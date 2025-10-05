onedio
Çamaşır Makinesinin Bitmesini Beklerken Arka Planda Çalan Şarkılar

Aslı Uysal
05.10.2025 - 18:04

Çamaşır makinesini 'Acaba ne zaman bitecek?' diye dakika başı kontrol ettiğin sıkıcı zamanlarda biraz olsun sıkıcılığını götürmek için keyifli hale getirecek şarkıların listesi için kaydırmaya devam edin!

1. All I Wanted

2. Yours

3. The Night We Met

4. Fool

5. Mrs. Magic

6. Bored

7. Nobody

8. Writer In The Dark

9. Rot

10. A Burning Hill

