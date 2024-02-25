Edirne'de Yutulabilir Parfüm Üretildi: Baş Ağrısına da İyi Geliyor
Edirne'de Yutulabilir Parfüm Üretildi: Baş Ağrısına da İyi Geliyor
Trakya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gülşah Gedik, güllerden üretilen ve tablet şeklinde tüketilebilen bir parfüm geliştirdi. Bu ürünün, vücut ve tuvalet kokularını iyileştirebileceğini ifade etti.
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Trakya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gülşah Gedik, Edirne'deki ekibinin, güllerden yutulabilir bir parfüm ürettiğini duyurdu. Bu yenilikçi ürün, hem vücut kokusunu hem de tuvalet kokusunu iyileştirmeyi amaçlıyor.
Doç. Dr. Gedik ve ekibi, Osmanlı döneminde Balkanlar ve Trakya'da yetiştirilen güllerin bölgede yeniden canlandırılması için bir proje başlattı.
Bu projenin bir parçası olarak, Bulgaristan'da gül aroması ile yapılan şekerden esinlenerek araştırmalarına başladılar. Ancak, şekerin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, şeker ve gıda maddesi olmayan, daha standart formüller elde etmeyi hedeflediler.
Bu süreçte, Kore ve Japonya'da yutulabilir parfümler keşfettiler. Ancak bu ürünlerin içeriğinde çok sayıda koruyucu madde bulunduğunu fark ederek, daha doğal ve sağlıklı bir alternatif üretebilmek için çalışmalarını sürdürdüler.
Tarih boyunca, Osmanlı döneminde gül üretimi yoğun olan Edirne ve Isparta'da yetişen gülleri temin ederek çalışmalarına devam ettiler. Bu güllerden hem parfüm hem de çeşitli farmasötik ürünler geliştirdiler.
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İran ve Irak gibi komşu ülkelerde, gül yaprakları evlerde havanda ezilerek ve sumak ile karıştırılıp, tablete basılarak dismenore ağrılarına ve çeşitli can sıkıntısı durumlarına karşı kullanılmaktadır. Türkiye'de ise gül yapraklarından gül yağı ve gül konkreti dışında reçel gibi gıda endüstrisinde yararlanılıyor.
Yeni ürünlerini geliştirirken, yapay malzemeler kullanmadan gülün kendi aromasını veren bir kapsül oluşturdular. Gül ekstresini toz haline getirerek kapsüllerin içerisine koydular. Bu kapsüller, gülün antistres ve antimikrobiyal özelliklerini taşıyor. Ayrıca, alkol içeren ürünler kullanmak istemeyen kişiler tarafından tercih edilebilir.
Doç. Dr. Gedik, bu ürünün sadece iyi kokmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda inflamasyon ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, ağrı kesici özellikleri destekleyebileceğini de ekledi.
Bu ürün için patent başvurusunda bulunduklarını da belirtti.
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