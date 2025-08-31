onedio
Büyük Gururlandık! Aras Aydın Venedik Festivali’nde “Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” Seçildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.08.2025 - 16:52

Ünlü oyuncu Aras Aydın, Nicole Kidman ile birlikte Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisinde rol almış ve performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Gözlerden uzak bir sağlık merkezinde yolları kesişen dokuz yabancının hikayesinin anlatıldığı dizinin ardından Aydın, dünya çapında bir tanınırlığa ulaşmıştı. Başarısını taçlandıran Aras Aydın, Venedik Festivali'nin Premio Kinéo Ödülleri'nde ‘Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülünü aldı.

Yerli yapımlardaki başarısının yanı sıra bu sene rol aldığı Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisiyle Aras Aydın'ın kariyerini şahlandırışına büyük bir gururla şahit olmuştuk.

Ünlü oyuncu Aras Aydın, Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Nine Perfect Strangers dizisinde öyle güzel bir performans sergilemişti ki sadece izleyicilerden değil Kidman'dan da övgü almıştı. Bir sağlık merkezinde yolları kesişen dokuz yabancının hikayesinin anlatıldığı dizinin ikinci sezonunda oynayan Aras Aydın, globalde yakaladığı başarıyla göz doldurmuştu.

Aras Aydın, Venedik Festivali'nin Premio Kinéo Ödülleri'nde ‘Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülünü aldı.

Gururumuzu kat be kat katlayan Aras Aydın, Nine Perfect Strangers dizisindeki harika performansını ‘Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülü ile taçlandırdı. Aydın, hem jüri hem de uluslararası izleyici oylarıyla bu ödülün sahibi oldu ve sevenleri de büyük bir gurur yaşadı!

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
