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Edirne'de Yutulabilir Parfüm Üretildi: Baş Ağrısına da İyi Geliyor

Edirne'de Yutulabilir Parfüm Üretildi: Baş Ağrısına da İyi Geliyor

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 17:13

Trakya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gülşah Gedik, güllerden üretilen ve tablet şeklinde tüketilebilen bir parfüm geliştirdi. Bu ürünün, vücut ve tuvalet kokularını iyileştirebileceğini ifade etti.

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Trakya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gülşah Gedik, Edirne'deki ekibinin, güllerden yutulabilir bir parfüm ürettiğini duyurdu. Bu yenilikçi ürün, hem vücut kokusunu hem de tuvalet kokusunu iyileştirmeyi amaçlıyor.

Trakya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gülşah Gedik, Edirne'deki ekibinin, güllerden yutulabilir bir parfüm ürettiğini duyurdu. Bu yenilikçi ürün, hem vücut kokusunu hem de tuvalet kokusunu iyileştirmeyi amaçlıyor.

Doç. Dr. Gedik ve ekibi, Osmanlı döneminde Balkanlar ve Trakya'da yetiştirilen güllerin bölgede yeniden canlandırılması için bir proje başlattı.

Doç. Dr. Gedik ve ekibi, Osmanlı döneminde Balkanlar ve Trakya'da yetiştirilen güllerin bölgede yeniden canlandırılması için bir proje başlattı.

Bu projenin bir parçası olarak, Bulgaristan'da gül aroması ile yapılan şekerden esinlenerek araştırmalarına başladılar. Ancak, şekerin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, şeker ve gıda maddesi olmayan, daha standart formüller elde etmeyi hedeflediler.

Bu projenin bir parçası olarak, Bulgaristan'da gül aroması ile yapılan şekerden esinlenerek araştırmalarına başladılar. Ancak, şekerin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, şeker ve gıda maddesi olmayan, daha standart formüller elde etmeyi hedeflediler.

Bu süreçte, Kore ve Japonya'da yutulabilir parfümler keşfettiler. Ancak bu ürünlerin içeriğinde çok sayıda koruyucu madde bulunduğunu fark ederek, daha doğal ve sağlıklı bir alternatif üretebilmek için çalışmalarını sürdürdüler.

Bu süreçte, Kore ve Japonya'da yutulabilir parfümler keşfettiler. Ancak bu ürünlerin içeriğinde çok sayıda koruyucu madde bulunduğunu fark ederek, daha doğal ve sağlıklı bir alternatif üretebilmek için çalışmalarını sürdürdüler.

'Bunun şeker formatında olması, şekerin vücut için zararlı bir madde olmasından dolayı şeker ve gıda maddesi olmadan daha standart formüller elde etmek istedik. Yaptığımız araştırmalarda Kore ve Japonya'da birer ürün gördük. Onlar da yutulabilir parfüm olduğu iddia edilen ürünlerdi. Yapılarını inceledik. Bize göre o ürünlerin içeriğinde kimyasal yapısı açısından çok koruyucu madde vardı. Daha iyisini yapabilir miyiz sorusu ile günümüze kadar geldik.'

Tarih boyunca, Osmanlı döneminde gül üretimi yoğun olan Edirne ve Isparta'da yetişen gülleri temin ederek çalışmalarına devam ettiler. Bu güllerden hem parfüm hem de çeşitli farmasötik ürünler geliştirdiler.

Tarih boyunca, Osmanlı döneminde gül üretimi yoğun olan Edirne ve Isparta'da yetişen gülleri temin ederek çalışmalarına devam ettiler. Bu güllerden hem parfüm hem de çeşitli farmasötik ürünler geliştirdiler.

'Hem bulunduğumuz bölge hem de Bulgaristan'da Kızanlık kısmına kadar olan bölge, Osmanlı döneminde gül üretiminin çok fazla olduğu yerler. Toplanan çiçeklerden gül yağı ve gül kongreti elde ediliyormuş. Bizim bulunduğumuz bölge de 1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus savaşı sonrasında gül üretimi büyük ölçüde sekteye uğruyor. Buradan kaçan ustalar Isparta, Bursa ve İzmir'e yerleşip üreticiliğe oralarda devam ediyor. Ama en çok devlet desteğiyle Isparta'da gül üretimi gerçekleştiriliyor.'

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İran ve Irak gibi komşu ülkelerde, gül yaprakları evlerde havanda ezilerek ve sumak ile karıştırılıp, tablete basılarak dismenore ağrılarına ve çeşitli can sıkıntısı durumlarına karşı kullanılmaktadır. Türkiye'de ise gül yapraklarından gül yağı ve gül konkreti dışında reçel gibi gıda endüstrisinde yararlanılıyor.

İran ve Irak gibi komşu ülkelerde, gül yaprakları evlerde havanda ezilerek ve sumak ile karıştırılıp, tablete basılarak dismenore ağrılarına ve çeşitli can sıkıntısı durumlarına karşı kullanılmaktadır. Türkiye'de ise gül yapraklarından gül yağı ve gül konkreti dışında reçel gibi gıda endüstrisinde yararlanılıyor.

'Edirne ve Isparta'da yetişen gülleri temin edip çalışmalara başladık. Bu güllerden hem parfüm hem de çeşitli amaçlarla kullanılabilecek farmasötik ürünler geliştiriyoruz. Bu çeşitli amaçlar arasında dünyadaki gül üretimindeki çalışmalar bize rehberlik etti. Özellikle bize komşu olan ülkelerden İran ve Irak'ta gül yaprakları evlerde havanda ezilerek ve sumak ile karıştırılıp, tablete basılabilir bir hale getirilerek dismenore ağrılarında çeşitli can sıkıntısı durumlarında antidepresip özellikleri nedeniyle halk arasında çok kullanılmaktadır.  Bizim ülkemizde ise gül yapraklarından gül yağı ve gül konkreti dışında reçel gibi gıda endüstrisinde yararlanılıyor. Ama dünyadaki diğer kullanım alanları gibi antimikrobiyal, antistres kaynaklı aromatik tedavilerde yoğun kullanımı gibi özellikler hiç yok. O yüzden kullanımı da artırmak istiyoruz. Bulunduğumuz bölgede buna bağlı olarak da gül yetiştiriciliğinin tekrardan yayılmasını istiyoruz.'

Yeni ürünlerini geliştirirken, yapay malzemeler kullanmadan gülün kendi aromasını veren bir kapsül oluşturdular. Gül ekstresini toz haline getirerek kapsüllerin içerisine koydular. Bu kapsüller, gülün antistres ve antimikrobiyal özelliklerini taşıyor. Ayrıca, alkol içeren ürünler kullanmak istemeyen kişiler tarafından tercih edilebilir.

Yeni ürünlerini geliştirirken, yapay malzemeler kullanmadan gülün kendi aromasını veren bir kapsül oluşturdular. Gül ekstresini toz haline getirerek kapsüllerin içerisine koydular. Bu kapsüller, gülün antistres ve antimikrobiyal özelliklerini taşıyor. Ayrıca, alkol içeren ürünler kullanmak istemeyen kişiler tarafından tercih edilebilir.

'Yapay malzeme kullanmadan gülün kendi aromasını verdiği bir kapsül içerisine koyduğumuz gülden elde ettiğimiz ekstreyi püskürtmeli kurutucuda toz haline getirdik. Bazen polimer ile kaplıyoruz. Bunu da yutulabilir bir hale getirmek için daha sonra kapsüllerin içerisine koyuyoruz. Kapsüllerde yoğun bir koku oluyor, bu koku gülden geliyor. Esinlendiğimiz yapı; sarımsak yediğimizde koku derimizde devam eder, gülün yapısında da geraniol sebebiyle sarımsaktaki etkiye çok benzeyen bir etki oluyor. Bizim yaptığımız deneylerde günlük 4 tane kapsül alınmasıyla gayet güzel bir koku verilebileceğini görmüş olduk. Bu ürün hiçbir zaman konvansiyonel parfümlerin yerine geçecek bir ürün değil. Beğeneni, beğenmeyeni olacak.'

Doç. Dr. Gedik, bu ürünün sadece iyi kokmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda inflamasyon ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, ağrı kesici özellikleri destekleyebileceğini de ekledi.

Doç. Dr. Gedik, bu ürünün sadece iyi kokmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda inflamasyon ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, ağrı kesici özellikleri destekleyebileceğini de ekledi.

'Bizim ürünümüz daha farklı; vücudun kokmasının dışında hem de tuvaletlerinde güzel kokmasını amaçladık. İçerisinde sadece doğal gül var. Siz aslında bu ürünü kullandığınız zaman, yoğunlaştırılmış bir gül almış oluyorsunuz. Dolayısıyla gülün diğer etkileri olan antistres, antimikrobiyal gibi özellikleri de almış oluyorsunuz. Dini sebeplerden dolayı alkol içeren ürünler kullanmak istemeyen kişiler tarafından tercih edilebilir. Meraklılar tarafından tercih edilebilir. Ama parfüm sektörü ile yarışabilecek bir ürün değil. Başka bir ürün, başka amaçları ve hayalleri olan bir ürün. Yapısı da sadece iyi kokmak değil. Bunun dışında inflamasyonu, antbakteriyel özelliği gibi diğer hastalıklara çözüm olabilecek. Özellikle ağrı kesici özelliği destekleyebilecek bir ürün.'

Bu ürün için patent başvurusunda bulunduklarını da belirtti.

Bu ürün için patent başvurusunda bulunduklarını da belirtti.
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