Çamaşır Makinesinin Bitmesini Beklerken Arka Planda Çalan Şarkılar
Çamaşır makinesini 'Acaba ne zaman bitecek?' diye dakika başı kontrol ettiğin sıkıcı zamanlarda biraz olsun sıkıcılığını götürmek için keyifli hale getirecek şarkıların listesi için kaydırmaya devam edin!
1. All I Wanted
2. Yours
3. The Night We Met
4. Fool
5. Mrs. Magic
6. Bored
7. Nobody
8. Writer In The Dark
9. Rot
10. A Burning Hill
