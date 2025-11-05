Şifa Deposu Meyvenin Hasadı Başladı: Sarp Arazilerde Yetişiyor, İnsanı Dinçleştiriyor!
Ülkemizin birçok yöresinde yetişen 'şifa deposu' alıç meyvesinin hasadı başladı. Ancak bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle alıcın rekoltesinde de düşüş yaşanıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde alıç hasadına başlayan köylüler, meyvenin faydalarını ve nasıl tükettiklerini anlatıyor.
İşte şifa deposu alıç meyvesinin faydaları!
"Şifa deposu" alıcın hasadı başladı.
Hem meyvesi hem sirkesi kışın tüketilebilir.
Alıç Meyvesinin Faydaları
