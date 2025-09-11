onedio
Can Holding Yöneticisi Mehmet Şakir Can Kimdir, Nereli? Mehmet Şakir Can Neden Gözaltına Alındı?

Can Holding Yöneticisi Mehmet Şakir Can Kimdir, Nereli? Mehmet Şakir Can Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 09:04

Can Holding'e operasyon düzenlendi. Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu ve holdinge kayyum atanmasına karar verildi. Can Holding yöneticileri hakkında ise gözaltı kararı verildi.  Can Holding’in yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdal’ın aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Peki Can Holding Yöneticisi Mehmet Şakir Can kimdir?

Can Holding Yöneticisi Mehmet Şakir Can Kimdir?

Can Holding Yöneticisi Mehmet Şakir Can Kimdir?

Mehmet Şakir Can, Can Holding'in yöneticisi isimlerinden biridir. Can Holding, Zamanhan Can tarafından 1972’de “Zamanhan Can” unvanını taşıyan ticaret şirketinin kurulmasıyla açıldı. Şuanki Can Holding sahibi ise Kemal Can'dır ve yöneticilerinden birisi de Mehmet Şakir Can'dır. 

Fakat Mehmet Şakir Can hakkında doğruluğu kesinleşmiş bilgiler bulunmuyor.

Can Holding'e Neden El Konuldu, Yöneticiler Neden Gözaltında?

Can Holding'e Neden El Konuldu, Yöneticiler Neden Gözaltında?

Can Holding'e ‘suç örgütü kurmak’, ‘kaçakçılık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçları yöneltildi. Can Holding bünyesinde el konulan şirketler arasında Show TV, Habertürk, Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri gibi şirketler yer alıyor. 

Can Holding yöneticileri hakkında ise yukarıda belirtilen iddialar sebebiyle gözaltı kararı verildi.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
