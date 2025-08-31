onedio
Duştan Sonra Uğraşmak Yok! Islak Saça Uygulayabileceğin Durulanmayan Saç Kremleri

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
31.08.2025 - 16:01

Duştan sonra saçını kurutanlar el kaldırsın! Çünkü saçını kurutmaya gerek kalmadan ıslak saça uygulayabileceğin saç kremi tavsiyeleriyle geldik. Bu sıcak havalarda saçını kurutmaya üşenenlere ilaç gibi gelecek saç kremleri hemen aşağıda. 👇

Pnkre Durulanmayan Keratin Bakım Kremi 125 ml

Pnkre Durulanmayan Keratin Bakım Kremi 125 ml

Tüm saç tiplerine özel geliştirilmiş formülüyle Pnkre, durulanmayan bakım kreminde 15 farklı etki barındırıyor. Saçın nem seviyesini korumaya yardımcı oluyor ve böylelikle saçınıza şekil verebilmenizi sağlıyor. Saçlardaki yıpranmayı azaltmaya, karışıklığı açmaya ve yumuşaklık kazandırmaya yardımcı oluyor.

Pnkre Durulanmayan Keratin Bakım Kremi 125 ml

Marc Anthony Strictly Curls Bukle Belirginleştirici 177 ml

Marc Anthony Strictly Curls Bukle Belirginleştirici 177 ml

Bukleli saçları olan ve bu buklelerin daha belirgin olmasını isteyenlere bir öneri ile geldik. Marc Anthony Strictly Curls Bukle Belirginleştirici ıslak saça uygulanabiliyor ve durulama gerektirmiyor. Saçın elektriklenmesine neden olan nemliliğin önüne geçiyor ve saçlar ne elektrikleniyor ne de buklesini kaybediyor.

Marc Anthony Strictly Curls Bukle Belirginleştirici 177 ml

Nuxe Hair Prodigieux Intense Nourishing Leave In Cream 100 ml

Nuxe Hair Prodigieux Intense Nourishing Leave In Cream 100 ml

Durulama gerektirmeyen Nuxe Hair Prodigieux Intense Nourishing Leave In Cream pembe kamelya yağı içeriyor. %93 doğal içeriğe sahip ve ayrıca vegan bir ürün. Saçları 220 dereceye kadar ısıya dayanıklı hale getiriyor.

Nuxe Hair Prodigieux Intense Nourishing Leave In Cream 100 ml

Matsu Shape 9 Leave-in Styling Şekillendirici Saç Bakım Kremi 250 ml

Matsu Shape 9 Leave-in Styling Şekillendirici Saç Bakım Kremi 250 ml

İçeriğinde dokuz farklı bitki özleri bulunduruyor ve kullandıktan sonra saçları sertleştirmeden şekillendirmeye yardımcı oluyor. Tüm saç tiplerine uygun ve kullandıktan sonra saçınızı ısıya karşı da korumuş oluyorsunuz.

Matsu Shape 9 Leave-in Styling Şekillendirici Saç Bakım Kremi 250 ml

Otacı LAB No:5 Durulanmayan Saç Kremi 150 ml

Otacı LAB No:5 Durulanmayan Saç Kremi 150 ml

Saçınızın doğal kokulara sahip olmasını istiyorsanız Otacı LAB No:5 ıtır ve bergamot yağları barındırıyor, böylelikle saçlarınız mis gibi kokuyor! Saçların kırılmasını en aza indirir ve saçları dış etkenlere karşı korur. İçeriğinde ayrıca at kuyruğu bulunduruyor, bu da saç kremine saç dökülmesinde etkili bir rol veriyor.

Otacı LAB No:5 Durulanmayan Saç Kremi 150 ml

Urban Care Shake N Repair 10-in-1 Durulanmayan Saç Bakım Spreyi 200 ml

Urban Care Shake N Repair 10-in-1 Durulanmayan Saç Bakım Spreyi 200 ml

Kuru ve yıpranmış saçlarınız varsa 10 etkiyi bir şişede toplayan Urban Care Shake N Repair'e şans vermelisiniz. 8 çeşit hyalüronik asit ve 12 farklı aminoasit barındırıyor, aynı zamanda yulaf sütü ile zenginleştirilmiş bir içeriğe sahip. Yani kuru ve yıpranmış saçlarınıza tek şişede birden fazla kez bakım yapan bir ürün var karşınızda.

Urban Care Shake N Repair 10-in-1 Durulanmayan Saç Bakım Spreyi 200 ml

John Frieda - Frizz Ease Weightless Wonder Ağırlaştırmayan Saç Bakım Kremi 100 ml

John Frieda - Frizz Ease Weightless Wonder Ağırlaştırmayan Saç Bakım Kremi 100 ml

Saçlarınıza yumuşak ve pürüzsüz bir etki eden ürün arıyorsanız John Frieda yardımınıza koşmuş adeta. Saçı ağırlaştırmayan, aloe vera katkılı ve içeriği hafif olan saç kremiyle saçınıza duştan sonra bile hemen bakım yapabiliyorsunuz.

John Frieda - Frizz Ease Weightless Wonder Ağırlaştırmayan Saç Bakım Kremi 100 ml

Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem 150 ml

Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem 150 ml

Kuru ve sert saçlara derman olacak bir krem önerimiz var: Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem. Jojoba yağı ile zenginleştirilmiş formülü ile saçınıza ihtiyacı olan bakımı sağlıyor. Saçı elektriklenmeye karşı güçlü hale getiriyor ve saçlarınızı kolaylıkla şekillendirebiliyorsunuz.

Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem 150 ml

Davines Minu Hair Serum 150ml

Davines Minu Hair Serum 150ml

Eğer saçınızı duştan sonra bakım yapmanıza rağmen durulamak istemiyorsanız ve özellikle saçlarınız boyalıysa Davines Minu Hair Serum'a şans verin deriz. Boyalı saçlara aydınlık verir ve saç renginin kalıcılığını artırır. 

Davines Minu Hair Serum 150ml

Milkshake Leave In Conditioner 350 ml - Sarı

Milkshake Leave In Conditioner 350 ml - Sarı

Bütün saç tiplerine uygun bir bakım kremi olan Milkshake Leave In Conditioner, saçlarını taramakta zorluk çekenler için işe yarayan bir saç kremi. Saçın rengini korur, saçın dayanıklılığını artırır ve aynı zamanda saça kolaylıkla şekil verilmesini sağlar.

Milkshake Leave In Conditioner 350 ml - Sarı

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
