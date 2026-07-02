Eleştirmenlerden En Yüksek Puanları Tek Tek Kapan Arjantin Sinemasının Gelmiş Geçmiş En İyi Filmleri

IMDb: 7.7

Özet: Buenos Aires'ten gönüllü sürgünde olan Mario ve Ana, 12 yaşındaki oğulları Ernesto ile Arjantin'in ücra bir vadisinde yaşamaktadır. Mario bir okul ve bir yün kooperatifi işletirken, doktor olan Ana, ilerici bir rahibe olan Nelda ile bir kliniğin başındadır. Bu idealist aileye İspanyol bir jeoloji mühendisi olan Hans gelir. Gelme amacı ise yerel patronun köylüleri topraktan şehirlere sürecek olan hidroelektrik enerji için baraj yapılıp yapılamayacağını öğrenmesi için araziyi araştırmasını istemesidir.

Yönetmen: Adolfo Aristarain

Oyuncular: José Sacristán, Federico Luppi, Leonor Benedetto