Dondurma Kaplarını Saklama Kabı Olarak Kullananlar Bu Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor!

Dondurma Kaplarını Saklama Kabı Olarak Kullananlar Bu Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 11:38

Pek çok kişi, marketten alınan paketli ürünlerin paketlerini atmak yerine saklama kabı olarak kullanmaya devam ediyor. Özellikle sert plastik kaplara sahip peynir, dondurma, yoğurt gibi ürünlerin kapları evlerde yıllarca tekrar tekrar kullanılabiliyor. Fakat uzmanlar, bu kaplarda yemek saklamanın gıda güvenliği açısından riskli olduğunun altını çiziyor.

Siz de dondurma, peynir, yoğurt kaplarını saklama kabı olarak kullanıyor musunuz?

Siz de dondurma, peynir, yoğurt kaplarını saklama kabı olarak kullanıyor musunuz?

Bu içeriği okuduktan sonra kullanmaktan vazgeçeceğinize eminiz. Uzman isimler dondurma ve yoğurt gibi gıdaların ambalajlarının tek kullanımlık tasarlandığını belirtiyor. Bu nedenle tek kullanımlık plastik kapların içine sıcak yemek koymak, mikrodalgada ısıtmak plastiğin içindeki kimyasalların yiyeceğe geçmesine neden oluyor. Uzman isimler, bu kapların hiçbir şekilde tekrar kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor ve  özellikle de sıcak gıdalarla temas ettirilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Plastik kaplar sürekli yıkandığında ve tekrar tekrar kullanıldığında yüzeylerinde mikro çatlaklar meydana gelebiliyor. Bu çatlaklar bakterilerin çoğalması için ideal bir ortam oluşturuyor. Çatlaklarla temas eden gıdalarda ise bozulma ihtimali artıyor ve bu gıdaları tüketenler zehirlenme ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor.

Ayrıca bu çatlaklar, zaman içerisinde ağır kimyasallar içeren deterjanlarla dolabiliyor ve bu deterjanlar yiyeceğinize bulaşıyor. Uzun vadede ise sindirim sisteminde bozukluklar meydana gelebiliyor.

Peki uzmanlar neyin kullanılmasını öneriyor?

Peki uzmanlar neyin kullanılmasını öneriyor?

Gıdalarınızı güvenle saklamak için cam kaplar veya BPA içermeyen özel plastik saklama kaplarını tercih edebilirsiniz. Bu seçenekler hem ısıya hem de soğuğa dayanıklıdır ve gıdalarınızı güvenli bir şekilde muhafaza eder. 

Özellikle cam saklama kapları hem mikrodalgada hem de derin dondurucuda kullanılabilir. Mikro çatlaklar oluşturmayan camlar, hem hijyeniktir hem de uzun ömürlüdür. 

Daha ekonomik olması için tercih edilen plastik kapların sağlığınız içn büyük bir tehdit oluşturduğınu unutmayın.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
