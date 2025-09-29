onedio
Çocuklara Müjde ile Geldik! Sevilen Animasyon Kral Şakir'in Yeni Filmine Sayılı Gün Kaldı

Çocuklara Müjde ile Geldik! Sevilen Animasyon Kral Şakir’in Yeni Filmine Sayılı Gün Kaldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.09.2025 - 15:02

Kral Şakir, yeni sinema filmiyle yeniden perdeye dönüyor. “Kral Şakir: Dünyalar Karıştı” adıyla yayına hazırlanan film, serinin renkli evrenini bu kez daha büyük bir aksiyonla birleştiriyor. Varol Yaşaroğlu’nun yarattığı karakterlere çocuklar yine yeniden bayılacak! Gelin detaylara geçelim…

Yeni filmiyle Kral Şakir'i izlemek isteyenler alarmları kursun!

Yeni filmiyle Kral Şakir’i izlemek isteyenler alarmları kursun!

Film, 7 Kasım 2025’te beyaz perdeyle buluşacak. Tam ara tatil döneminde yayınlanacak olan film çocukların favorisi olmaya aday.

Bahsettiğimiz üzere yaratıcı Varol Yaşaroğlu.

Bahsettiğimiz üzere yaratıcı Varol Yaşaroğlu.

Yapım Grafi2000 ve dağımtıcı ise A90 Pictures. Haluk Can Dizdaroğlu’nun kaleme aldığı filmde yönetmen ise Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay.

Şimdiden iyi seyirler dileriz!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
