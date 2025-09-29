Çocuklara Müjde ile Geldik! Sevilen Animasyon Kral Şakir’in Yeni Filmine Sayılı Gün Kaldı
Kral Şakir, yeni sinema filmiyle yeniden perdeye dönüyor. “Kral Şakir: Dünyalar Karıştı” adıyla yayına hazırlanan film, serinin renkli evrenini bu kez daha büyük bir aksiyonla birleştiriyor. Varol Yaşaroğlu’nun yarattığı karakterlere çocuklar yine yeniden bayılacak! Gelin detaylara geçelim…
Yeni filmiyle Kral Şakir’i izlemek isteyenler alarmları kursun!
Bahsettiğimiz üzere yaratıcı Varol Yaşaroğlu.
