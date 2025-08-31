Duştan Sonra Uğraşmak Yok! Islak Saça Uygulayabileceğin Durulanmayan Saç Kremleri

Bukleli saçları olan ve bu buklelerin daha belirgin olmasını isteyenlere bir öneri ile geldik. Marc Anthony Strictly Curls Bukle Belirginleştirici ıslak saça uygulanabiliyor ve durulama gerektirmiyor. Saçın elektriklenmesine neden olan nemliliğin önüne geçiyor ve saçlar ne elektrikleniyor ne de buklesini kaybediyor.

Marc Anthony Strictly Curls Bukle Belirginleştirici 177 ml