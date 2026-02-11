onedio
"Cansız Manken" Vahe Kılıçarslan’a Hapis Cezası: Ehliyetine de El Konuldu

11.02.2026 - 13:13

Magazin dünyasının tanınan simalarından “Cansız Manken” Vahe Kılıçarslan, 15 Temmuz 2023’te Afyonkarahisar’da trafik kazasına karışmıştı. Vahe Kılıçarslan hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Vahe Kılıçarslan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası ile birlikte 6 ay ehliyetine el koyma cezası verdi.

Vahe Kılıçarslan’ın yönetimindeki araç, Dursun Yıldırım yönetimindeki otomobille çarpmıştı.

Çarpmanın şiddetiyle Yıldırım ailesinin bulunduğu araç takla atarak metrelerce sürüklendi.

Otomobilde sürücü Dursun Yıldırım’ın yanı sıra eşi Seher Yıldırım, gelini Olcay Emine Yıldırım ve 8 yaşındaki torunları da bulunuyordu. Kazada Dursun ve Seher Yıldırım hafif yaralanırken, en ağır yaralanmayı gelin Olcay Emine Yıldırım yaşadı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Olcay Emine Yıldırım, 6 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Pelvis bölgesi ile bel kemiklerinde ciddi kırıklar tespit edilen Yıldırım’ın vücuduna platin yerleştirildi.

Vahe Kılıçarslan, kazada suçu olmadığını savundu.

Soruşturma kapsamında ifade veren Vahe Kılıçarslan ise suçlamaları reddederek kazada kusuru bulunmadığını savundu. Ancak savcılık, Adli Tıp Kurumu raporları ve dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda Kılıçarslan’ı asli kusurlu buldu. Savcı, sanığın ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ ve ‘kemik kırığına sebep olacak şekilde taksirle yaralama’ suçlarından 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Vahe Kılıçarslan’ın ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçunu işlediğinin sabit olduğu kanaatine vararak 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanığın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

