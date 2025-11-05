onedio
Şifa Deposu Meyvenin Hasadı Başladı: Sarp Arazilerde Yetişiyor, İnsanı Dinçleştiriyor!

Şifa Deposu Meyvenin Hasadı Başladı: Sarp Arazilerde Yetişiyor, İnsanı Dinçleştiriyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 23:38

Ülkemizin birçok yöresinde yetişen 'şifa deposu' alıç meyvesinin hasadı başladı. Ancak bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle alıcın rekoltesinde de düşüş yaşanıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde alıç hasadına başlayan köylüler, meyvenin faydalarını ve nasıl tükettiklerini anlatıyor.

İşte şifa deposu alıç meyvesinin faydaları!

"Şifa deposu" alıcın hasadı başladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde alıç hasadı başladı. Ülkemizin birçok bölgesinde yetişen alıcın rekoltesinde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle düşüş yaşanıyor. Bu sene önceki senelere göre daha az ürün elde ediliyor.  Dağlık ve sarp arazilerde yetişen alıç meyvesini toplamanın oldukça zahmetli olduğunu belirten köylüler, buna rağmen toplamayı sürdürdüklerini belirtiyor.

Alıç toplayanlardan Gamze Tarlan, 'Bu sene havalar çok kurak geçti, ağaçlarda geçen yıla göre daha az meyve var. Toplanması da oldukça zor ama emeğimizin karşılığını almak için sabırla çalışıyoruz. Alıcı hem evimizde tüketiyoruz hem de sirke yaparak değerlendiriyoruz' dedi.

Hem meyvesi hem sirkesi kışın tüketilebilir.

Yelkenli köyü sakinleri, alıç sirkesinin kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olduğunu ifade ediyor. Fakat, bu yılki düşük rekoltenin fiyatlara da yansıyacağı düşünülüyor. 

Uzmanlara göre alıç sirkesi de vücudumuz için oldukça faydalı. Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım bitkinin kalp dostu olduğunu vurgulayarak “Alıç sirkesi ile kalbinize dost olun” diyor

Alıç Meyvesinin Faydaları

Alıcın faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir

  • Enfeksiyonu önler

  • Diyabet ve astım gibi kronik inflamasyonlara karşı vücudu savunur

  • Kanser gibi hastalıkların oluşumunu engellemeye yardımcıdır

  • Hafızayı güçlendirir

  • Sinir sistemini düzenler

Alıç Sirkesi Nasıl Yapılır, Faydaları Neler?

  • Alıçları bol suda yıkayın. Alıçları tek tek bıçakla kesip kontrol edin.

  • Hepsini kontrol ettikten sonra 5 litrelik cam kavanoz içerisine alıçları koyun. Üzerine su ekleyin. 

  • 1 yemek kaşığı tuz ve 1 çay bardağı sirke ilave edin. Daha çabuk sirke olması için 5- 6 adet nohut ekleyin.

  • Gün ışığı görmeyecek karanlık bir ortamda 15 -20 gün bekletin.

Antioksidan içeren alıç sirkesi, bağışıklığı güçlendirir, kan basıncı, kan dolaşımı, kolesterol, trigliserid ve iltihabı azaltır, kalp sağlığını korur. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir, şekeri dengeler, sindirime yardımcı olur.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
