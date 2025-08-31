Büyük Gururlandık! Aras Aydın Venedik Festivali’nde “Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” Seçildi!
Ünlü oyuncu Aras Aydın, Nicole Kidman ile birlikte Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisinde rol almış ve performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Gözlerden uzak bir sağlık merkezinde yolları kesişen dokuz yabancının hikayesinin anlatıldığı dizinin ardından Aydın, dünya çapında bir tanınırlığa ulaşmıştı. Başarısını taçlandıran Aras Aydın, Venedik Festivali'nin Premio Kinéo Ödülleri'nde ‘Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülünü aldı.
Yerli yapımlardaki başarısının yanı sıra bu sene rol aldığı Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisiyle Aras Aydın'ın kariyerini şahlandırışına büyük bir gururla şahit olmuştuk.
Aras Aydın, Venedik Festivali'nin Premio Kinéo Ödülleri'nde ‘Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülünü aldı.
