Devlet Hastanesindeki Doktor İçin Skandal İddia: Giyimini Açık Bulduğu İçin Kadın Hastayı Muayene Etmedi
Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli doktor H. H. U.’nun, göz muayenesi için gelen kadın hastanın giyimini “teşhirci” bulduğu için muayene etmediği iddia edildi.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun paylaştığı videoda, muayene için doktora giden bir kadının kaydettiği görüntülerlerde doktorun “teşhirci” iddiasıyla genç kadını odasından kovduğu görüldü. Bakanlık ismi geçen doktor ile ilgili soruşturma başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddialara göre Konya Meram Devlet Hastanesi’nde skandal bir olay yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konya Meram Devlet Hastanesi’nde yaşanan skandal anların görüntüsü. 👇
Doktorun "teşhircilik" ile suçladığı genç kızın giyimi. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın