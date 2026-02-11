"Cansız Manken" Vahe Kılıçarslan’a Hapis Cezası: Ehliyetine de El Konuldu

Soruşturma kapsamında ifade veren Vahe Kılıçarslan ise suçlamaları reddederek kazada kusuru bulunmadığını savundu. Ancak savcılık, Adli Tıp Kurumu raporları ve dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda Kılıçarslan’ı asli kusurlu buldu. Savcı, sanığın ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ ve ‘kemik kırığına sebep olacak şekilde taksirle yaralama’ suçlarından 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Vahe Kılıçarslan’ın ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçunu işlediğinin sabit olduğu kanaatine vararak 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanığın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.