South / Sur (1988)

IMDb: 7.3

Özet: 1983'te Arjantin'deki askeri diktatörlüğün sona ermesinin ardından Floreal hapisten çıkar. Karısına dönmek yerine Buenos Aires gecelerine akar. Geçmişinden, çoğu yalnızca hayal ürünü olan, bazı insanlarla buluşur ve hapiste yaşadıklarını hatırlar.

Yönetmen:  Fernando E. Solanas

Oyuncular: Miguel Ángel Solá, Philippe Léotard, Lito Cruz

64. Garage Olimpo (1999)

64. Garage Olimpo (1999)

IMDb: 7.3

Özet: Güzel bir Arjantinli aktivist, kendisine işkence etmesi gereken bir adamdan ayrıcalıklı muamele görür.

Yönetmen: Marco Bechis

Oyuncular: Antonella Costa, Carlos Echevarría, Enrique Piñeyro

65. Bolivia (2001)

65. Bolivia (2001)

IMDb: 7.3

Özet: Buenos Aires'te küçük bir restoranda aşçı olarak yasa dışı bir şekilde çalışan Bolivyalı bir göçmen, müşterilerden taciz ve ayrımcılığa maruz kalır.

Yönetmen: Israel Adrián Caetano

Oyuncular: Freddy Flores, Rosa Sánchez, Oscar Bertea

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66. La antena / The Aerial (2007)

66. La antena / The Aerial (2007)

IMDb: 7.3

Özet: Fütüristik bir şehirde, sakinler seslerini hem her şeye gücü yeten Bay TV'ye hem de metropolü yöneten isimsiz şirkete kaptırır.

Yönetmen: Esteban Sapir

Oyuncular: Alejandro Urdapilleta, Valeria Bertuccelli, Julieta Cardinali

67. Si muero antes de despertar / If I Should Die Before I Wake (1952)

67. Si muero antes de despertar / If I Should Die Before I Wake (1952)

IMDb: 7.4

Özet: Bir çocuk şaka yaparken yanlışlıkla tüm mahalleyi alarma geçiren suçlunun kimliğini keşfeder ancak cezalandırılma korkusuyla polis memuru olan babasına bildiklerini anlatmaz.

Yönetmen: Carlos Hugo Christensen

Oyuncular: Néstor Zavarce, Blanca del Prado, Floren Delbene

68. El secuestrador / The Kidnapper (1958)

68. El secuestrador / The Kidnapper (1958)

IMDb: 7.4

Özet: Bir gecekondu mahallesinde yaşayan ve dünyada kendilerine yer yokmuş gibi hisseden bir grup fakir insanın hikayesi anlatılır. 

Yönetmen: Leopoldo Torre Nilsson

Oyuncular: María Vaner, Leonardo Favio, Lautaro Murúa

69. Juan Moreira (1973)

69. Juan Moreira (1973)

IMDb: 7.4

Özet: Juan Moreira, kendisine yapılan haksızlıklara karşı geldiği için hapse atılır. Serbest bırakıldığında adaleti kendi sağlamaya karar verir ve komite siyasetine girer.

Yönetmen: Leonardo Favio

Oyuncular: Rodolfo Bebán, Pablo Cumo, Osvaldo De la Vega

70. Los hijos de Fierro / The Children of Fierro (1978)

70. Los hijos de Fierro / The Children of Fierro (1978)

IMDb: 7.4

Özet: Film Martin Fierro şiirinin bir metaforunu kullanarak 1955 sonbaharı ile 1973 seçim zaferi arasındaki döneme Peronist bir bakış sağlıyor.

Yönetmen: Fernando E. Solanas

Oyuncular: Julio Troxler, Tito Ameijeiras, Juan Carlos Gené

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71. Últimos días de la víctima / Last Days of the Victim (1982)

71. Últimos días de la víctima / Last Days of the Victim (1982)

IMDb: 7.4

Özet: Bir kiralık katil olan Mendizábal, kimliği belirsiz müşterileri tarafından bir adamı öldürmesi emrini alır. Ancak bu esnada daha büyük çıkarların hizmetindeki bir ağın parçası olduğunu keşfedecektir.

Yönetmen: Adolfo Aristarain

Oyuncular: Federico Luppi, Soledad Silveyra, Ulises Dumont

72. Historias mínimas / Intimate Stories (2002)

72. Historias mínimas / Intimate Stories (2002)

IMDb: 7.4

Özet: Üç kişi ve bir bebek aynı yolda ayrı yolculuklara çıkar. Her birinin farklı hayalleri ve hikayeleri, nefes kesen ıssız Patagonya yolunun ortasında birbirine karışır.

Yönetmen: Carlos Sorin

Oyuncular: Javier Lombardo, Antonio Benedicti, Javiera Bravo

73. La Flor (2018)

73. La Flor (2018)

IMDb: 7.4

Özet: Altı bölümden oluşan filmde, aynı dört kadın oyuncu her seferinde çok farklı evrenlerde ve çok farklı deneyimler yaşarken karşımıza çıkıyor.

Yönetmen: Mariano Llinás

Oyuncular: Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa

74. Las aguas bajan turbias / Dark River (1952)

74. Las aguas bajan turbias / Dark River (1952)

IMDb: 7.5

Özet: Peralta kardeşler, Alto Paraná kırsalında çalışmaktadır ancak orada insanlık dışı çalışma koşullarıyla karşılaşırlar. Sonunda işçiler ayaklanır ve onları sömürenleri sert bir şekilde cezalandırır.

Yönetmen: Hugo del Carril

Oyuncular: Hugo del Carril, Adriana Benetti, Raúl del Valle

75. Más allá del olvido / Beyond Oblivion (1956)

75. Más allá del olvido / Beyond Oblivion (1956)
upload.wikimedia.org

IMDb: 7.5

Özet: Kısa bir süre önce genç karısı Blanca'yı ciddi bir hastalıktan kaybetmiş zengin bir iş adamı olan Fernando de Arellano, yas dönemini tam aşmıştır ki eşine tıpatıp benzeyen Mónica ile tanışır.

Yönetmen: Hugo del Carril

Oyuncular: Laura Hidalgo, Hugo del Carril, Pedro Laxalt

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76. Crónica de un niño solo / Chronicle of a Boy Alone (1965)

76. Crónica de un niño solo / Chronicle of a Boy Alone (1965)

IMDb: 7.5

Özet: Faşist Arjantin'de on bir yaşındaki suçlu bir yetimin hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Leonardo Favio

Oyuncular: Diego Puente, Tino Pascali, Cacho Espíndola

77. The Dependent / El dependiente (1969)

77. The Dependent / El dependiente (1969)

IMDb: 7.5

Özet: Fernandez yalnız bir hayat süren yalnız bir adamdır. Tek yaptığı bir hırdavatçıda yaşlı bir adam için çalışmaktır ancak hayallerindeki kızla ve onun ailesiyle tanıştığında her şey değişir.

Yönetmen: Leonardo Favio

Oyuncular: Walter Vidarte, Graciela Borges, Nora Cullen

78. Los muchachos de antes no usaban arsénico / Yesterday’s Guys Used No Arsenic (1976)

78. Los muchachos de antes no usaban arsénico / Yesterday’s Guys Used No Arsenic (1976)

IMDb: 7.5

Özet: Kocası, doktoru ve para yöneticisiyle ıssız bir malikanede yaşayan eski film yıldızı Mara Ordaz, evi satıp Buenos Aires'e dönmeye karar verir ancak bu üç adam onun bu kararına katılmaz.

Yönetmen: José A. Martínez Suárez

Oyuncular: Mecha Ortiz, Arturo García Buhr, Narciso Ibáñez Menta

79. Tiempo de valientes / On Probation (2005)

79. Tiempo de valientes / On Probation (2005)

IMDb: 7.5

Özet: Mariano, bir trafik kazası nedeniyle açtığı davayı kaybettikten sonra toplum hizmetini yerine getirmesi gereken bir psikologdur. Karısının kendisini aldatmasından bunalan bir polis memuru olan Alfredo'ya terapötik destek sağlamak zorunda kalır. Mariano daha sonra yanlışlıkla Alfredo tarafından yürütülen bir çifte cinayet soruşturmasına karışır.

Yönetmen: Damián Szifron

Oyuncular: Diego Peretti, Luis Luque, Óscar Ferreiro

80. Los tallos amargos / The Bitter Stems (1956)

80. Los tallos amargos / The Bitter Stems (1956)

IMDb: 7.6

Özet: Başarısız bir muhabir, sahte bir gazetecilik okulu kurmak için bir Macar göçmenle iş birliği yapar.

Yönetmen: Fernando Ayala

Oyuncular: Carlos Cores, Julia Sandoval, Vassili Lambrinos

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81. Los Traidores / The Traitors (1973)

81. Los Traidores / The Traitors (1973)

IMDb: 7.6

Özet: Film, yıllarca süren militanlığın ardından 1960'larda sendikada güç kazanan ve yavaş yavaş yozlaşmış bir bürokrat haline gelen hayali bir Peronist sendika liderinin hayatını anlatıyor.

Yönetmen: Raymundo Gleyzer

Oyuncular: Víctor Proncet, Raúl Fraire, Susana Lanteri

82. La Patagonia rebelde / Rebellion in Patagonia (1974)

82. La Patagonia rebelde / Rebellion in Patagonia (1974)

IMDb: 7.6

Özet: 1920'de Güney Arjantin'deki Patagonya'dan işçiler anarko-sendikalist bir toplum etrafında toplanır ve daha iyi çalışma koşulları talep ederek greve giderler. Mevcut durum baş edilemez hale geldiğinde, Başkan Yrigoyen düzeni sağlaması için Yarbay Zavala'yı gönderir.

Yönetmen: Héctor Olivera

Oyuncular: Pedro Aleandro, Héctor Alterio, Luis Brandoni

83. Hombre mirando al sudeste / Man Facing Southeast (1986)

83. Hombre mirando al sudeste / Man Facing Southeast (1986)

IMDb: 7.6

Özet: Bir psikiyatri koğuşunda gizemli bir şekilde yeni bir hasta belirir ve insanları ve davranışlarını incelemek için başka bir gezegenden geldiğini iddia eder. Uzaylı naziktir ve insanları birbirlerine sert davrandıkları için eleştirir. Görevlendirilen psikiyatr mutsuzdur ve hastanın içgörüsünden de etkilenmiştir ancak hastayı kurumsal prosedüre göre tedavi etmesi emredilir.

Yönetmen: Eliseo Subiela

Oyuncular: Lorenzo Quinteros, Hugo Soto, Inés Vernengo

84. Esquirlas / Splinters (2020)

84. Esquirlas / Splinters (2020)

IMDb: 7.6

Özet: 3 Kasım 1995'te, Cordoba'da bulunan Río Tercero Askeri Mühimmat Fabrikası'nda bir patlama gerçekleşir ve fabrikada bulunan mermiler civar  köylere saçılarak 7 kişinin ölümüne sebep olur. O sırada on iki yaşında olan ve ailesiyle birlikte olay yerinin yakınında yaşayan filmin yönetmeni Natalia Grayalde, babasının aldığı kamerayla bu anları çeker. Yıllar sonra Natalia o günlere dair video kayıtlarını bulur ve belgesel haline getirir.

Yönetmen: Natalia Garayalde

Oyuncular: Esteban Garayalde

85. Mujeres que trabajan (1938)

85. Mujeres que trabajan (1938)

IMDb: 7.7

Özet: Zengin bir kadın, babasının intiharından sonra aniden sokaklara düşer ve daha önce aşağıladığı farklı kökenlerden birçok çalışan kadınla birlikte bir pansiyona taşınır.

Yönetmen: Manuel Romero

Oyuncular: Mecha Ortiz, Tito Lusiardo, Niní Marshall

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86. Dar la cara (1962)

86. Dar la cara (1962)

IMDb: 7.7

Özet: Askerlik hizmetini yeni bitirmiş, çok farklı geçmişlere sahip üç genç, Arjantin'in karmaşık sosyal gerçekliğiyle yüzleşmek zorundadır.

Yönetmen: José A. Martínez Suárez

Oyuncular: Leonardo Favio, Lautaro Murúa, Nuria Torray

87. Pajarito Gómez (1965)

87. Pajarito Gómez (1965)

IMDb: 7.7

Özet: Filmde 1960'ların Arjantinli pop yıldızlarının arkasındaki tanıtım oyunları yerilmektedir. Popüler bir şarkıcının yaşamı, kariyerinin tarihi, mütevazi kökenleri, şöhrete yükselişi ve medya tarafından nasıl sömürüldüğü detaylıca konu ediliyor.

Yönetmen: Rodolfo Kuhn

Oyuncular: Héctor Pellegrini, María Cristina Laurenz, Nelly Beltrán

88. La hora de los hornos / The Hour of the Furnaces (1968)

88. La hora de los hornos / The Hour of the Furnaces (1968)

IMDb: 7.7

Özet: Film 'Yeni Sömürgecilik', 'Kurtuluş Yasası', 'Şiddet ve kurtuluş' olmak üzere üç ayrı bölümden oluşuyor ve Latin Amerika'da yürütülen kurtuluş mücadelesini konu alıyor. 

Yönetmen: Octavio Getino, Fernando E. Solanas

Oyuncular: María de la Paz, Fernando E. Solanas, Edgardo Suárez

89. Breve cielo / Brief Heaven (1969)

89. Breve cielo / Brief Heaven (1969)

IMDb: 7.7

Özet: Genç ve dürüst Paquito, Buenos Aires sokaklarında bir kızla tanışır. Delia'nın dışa dönük ve esrarengiz karakterini keşfederken şehirde biraz zaman geçirirler.

Yönetmen: David José Kohon

Oyuncular: Alberto Fernández de Rosa, Ana María Picchio, Gloria Raines

90. La historia oficial / The Official Story (1985)

90. La historia oficial / The Official Story (1985)

IMDb: 7.7

Özet: Askeri diktatörlüğün son ve çalkantılı günlerinde, lisede tarih öğretmeni olan Alicia, evlatlık kızı Gaby'nin kökeni hakkında rahatsız edici sorular sormaya başlar.

Yönetmen: Luis Puenzo

Oyuncular: Norma Aleandro, Héctor Alterio, Chunchuna Villafañe

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91. Un lugar en el mundo / A Place in the World (1992)

91. Un lugar en el mundo / A Place in the World (1992)

IMDb: 7.7

Özet: Buenos Aires'ten gönüllü sürgünde olan Mario ve Ana, 12 yaşındaki oğulları Ernesto ile Arjantin'in ücra bir vadisinde yaşamaktadır. Mario bir okul ve bir yün kooperatifi işletirken, doktor olan Ana, ilerici bir rahibe olan Nelda ile bir kliniğin başındadır. Bu idealist aileye İspanyol bir jeoloji mühendisi olan Hans gelir. Gelme amacı ise yerel patronun köylüleri topraktan şehirlere sürecek olan hidroelektrik enerji için baraj yapılıp yapılamayacağını öğrenmesi için araziyi araştırmasını istemesidir.

Yönetmen: Adolfo Aristarain

Oyuncular: José Sacristán, Federico Luppi, Leonor Benedetto

92. El silencio es un cuerpo que cae / Silence Is a Falling Body (2017)

92. El silencio es un cuerpo que cae / Silence Is a Falling Body (2017)

IMDb: 7.7

Özet: Film, babası Jaime'nin hayatını bir kazada kaybetmeden önce kaydettiği video kasetleri bulan Agustina'yı konu alıyor. Jaime'yi çevreleyen aile sırları, Agustina'yı da bu sırlara dahil olmaya iter. Araştırması ise cinsellik ve politik aktivizmin de içinde bulunduğu bir hikayeyi ortaya çıkaracaktır.

Yönetmen: Agustina Comedi

Oyuncular: Agustina Comedi, Jaime Comedi, La Delpi

93. Gente en Buenos Aires / People in Buenos Aires (1974)

93. Gente en Buenos Aires / People in Buenos Aires (1974)

IMDb: 7.8

Özet: Buenos Aires'teki iki göçmenin romantik hikayesi anlatılırken 70'lerin başındaki Arjantin'den görüntüler de seyirciye sunuluyor.

Yönetmen: Eva Landeck

Oyuncular: Luis Brandoni, Irene Morack, Adrian Ghio

94. Tiempo de revancha / Time for Revenge (1981)

94. Tiempo de revancha / Time for Revenge (1981)

IMDb: 7.8

Özet: İki iş arkadaşı, çalıştıkları şirkete bir miktar para karşılığında şantaj yapmak için kaza numarası yapar. Ancak plan ters gider ve içlerinden biri ölür. Hayatta kalan çalışan tazminat talep eder ancak şirket ona ödeme yapmayı reddeder.

Yönetmen: Adolfo Aristarain

Oyuncular: Federico Luppi, Haydée Padilla, Julio De Grazia

95. Tiro de gracia (1969)

95. Tiro de gracia (1969)

IMDb: 7.9

Özet: Bir genç, gündüzleri arkadaşlarıyla tuhaf işler yaparak geçimini sağlamaya çalışırken, geceyi ise hep birlikte Moderno Bar'da geçirmektedir.

Yönetmen: Ricardo Becher

Oyuncular: Sergio Mulet, Franca Tosato, Roberto Plate

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96. El acto en cuestión / The Act in Question (1993)

96. El acto en cuestión / The Act in Question (1993)

IMDb: 7.9

Özet: Bir gün Miguel Quiroga, hem gerçek hem de hayali sihir numaralarıyla dolu bir kitap keşfeder ve bu kitap ona kelimenin tam anlamıyla her şeyi ve herkesi yok etme gücü verir. Tek korkusu ise birisinin ona ilham veren bu kitabı bulması ve kopyalarını bastırmasıdır. 

Yönetmen: Alejandro Agresti

Oyuncular: Carlos Roffé, Sergio Poves Campos, Lorenzo Quinteros

97. Nine Queens / Nueve reinas (2000)

97. Nine Queens / Nueve reinas (2000)

IMDb: 7.9

Özet: İki dolandırıcı, bir pul koleksiyoncusuna sahte bir nadir pul satmaya çalışarak kandırmaya çalışır.

Yönetmen: Fabián Bielinsky

Oyuncular: Ricardo Darín, Gastón Pauls, Graciela Tenenbaum

98. Extraordinary Stories / Historias extraordinarias (2008)

98. Extraordinary Stories / Historias extraordinarias (2008)

IMDb: 7.9

Özet: X, küçük bir kasabaya gelir ve şiddet içeren bir olaya tanık olur. Z ölü bir yöneticinin işini devralır ve o kişinin kodla yazılmış bir defteri ve bir haritası olduğunu keşfeder. H ise bir nehrin kıyısında inşa edilmiş bir dizi gizemli yapıyı araştırmak için işe alınır.

Yönetmen: Mariano Llinás

Oyuncular: Mariano Llinás, Walter Jakob, Agustín Mendilaharzu

99. El camino hacia la muerte del viejo Reales / Viejo Reales’ Long Journey to Death (1971)

99. El camino hacia la muerte del viejo Reales / Viejo Reales’ Long Journey to Death (1971)

IMDb: 8.0

Özet: Arjantin'de kırsal kesimde yaşayan yoksul bir aile hakkında kurgulanmış olayların yer aldığı bir belgeseldir.

Yönetmen: Gerardo Vallejo

Oyuncular: Gerardo Ramón Reales

100. Esperando la carroza / Waiting for the Hearse (1985)

100. Esperando la carroza / Waiting for the Hearse (1985)

IMDb: 8.0

Özet: Neredeyse seksen yaşında olan Mama Cora'nın üç oğlu ve bir kızı vardır ve kendisi de ciddi maddi sorunları olan bir tanesiyle yaşamaktadır. Aile bir gün bir yıldönümü yemeğini kutlamak için toplanır ve anneye kimin bakacağına karar vermek için tartışmaya başlarlar. 

Yönetmen: Alejandro Doria

Oyuncular: Luis Brandoni, China Zorrilla, Antonio Gasalla

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101. Relatos salvajes / Wild Tales (2014)

101. Relatos salvajes / Wild Tales (2014)

IMDb: 8.1

Özet: Filmde zor durumdaki insanların davranışlarının uç noktalarını keşfeden altı kısa hikaye anlatılıyor.

Yönetmen: Damián Szifron

Oyuncular: Darío Grandinetti, María Marull, Mónica Villa

102. El secreto de sus ojos / The Secret in Their Eyes (2009)

102. El secreto de sus ojos / The Secret in Their Eyes (2009)

IMDb: 8.2

Özet: Emekli bir hukuk danışmanı, onlarca yıldır peşini bırakmayan geçmişte çözülmemiş cinayet davalarından birini ve amiri ile olan karşılıksız aşkına bir son verme umuduyla bir roman yazar.

Yönetmen: Juan José Campanella

Oyuncular: Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago

103. Juan: Como si nada hubiera sucedido / Juan: As if nothing ever happened (1987)

103. Juan: Como si nada hubiera sucedido / Juan: As if nothing ever happened (1987)

IMDb: 8.7

Özet:  Öğrenci Juan Herman'ın son askeri diktatörlük sırasında Arjantin'in Bariloche şehrinde ortadan kaybolmasını konu alıyor.

Yönetmen: Carlos Echeverría

Oyuncular: Esteban Buch, Miguel Angel D'Agostino, Débora Herman

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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