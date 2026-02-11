Savcının Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstediği Ayşe Barım Karar Duruşmasında Savunmasını Yaptı
Ünlü oyuncu menajeri Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Savcı, mahkemede yaptığı mütalaasında Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemişti. Barım, duruşmada yaptığı savunmasında eylemlere hiçbir oyuncuyu yönlendirmediğini söyledi ve rahatsızlığını dile getirerek beraatini talep etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Barım, 248 gün tutuklu kaldıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Barım’ın adliyedeki görüntüleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın