Daha Önce Kullanmadıysanız Açıklayalım: “Kuru Yağ” Nedir, Ne İşe Yarar, Kimler Kullanmalı?
Yağ deyince herkesin aklına parlayan bir cilt, ağır bir his ve yapış yapış eller geliyor ama “kuru yağ” bu bildik yağlardan değil. Adı başta kafa karıştırabilir ama işlevi düşündüğünden çok daha fazla. Hiç kullanmamış olanlar için “kuru yağ” biraz garip durabilir ama bir kez denedin mi “Ben bugüne kadar ne kullanıyormuşum?” dedirtecek türden. Peki nedir kuru yağ? Kimler kullanmalı? Kuru yağ ne işe yarar?
"Kuru yağ nedir?" sorusundan başlayalım.
Genellikle sprey formda oluyor ama damlalıklı yapıda olanları da var.
Peki kuru yağ ne işe yarar? Hemen açıklayalım.
Sadece cildinizde değil, aynı zamanda saçınıza da kullanabilirsiniz.
Tırnak ve el bakımında da kuru yağın büyük rolü var.
Kuru yağı kimler kullanabilir?
Yani tek taşla üç kuş vurmak istiyorsan kullanabilirsin!
