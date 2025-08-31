Duştan Sonra Uğraşmak Yok! Islak Saça Uygulayabileceğin Durulanmayan Saç Kremleri
Duştan sonra saçını kurutanlar el kaldırsın! Çünkü saçını kurutmaya gerek kalmadan ıslak saça uygulayabileceğin saç kremi tavsiyeleriyle geldik. Bu sıcak havalarda saçını kurutmaya üşenenlere ilaç gibi gelecek saç kremleri hemen aşağıda. 👇
Pnkre Durulanmayan Keratin Bakım Kremi 125 ml
Marc Anthony Strictly Curls Bukle Belirginleştirici 177 ml
Nuxe Hair Prodigieux Intense Nourishing Leave In Cream 100 ml
Matsu Shape 9 Leave-in Styling Şekillendirici Saç Bakım Kremi 250 ml
Otacı LAB No:5 Durulanmayan Saç Kremi 150 ml
Urban Care Shake N Repair 10-in-1 Durulanmayan Saç Bakım Spreyi 200 ml
John Frieda - Frizz Ease Weightless Wonder Ağırlaştırmayan Saç Bakım Kremi 100 ml
Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem 150 ml
Davines Minu Hair Serum 150ml
Milkshake Leave In Conditioner 350 ml - Sarı
