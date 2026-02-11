Savcının Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstediği Ayşe Barım Karar Duruşmasında Savunmasını Yaptı

Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Duruşmanın savcısı ise son mütalaasında Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemişti.

Ayşe Barım, karar duruşmasında son sözleri olarak şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılının ocak ayından bu yana yaşamadığım bir sürecin içerisindeyim. Ben hiçbir suç işlemedim, oyuncuları asla Gezi Parkı’na yönlendirmedim. Hayatımda siyasi şeylere hiçbir şekilde müdahil olmadım. Şu anda bir kalp pili ve elektroşok cihazıyla hayatıma devam ediyorum. Açık kalp ameliyatı olacağım. Tüm tanık ifadeleri lehimeyken çok ağır bir şekilde cezalandırılmam istenmiş. Ben suçsuzum, avukatlarım da gereken hukuki açıklamayı yapacaktır. Ben sadece işiyle ilgilenen bir kadınım. Bu süreçte sağlığım çok etkilendi, sizden beraatimi istiyorum.”

Davada bugün karar verilmesi bekleniyor.