"Cansız Manken" Vahe Kılıçarslan’a Hapis Cezası: Ehliyetine de El Konuldu
Magazin dünyasının tanınan simalarından “Cansız Manken” Vahe Kılıçarslan, 15 Temmuz 2023’te Afyonkarahisar’da trafik kazasına karışmıştı. Vahe Kılıçarslan hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Vahe Kılıçarslan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası ile birlikte 6 ay ehliyetine el koyma cezası verdi.
Vahe Kılıçarslan’ın yönetimindeki araç, Dursun Yıldırım yönetimindeki otomobille çarpmıştı.
Vahe Kılıçarslan, kazada suçu olmadığını savundu.
