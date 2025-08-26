onedio
Tekirdağ’ın Kore Mahallesi’nde Yaşananlar: Havaya Ateş Etti, "Herkesin Canını Alacağım" Dedi

Tekirdağ'ın Kore Mahallesi'nde Yaşananlar: Havaya Ateş Etti, "Herkesin Canını Alacağım" Dedi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
26.08.2025 - 17:35

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Kore Mahallesi’ne giden Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalı mahallelilerle röportajlar yaptı. Bu sırada kendilerine “Barzaniler” diyen bir çete üyesi kameranın yanına gelerek elindeki silahla havaya ateş açmaya başladı. Aynı kişinin sokak arasında da havaya ateş açarak yürüdüğü görüldü. Elinde silahla rastgele ateş açan kişi “Gençlere vermek istediğin bir mesajın var mı?” sorusuna ise “Herkesin canını alacağım” diyerek cevap verdi.

Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalında yayınlanan tepki çeken görüntüler 👇

İsmail Kahraman
