Eleştirmenlerden En Yüksek Puanları Tek Tek Kapan Arjantin Sinemasının Gelmiş Geçmiş En İyi Filmleri
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Sürekli aynı Hollywood yapımlarını izlemekten, birbirinin kopyası senaryolar arasında dönüp durmaktan sıkılmadınız mı? Eğer sinema dünyasında taze bir nefes, derin hikayeler ve çarpıcı gerçeklikler arıyorsanız, rotamızı Güney Amerika’nın en büyüleyici sinema kültürlerinden birine çeviriyoruz: Arjantin! Politik çalkantılardan tutkulu aşklara, deneysel başyapıtlardan dünya çapında ses getiren dramalara kadar eleştirmenlerin radarından kaçmayan, ödülleri tek tek toplayan Arjantin sinemasının gelmiş geçmiş en iyi filmlerini bir araya getirdik. Patlamış mısırlarınızı hazırlayın, çünkü bu liste izleme listenizi tamamen değiştirecek!
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1. P3nd3jo5 (2013)
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2. Los rubios / The Blonds (2003)
3. Las mil y una / One in a Thousand (2020)
4. Parapalos / Pin Boy (2004)
5. Rojo (2018)
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6. La mujer sin cabeza / The Headless Woman (2008)
7. Habeas Corpus (1986)
8. Miss Mary (1986)
9. Rapado (1992)
10. Las furias / The Furies (1960)
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11. Los guantes mágicos / The Magic Gloves (2003)
12. La niña santa / The Holy Girl (2004)
13. Los paranoicos / The Paranoids (2008)
14. Zama (2017)
15. Nazareno Cruz y el lobo / Nazareno Cruz and the Wolf (1975)
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16. Ofrenda / Offering (1978)
17. Camila (1984)
18. Silvia Prieto (1999)
19. La fe del volcán (2001)
20. La libertad (2001)
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21. Los muertos (2004)
22. Cuatreros / Rustlers (2016)
23. Los isleros / Outcast of the Islands (1951)
24. El hombre de la esquina rosada / Man on Pink Corner (1963)
25. Boquitas pintadas / Painted Lips (1974)
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26. ¡Que vivan los crotos! (1990)
27. Un muro de silencio / A Wall of Silence (1993)
28. El abrazo partido / Lost Embrace (2004)
29. Prisioneros de la tierra / Prisoners of the Land (1939)
30. Vidalita (1949)
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31. Toss Me a Dime / Tire dié (1958)
32. Fin de fiesta (1960)
33. La película del rey / A King and His Movie (1986)
34. De eso no se habla / I Don’t Want to Talk About It (1993)
35. Picado fino (1996)
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36. Pizza, birra, faso / Pizza, Beer, and Cigarettes (1998)
37. Mundo grúa / Crane World (1999)
38. La Ciénaga (2001)
39. Aniceto (2008)
40. A Farewell to Memory / A Farewell to Memory (2020)
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41. La mano en la trampa / The Hand in the Trap (1961)
42. Señora de nadie / Nobody's Wife (1982)
43. Yo, la peor de todas / I, the Worst of All (1990)
44. La vuelta al nido (1938)
45. La guerra gaucha / The Gaucho War (1942)
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46. La cabalgata del circo (1945)
47. No abras nunca esa puerta / Don’t Ever Open That Door (1952)
48. Rosaura a las 10 / Rosaura at 10 O’Clock (1958)
49. El romance del Aniceto y la Francisca / The Romance of Aniceto and Francisca (1966)
50. Invasion (1969)
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51. La parte del león / The Lion’s Share (1978)
52. El exilio de Gardel: Tangos / Tangos, the Exile of Gardel (1985)
53. Les trottoirs de Saturne / The Sidewalks of Saturn (1986)
54. Gatica el Mono / Gatica, the Monkey (1993)
55. Felicidades (2000)
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56. Un oso rojo / A Red Bear (2002)
57. El aura / The Aura (2005)
58. Apenas un delincuente / Hardly a Criminal (1949)
59. La casa del ángel / The House of the Angel (1957)
60. Los inundados / Flooded Out (1962)
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61. La tregua / The Truce (1974)
62. Soñar, soñar (1976)
63. The South / Sur (1988)
64. Garage Olimpo (1999)
65. Bolivia (2001)
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66. La antena / The Aerial (2007)
67. Si muero antes de despertar / If I Should Die Before I Wake (1952)
68. El secuestrador / The Kidnapper (1958)
69. Juan Moreira (1973)
70. Los hijos de Fierro / The Children of Fierro (1978)
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71. Últimos días de la víctima / Last Days of the Victim (1982)
72. Historias mínimas / Intimate Stories (2002)
73. La Flor (2018)
74. Las aguas bajan turbias / Dark River (1952)
75. Más allá del olvido / Beyond Oblivion (1956)
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76. Crónica de un niño solo / Chronicle of a Boy Alone (1965)
77. The Dependent / El dependiente (1969)
78. Los muchachos de antes no usaban arsénico / Yesterday’s Guys Used No Arsenic (1976)
79. Tiempo de valientes / On Probation (2005)
80. Los tallos amargos / The Bitter Stems (1956)
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81. Los Traidores / The Traitors (1973)
82. La Patagonia rebelde / Rebellion in Patagonia (1974)
83. Hombre mirando al sudeste / Man Facing Southeast (1986)
84. Esquirlas / Splinters (2020)
85. Mujeres que trabajan (1938)
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86. Dar la cara (1962)
87. Pajarito Gómez (1965)
88. La hora de los hornos / The Hour of the Furnaces (1968)
89. Breve cielo / Brief Heaven (1969)
90. La historia oficial / The Official Story (1985)
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91. Un lugar en el mundo / A Place in the World (1992)
92. El silencio es un cuerpo que cae / Silence Is a Falling Body (2017)
93. Gente en Buenos Aires / People in Buenos Aires (1974)
94. Tiempo de revancha / Time for Revenge (1981)
95. Tiro de gracia (1969)
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96. El acto en cuestión / The Act in Question (1993)
97. Nine Queens / Nueve reinas (2000)
98. Extraordinary Stories / Historias extraordinarias (2008)
99. El camino hacia la muerte del viejo Reales / Viejo Reales’ Long Journey to Death (1971)
100. Esperando la carroza / Waiting for the Hearse (1985)
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101. Relatos salvajes / Wild Tales (2014)
102. El secreto de sus ojos / The Secret in Their Eyes (2009)
103. Juan: Como si nada hubiera sucedido / Juan: As if nothing ever happened (1987)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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