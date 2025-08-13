onedio
Daha Önce Kullanmadıysanız Açıklayalım: "Kuru Yağ" Nedir, Ne İşe Yarar, Kimler Kullanmalı?

etiket Daha Önce Kullanmadıysanız Açıklayalım: “Kuru Yağ” Nedir, Ne İşe Yarar, Kimler Kullanmalı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
13.08.2025 - 15:01

Yağ deyince herkesin aklına parlayan bir cilt, ağır bir his ve yapış yapış eller geliyor ama “kuru yağ” bu bildik yağlardan değil. Adı başta kafa karıştırabilir ama işlevi düşündüğünden çok daha fazla. Hiç kullanmamış olanlar için “kuru yağ” biraz garip durabilir ama bir kez denedin mi “Ben bugüne kadar ne kullanıyormuşum?” dedirtecek türden. Peki nedir kuru yağ? Kimler kullanmalı? Kuru yağ ne işe yarar?

"Kuru yağ nedir?" sorusundan başlayalım.

"Kuru yağ nedir?" sorusundan başlayalım.

Kuru yağ, aslında bitkisel yağlar ve bazen vitamin ya da antioksidanlarla zenginleştirilmiş çok amaçlı bir bakım ürünü. 'Kuru' denmesinin sebebi ise yapısı. Bildiğin yağlar gibi ciltte kalıp gibi durmuyor, sürer sürmez emiliyor ve geride yağlı bir tabaka bırakmıyor. Hatta çoğu zaman “Sürdüm mü, sürmedim mi?” diye bile düşündürebiliyor.

Genellikle sprey formda oluyor ama damlalıklı yapıda olanları da var.

Genellikle sprey formda oluyor ama damlalıklı yapıda olanları da var.

Hafif yapıda oluyor ve yağ denince akla gelen ağır his, kuru yağda hiç olmuyor. Uygulandığı bölgelerde cilt hızla emiyor, böylelikle yapışkan ve ağır bir his bırakmıyor.

Peki kuru yağ ne işe yarar? Hemen açıklayalım.

Peki kuru yağ ne işe yarar? Hemen açıklayalım.

Kuru yağlar hem cilde hem de saça sürülebiliyor. Nemlendirici gibi kullanabilirsin ama nemlendiriciye göre daha ince yapılı olduğu için özellikle yazın ferah bir his bırakır. Genellikle içeriğinde bitkisel yağlar bulundurur ve yan etkisi yoktur.

Sadece cildinizde değil, aynı zamanda saçınıza da kullanabilirsiniz.

Sadece cildinizde değil, aynı zamanda saçınıza da kullanabilirsiniz.

Elektriklenmeyi alır ve saç uçlarını sakinleştirir. Saçını kurutmadan önce birkaç damla kuru yağ uygulayabilirsin. Kuru yağ saçlarda ısıya karşı koruma da sağlar. Yoğun yapıda olmadığı için ince telli saçlarda bile ağırlık yapmaz.

Tırnak ve el bakımında da kuru yağın büyük rolü var.

Tırnak ve el bakımında da kuru yağın büyük rolü var.

Tırnak bakımından sonra kütiküllerine sürebilirsin. Hafif yapısı olduğu için ellerinde herhangi bir ağırlık yapmaz. Ellerine de güvenle kullanabilirsin. Hatta diz ve dirseklerin için de kullanman mümkün.

Kuru yağı kimler kullanabilir?

Kuru yağı kimler kullanabilir?

Cilt tipi fark etmeksizin herkes kullanabilir. Kuru ciltliler için zaten derman gibi. Ama yağlı ciltliler de gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Cilt bakımına çok zaman ayıramıyorsan hızlı emildiği için çabucak kullanabilirsin.

Yani tek taşla üç kuş vurmak istiyorsan kullanabilirsin!

Yani tek taşla üç kuş vurmak istiyorsan kullanabilirsin!

Saç, cilt ve tırnak bakımında kuru yağın faydalı olduğu bir gerçek. Adının yağ olması kafanı karıştırmasın çünkü yapışmayan bir yapıda ve hemen cilt tarafından emiliyor.

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
