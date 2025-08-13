onedio
Cam Silerken İz Kalmaması İçin Dikkat Etmeniz Gereken 11 Şey

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
13.08.2025 - 12:01

Cam silmek aslında basit gibi görünüyor. Bir bez ve biraz cam temizleyici ile camlar silinir diye düşünüyoruz ama işte öyle olmuyor. Her şey bitti derken bir bakıyorsun ki güneş vurmuş ve camda kocaman izler var.

Peki neyi yanlış yapıyoruz? Aslında çoğu zaman ufak detaylar fark yaratıyor. Camları pırıl pırıl yapmak evin havasını da değiştiriyor. Bu yüzden dikkat etmen gereken püf noktalarını sıraladık.

1. Güneşli havada cam silmek pek de iyi bir fikir değil.

1. Güneşli havada cam silmek pek de iyi bir fikir değil.

Cam silmek için havanın açık olması cazip gelebilir ama güneş işini zorlaştırır. Cam temizleyiciyi sürer sürmez buharlaştırır ve bu yüzden sen daha silemeden camda leke kalır. Bulutlu ya da serin saatlerde cam silersen hem daha rahat çalışırsın hem de iz riski azalır.

2. "Gazete kağıdı ile iyi temizlenir." düşüncesi bir efsane olarak kaldı.

2. "Gazete kağıdı ile iyi temizlenir." düşüncesi bir efsane olarak kaldı.

Eskiden cam silerken gazete kağıdı kullanılırdı ama artık o kağıtlar aynı kağıt değil. Yeni nesil mürekkepler camda leke bırakabiliyor. Mikrofiber bez ya da cam bezi gibi özel kumaşlar kullanırsan daha net sonuç alırsın. Hem pratik hem izsiz.

3. Temizleyiciyi boca etmek işe yaramıyor.

3. Temizleyiciyi boca etmek işe yaramıyor.

Camın tertemiz olması için spreyin dozunu kaçırma. Fazla ürün sıkmak cama yayılmak yerine damlayarak iz yapar. Az miktarda ve kontrollü sıkmak en sağlıklısı. Gerekirse ikinci katı uygula ama ilk seferde boğma.

4. Bez kirliyse cam da kirli kalır.

4. Bez kirliyse cam da kirli kalır.

Kullandığın bezin temiz olduğuna emin misin? Aynı bezle tüm evi silmeye kalkarsan kiri sadece yaymış olursun. Cam silerken birkaç farklı bezin hazırda olması büyük kolaylık. Birisi fazla ıslandığında ya da çok kirlendiğinde hemen değiştirebilirsin.

5. Yukarıdan aşağıya değil, yatay bir şekilde camları sil.

5. Yukarıdan aşağıya değil, yatay bir şekilde camları sil.

Silme yönü önemli. Yukarıdan aşağı silince su izleri kaçınılmaz oluyor. Yatay hareketlerle ve mümkünse dıştan içe doğru gitmek camda daha az iz bırakır. Ayrıca nerede kaldığını da daha iyi takip edersin.

6. Pencere çerçevesi kirliyse tüm emeklerin boşa gider.

6. Pencere çerçevesi kirliyse tüm emeklerin boşa gider.

Camdan önce pencerenin çerçevesine bir bak. Toz içindeyse camı silerken o toz cama bulaşır. Önce çerçeveleri bir ıslak bezle geç, sonra cam kısmına geçersin. Bu sırayla ilerlemek daha temiz bir sonuç verir.

7. Sirke bazlı temizlik her zaman hayat kurtarır!

7. Sirke bazlı temizlik her zaman hayat kurtarır!

Marketlerdeki cam temizleyicilerinin kokusundan hoşlanmıyorsan evde kendi karışımını yapabilirsin. Bir sprey şişesine biraz su ve biraz da sirke koy. Hem doğa dostu bir karışım elde edersin hem de temizlikte etkili olur. Özellikle buğulu camlarda çok işe yarar.

8. Sadece araba camında silecek kullanıyorsan bu alışkanlığını gözden geçir. Neden mi?

8. Sadece araba camında silecek kullanıyorsan bu alışkanlığını gözden geçir. Neden mi?

Cam silme silecekleri ev camları için de şahane bir çözüm. Bezle uğraşmadan ve tek hareketle camın tamamını temizleyebilirsin. Özellikle büyük camlarda ya da balkon kapılarında çok işe yarar.

9. Temizlik suyunu sık sık değiştir.

9. Temizlik suyunu sık sık değiştir.

Bir kovada suyla tüm camları silmeye çalışma. Su bulanıklaştıysa hemen suyu değiştir. Kirli su cama yeniden toz ve leke bırakır. Tertemiz camlar istiyorsan suyun da temiz olmalı.

10. Camın her iki tarafına da dikkat et.

10. Camın her iki tarafına da dikkat et.

Bazen camın içini silersin ama iz dışardadır. Sonra içeriden bakıp “Niye silinmedi bu?” dersin. İşin püf noktası içeriyi silerken dışarıdan kontrol etmek. Camı çift taraflı kontrol etmek hataları önceden yakalamanı sağlar.

11. Tüy bırakmayan bir bez kullanman şart.

11. Tüy bırakmayan bir bez kullanman şart.

Bazı bezler temizliyor gibi görünür ama geriye minik minik lifler bırakır. Güneş vurduğunda o lifler bir anda tüm emeğini çöpe atar. Mikrofiber ve tüy bırakmayan bezlerle çalışırsan bu dertten kurtulursun.

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
