Devlet Hastanesindeki Doktor İçin Skandal İddia: Giyimini Açık Bulduğu İçin Kadın Hastayı Muayene Etmedi

Konya
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.08.2025 - 19:06

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli doktor H. H. U.’nun, göz muayenesi için gelen kadın hastanın giyimini “teşhirci” bulduğu için muayene etmediği iddia edildi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun paylaştığı videoda, muayene için doktora giden bir kadının kaydettiği görüntülerlerde doktorun “teşhirci” iddiasıyla genç kadını odasından kovduğu görüldü. Bakanlık ismi geçen doktor ile ilgili soruşturma başlattı.

İddialara göre Konya Meram Devlet Hastanesi’nde skandal bir olay yaşandı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun haberine göre, göz muayenesi için hastaneye gelen bir kadın, doktor H. H. U. tarafından muayene edilmedi. Görüntülerde, doktorun “Ben hasta seçiyorum. Teşhircileri muayene etmiyorum” dediği yer aldı.

Genç kızın doktorun skandal tepkisi karşısında gözyaşlarını tuttamadığı da paylaşımda görüldü.

Sağlık Bakanlığı sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında doktor hakkında soruşturma başlattı.

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde yaşanan skandal anların görüntüsü. 👇

Doktorun "teşhircilik" ile suçladığı genç kızın giyimi. 👇

twitter.com

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
