Dünya Bankası Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Dünya Bankası’nı hep duyuyoruz ama işin detaylarına ne kadar hakimiz? Kuruluşundan bugünkü rolüne, gelişmekte olan ülkelere sağladığı desteklerden küresel ekonomideki etkisine kadar birçok merak edilen nokta var. Bakalım sen bu konuda ne kadar bilgi sahibisin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dünya Bankası'nın finanse ettiği ilk projelerden biri hangi ülkedeydi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Dünya Bankası'nın temel misyonu nedir diye sorsak?
3. Dünya Bankası Grubu, toplamda kaç farklı kuruluştan oluşuyor diye sorsak?
4. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) hangi anlaşmayla kuruldu?
5. Dünya Bankası, finansman sağlamanın yanı sıra üye ülkelere ne tür hizmetler sunuyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dünya Bankası'nın genel merkezi nerede, biliyor musun?
7. Dünya Bankası'nın iklim değişikliğiyle mücadele için 2021 yılına kadar yaptığı en büyük taahhüt ne kadardı?
8. Dünya Bankası'nın faizsiz veya düşük faizli krediler sağladığı en yoksul ülkelere verilen finansman ne olarak adlandırılır?
9. Bir ülkenin hem Dünya Bankası'ndan kredi alıp hem de IDA'ya bağışta bulunması mümkün müdür?
10. Son olarak şunu soralım: Dünya Bankası, bir ülkenin borçlarını silebilir mi?
Kötü değilsin ama bilgilerini tazelemen gerek!
Fena değilsin!
Gayet iyisin!
Dünya Bankası hakkında ne varsa senden sorulur!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın