Şifa Deposu Meyvenin Hasadı Başladı: Sarp Arazilerde Yetişiyor, İnsanı Dinçleştiriyor!

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde alıç hasadı başladı. Ülkemizin birçok bölgesinde yetişen alıcın rekoltesinde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle düşüş yaşanıyor. Bu sene önceki senelere göre daha az ürün elde ediliyor. Dağlık ve sarp arazilerde yetişen alıç meyvesini toplamanın oldukça zahmetli olduğunu belirten köylüler, buna rağmen toplamayı sürdürdüklerini belirtiyor.

Alıç toplayanlardan Gamze Tarlan, 'Bu sene havalar çok kurak geçti, ağaçlarda geçen yıla göre daha az meyve var. Toplanması da oldukça zor ama emeğimizin karşılığını almak için sabırla çalışıyoruz. Alıcı hem evimizde tüketiyoruz hem de sirke yaparak değerlendiriyoruz' dedi.