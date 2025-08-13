Cam Silerken İz Kalmaması İçin Dikkat Etmeniz Gereken 11 Şey

Cam silmek aslında basit gibi görünüyor. Bir bez ve biraz cam temizleyici ile camlar silinir diye düşünüyoruz ama işte öyle olmuyor. Her şey bitti derken bir bakıyorsun ki güneş vurmuş ve camda kocaman izler var.

Peki neyi yanlış yapıyoruz? Aslında çoğu zaman ufak detaylar fark yaratıyor. Camları pırıl pırıl yapmak evin havasını da değiştiriyor. Bu yüzden dikkat etmen gereken püf noktalarını sıraladık.