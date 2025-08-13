Cam Silerken İz Kalmaması İçin Dikkat Etmeniz Gereken 11 Şey
Cam silmek aslında basit gibi görünüyor. Bir bez ve biraz cam temizleyici ile camlar silinir diye düşünüyoruz ama işte öyle olmuyor. Her şey bitti derken bir bakıyorsun ki güneş vurmuş ve camda kocaman izler var.
Peki neyi yanlış yapıyoruz? Aslında çoğu zaman ufak detaylar fark yaratıyor. Camları pırıl pırıl yapmak evin havasını da değiştiriyor. Bu yüzden dikkat etmen gereken püf noktalarını sıraladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Güneşli havada cam silmek pek de iyi bir fikir değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Gazete kağıdı ile iyi temizlenir." düşüncesi bir efsane olarak kaldı.
3. Temizleyiciyi boca etmek işe yaramıyor.
4. Bez kirliyse cam da kirli kalır.
5. Yukarıdan aşağıya değil, yatay bir şekilde camları sil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Pencere çerçevesi kirliyse tüm emeklerin boşa gider.
7. Sirke bazlı temizlik her zaman hayat kurtarır!
8. Sadece araba camında silecek kullanıyorsan bu alışkanlığını gözden geçir. Neden mi?
9. Temizlik suyunu sık sık değiştir.
10. Camın her iki tarafına da dikkat et.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Tüy bırakmayan bir bez kullanman şart.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın