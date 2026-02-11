onedio
Savcının Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstediği Ayşe Barım Karar Duruşmasında Savunmasını Yaptı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2026 - 11:48

Ünlü oyuncu menajeri Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Savcı, mahkemede yaptığı mütalaasında Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemişti. Barım, duruşmada yaptığı savunmasında eylemlere hiçbir oyuncuyu yönlendirmediğini söyledi ve rahatsızlığını dile getirerek beraatini talep etti.

Ayşe Barım, 248 gün tutuklu kaldıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Duruşmanın savcısı ise son mütalaasında Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemişti.

Ayşe Barım, karar duruşmasında son sözleri olarak şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılının ocak ayından bu yana yaşamadığım bir sürecin içerisindeyim. Ben hiçbir suç işlemedim, oyuncuları asla Gezi Parkı’na yönlendirmedim. Hayatımda siyasi şeylere hiçbir şekilde müdahil olmadım. Şu anda bir kalp pili ve elektroşok cihazıyla hayatıma devam ediyorum. Açık kalp ameliyatı olacağım. Tüm tanık ifadeleri lehimeyken çok ağır bir şekilde cezalandırılmam istenmiş. Ben suçsuzum, avukatlarım da gereken hukuki açıklamayı yapacaktır. Ben sadece işiyle ilgilenen bir kadınım. Bu süreçte sağlığım çok etkilendi, sizden beraatimi istiyorum.”

Davada bugün karar verilmesi bekleniyor.

Ayşe Barım’ın adliyedeki görüntüleri

