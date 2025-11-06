Dondurma Kaplarını Saklama Kabı Olarak Kullananlar Bu Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor!

Bu içeriği okuduktan sonra kullanmaktan vazgeçeceğinize eminiz. Uzman isimler dondurma ve yoğurt gibi gıdaların ambalajlarının tek kullanımlık tasarlandığını belirtiyor. Bu nedenle tek kullanımlık plastik kapların içine sıcak yemek koymak, mikrodalgada ısıtmak plastiğin içindeki kimyasalların yiyeceğe geçmesine neden oluyor. Uzman isimler, bu kapların hiçbir şekilde tekrar kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor ve özellikle de sıcak gıdalarla temas ettirilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Plastik kaplar sürekli yıkandığında ve tekrar tekrar kullanıldığında yüzeylerinde mikro çatlaklar meydana gelebiliyor. Bu çatlaklar bakterilerin çoğalması için ideal bir ortam oluşturuyor. Çatlaklarla temas eden gıdalarda ise bozulma ihtimali artıyor ve bu gıdaları tüketenler zehirlenme ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor.

Ayrıca bu çatlaklar, zaman içerisinde ağır kimyasallar içeren deterjanlarla dolabiliyor ve bu deterjanlar yiyeceğinize bulaşıyor. Uzun vadede ise sindirim sisteminde bozukluklar meydana gelebiliyor.